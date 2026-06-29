Ceux qui ont déjà eu une Apple Watch au poignet ne seront pas surpris avec l’Apple Watch Series 9. Il faut dire que la marque à la pomme reprend tous les éléments qui font le succès de sa montre connectée. Côté design, cette version de 41 mm est toujours entourée par une couronne et un bouton latéral.L’écran est le gros point fort de cette Apple Watch Series 9. Dans cette version de 41 mm, il mesure 1,69 pouce avec un taux de rafraîchissement mesuré à 120 Hz. Cette dalle OLED LTPO brille par sa luminosité avec un pic à 2 000 cd/m², ce qui la plaçait parmi les meilleures références en 2023.

Au fil des années, un bémol est apparu avec l’autonomie. La montre tient 18 heures en une seule charge, ce qui est un peu faible aujourd’hui. À l’inverse, la montre est très précise pour les sorties sportives grâce à son GPS. Par ailleurs, une multitude de données concernant vos entraînements peuvent être enregistrées dans l'Apple Watch.