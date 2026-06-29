Avec 130 W et une capacité de 20 000 mAh, la Ugreen Nexode Pro est une excellente batterie portable vendue pour moins de 50 euros sur Amazon.
Pourquoi choisir l’Ugreen Nexode Pro ?
- Un design réussi : Seulement 520 grammes sur la balance et un câble USB-C intégré, cette batterie externe pourra se glisser facilement dans votre sac avant de partir en vacances.
- Trois ports de charge : Il est possible de charger simultanément un smartphone, une tablette et un PC portable. Pour les montres et les écouteurs connectés, un mode charge lente est présent
- 100 W et 20 000 mAh : Cette puissance maximale permet de recharger plus de quatre fois un iPhone 17.
Un câble au profit des ports de charge ?
Ce n’est pas une surprise chez Ugreen, cette Nexode Pro adopte un format compact. Elle affiche des dimensions de 5,4x5,1x13,1 cm pour un poids total de 520 grammes. Sur le design, le principal point fort ce ne sont pas tant ses dimensions, mais le câble USB-C intégré.
Celui-ci prend le pas sur les deux autres ports de charge. Au total, vous pourrez donc brancher trois appareils. Lorsque tous les ports sont occupés et que vous vous servez du câble USB-C, la batterie diffuse une puissance de charge de 120 W, dont 100 seulement pour le câble USB-C. Le port USB-C et le port USB-A doivent donc se répartir 20 W chacun.
Tous les produits y passent
L’Ugreen Nexode Pro a une capacité de 20 000 mAh. Concrètement, vous pourrez recharger plus de 4 fois un iPhone 17, deux fois un iPad Pro et une fois un MacBook Air de 13 pouces. Transition toute trouvée pour parler de la large liste des appareils compatibles avec cette batterie externe. Elle ne se contente pas des produits des marques de la pomme puisqu’elle est aussi compatible avec la plupart des appareils Android.
Un mode charge lente est présent pour préserver la batterie des montres et écouteurs connectés. En outre, si trois appareils sont branchés, la Nexode Pro emporte une série de protections pour réguler la température. Parmi elles, on peut noter la présence d’un dissipateur thermique en métal.
✅ Les points forts
- Une charge simultanée de trois appareils
- Une capacité de 20 000 mAh
- Une puissance maximale de 100 W
❌ Les limites
- Des ports un peu faibles lorsque trois appareils sont connectés
L’Ugreen Nexode Pro est une batterie portable polyvalente qui mettra fin à tous vos soucis de charge pendant les vacances. Avec une seule powerbank, vous pourrez charger tous vos appareils simultanément. Pour 50 euros, la batterie présente un bon rapport qualité-prix pour un appareil qui vous accompagnera pour tous vos déplacements.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 1,59 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-87 %)
- Le forfait B&You 130Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 26 €
- Promo Verisure : 50 % de réduction sur les packs d’alarmes
Suivez les soldes d’été avec Clubic
Du 24 juin au 21 juillet, les meilleures offres des Soldes d’été 2026 sont sur Clubic ! Découvrez nos sélections des meilleures offres sans tarder.N’hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des Soldes.