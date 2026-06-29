Ce n’est pas une surprise chez Ugreen, cette Nexode Pro adopte un format compact. Elle affiche des dimensions de 5,4x5,1x13,1 cm pour un poids total de 520 grammes. Sur le design, le principal point fort ce ne sont pas tant ses dimensions, mais le câble USB-C intégré.

Celui-ci prend le pas sur les deux autres ports de charge. Au total, vous pourrez donc brancher trois appareils. Lorsque tous les ports sont occupés et que vous vous servez du câble USB-C, la batterie diffuse une puissance de charge de 120 W, dont 100 seulement pour le câble USB-C. Le port USB-C et le port USB-A doivent donc se répartir 20 W chacun.