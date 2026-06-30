Le NC702EU repose sur un principe simple : congeler une base (fruits, yaourt, lait végétal) puis la brasser pour obtenir une texture crémeuse, sans sorbetière à cuve réfrigérée encombrante. La puissance de 800 W permet de traiter des ingrédients pris en glace en un cycle, avec un résultat qui se rapproche d'une texture artisanale selon les retours disponibles sur les modèles de la gamme Creami. Les 13 modes couvrent un large spectre d'envies, des boules de glace classiques aux versions soft serve façon glace à l'italienne, en passant par le sorbet, le milkshake ou le yaourt glacé.

Ce fonctionnement convient particulièrement aux familles soucieuses de maîtriser la liste des ingrédients, notamment pour limiter le sucre ajouté ou proposer des alternatives sans lactose, sans sacrifier la gourmandise du dessert final. Dans son guide d'achat consacré aux sorbetières, la rédaction Clubic souligne que les modèles à base congelée comme celui-ci offrent davantage de liberté créative que les sorbetières classiques à programme unique, au prix d'une organisation différente en cuisine.