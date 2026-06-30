Quand le thermomètre grimpe, une sorbetière maison change la donne pour les desserts d'été. La Ninja Creami Scoop & Swirl NC702EU passe sous les 280 € chez Boulanger, une occasion à étudier avant la fin des soldes.
Avec l'été qui s'installe, la sorbetière Ninja Creami Scoop & Swirl NC702EU profite d'une remise de 70 € chez Boulanger, ramenant son prix à 279,99 € au lieu de 349,99 €. Cette machine à glaces 13 en 1 promet de transformer presque n'importe quel ingrédient congelé en crème glacée, sorbet ou glace à l'italienne, sans recette imposée ni file d'attente chez le glacier.
Voici le Ninja Creami Scoop & Swirl NC702EU à 279,99€ au lieu de 349,99€ chez Boulanger !
Pourquoi choisir le Ninja Creami Scoop & Swirl ?
- 70 € d'économie : le prix passe de 349,99 € à 279,99 € chez Boulanger, soit une réduction de 20 %.
- 13 modes de préparation : 6 recettes en boules de glace et 6 en glace à l'italienne, plus une fonction Mix-in pour les extras.
- Préparation en moins d'une heure : le brassage d'une base congelée transforme rapidement vos ingrédients en dessert glacé maison.
Une machine à glaces pensée pour la créativité culinaire
Le NC702EU repose sur un principe simple : congeler une base (fruits, yaourt, lait végétal) puis la brasser pour obtenir une texture crémeuse, sans sorbetière à cuve réfrigérée encombrante. La puissance de 800 W permet de traiter des ingrédients pris en glace en un cycle, avec un résultat qui se rapproche d'une texture artisanale selon les retours disponibles sur les modèles de la gamme Creami. Les 13 modes couvrent un large spectre d'envies, des boules de glace classiques aux versions soft serve façon glace à l'italienne, en passant par le sorbet, le milkshake ou le yaourt glacé.
Ce fonctionnement convient particulièrement aux familles soucieuses de maîtriser la liste des ingrédients, notamment pour limiter le sucre ajouté ou proposer des alternatives sans lactose, sans sacrifier la gourmandise du dessert final. Dans son guide d'achat consacré aux sorbetières, la rédaction Clubic souligne que les modèles à base congelée comme celui-ci offrent davantage de liberté créative que les sorbetières classiques à programme unique, au prix d'une organisation différente en cuisine.
Face aux sorbetières traditionnelles, un positionnement différent
Contrairement aux sorbetières à cuve à congeler au préalable au congélateur, ce modèle mise sur la transformation directe d'une base déjà congelée, ce qui change l'organisation en cuisine et impose d'anticiper la veille pour le moule. Il ne remplace pas une sorbetière professionnelle à compresseur pour de grandes quantités ou un usage intensif, mais il se révèle redoutable pour des portions familiales préparées au dernier moment, sans contrainte de cuve à stocker au congélateur entre deux utilisations.
✅ Les points forts
- Polyvalence rare avec 13 modes couvrant glaces, sorbets, milkshakes et glaces à l'italienne
- Contrôle total des ingrédients, pratique pour limiter le sucre ou éviter le lactose
- Nettoyage facilité grâce aux pièces amovibles compatibles lave-vaisselle
- Format compact qui trouve sa place sur un plan de travail standard
- Garantie 2 ans incluse chez Boulanger pour un achat plus serein
❌ Les limites
- Nécessite une congélation préalable de la base, généralement la veille
- Capacité limitée à deux pots de 480 ml, à anticiper pour les grandes tablées
- Absence d'écran numérique ou de connectivité, l'appareil reste mécanique dans son pilotage
- Cuve en plastique plutôt qu'en inox, un choix de matériau à connaître avant l'achat
Le Ninja Creami Scoop & Swirl NC702EU reste disponible à 279,99 € chez Boulanger, à vérifier avant la fin des soldes d'été
À 279,99 €, cette sorbetière Ninja s'adresse avant tout aux foyers qui consomment des desserts glacés régulièrement l'été et qui souhaitent garder la main sur la composition de leurs recettes, sans sucres ni additifs imposés. Les familles avec enfants, les profils soucieux de leur alimentation ou les amateurs de glaces maison trouveront ici un appareil polyvalent, simple d'entretien et capable de varier les textures d'une session à l'autre grâce à ses 13 modes.
Les utilisateurs occasionnels, qui ne consomment des glaces que ponctuellement dans l'année, pourront en revanche se tourner vers des solutions plus économiques ou se contenter du rayon surgelé, faute de rentabiliser l'appareil. Pour les autres, cette offre de Boulanger constitue une fenêtre intéressante pour s'équiper avant la pleine saison estivale, période où la demande sur ce type d'appareil grimpe généralement assez vite.
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