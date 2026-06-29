Avec 60 % de remise, l’Apple Watch Series 9 dispose d’un prix qui défie toute concurrence même au sein de la gamme des montres connectées d’Apple.
Voici l’Apple Watch Series 9 à 319,66 euros au lieu de 798,97 euros chez Boulanger
Pourquoi choisir l’Apple Watch Series 9 ?
- Le prix : Difficile d’y échapper tant la promotion de Boulanger est attractive. Seulement 320 euros alors que son prix de sortie était aux alentours des 750 euros. Cette promotion suffirait presque à se ruer sur l’Apple Watch Series 9 sans regarder ses autres qualités.
- Un écran lumineux : Avec un pic à 2 000 cd/m², l'Apple Watch Series 9 sera lisible dans toutes les circonstances même en plein soleil.
- Un GPS précis : S’il n’est pas à la hauteur des meilleures montres Garmin, le GPS de cette montre connectée pourra vous accompagner lors de toutes vos sorties sportives. À noter que plus la sortie sera longue, plus l’écart sera conséquent. Il faut compter un kilomètre sur un marathon, par exemple.
Si l’offre présentée dans cet article n’est plus disponible, consultez la liste de prix ci-dessous pour trouver d’autres bons plans sur cette Apple Watch Series 9. La mise à jour des prix est automatique.
Apple fait du Apple
Ceux qui ont déjà eu une Apple Watch au poignet ne seront pas surpris avec l’Apple Watch Series 9. Il faut dire que la marque à la pomme reprend tous les éléments qui font le succès de sa montre connectée. Côté design, cette version de 41 mm est toujours entourée par une couronne et un bouton latéral.L’écran est le gros point fort de cette Apple Watch Series 9. Dans cette version de 41 mm, il mesure 1,69 pouce avec un taux de rafraîchissement mesuré à 120 Hz. Cette dalle OLED LTPO brille par sa luminosité avec un pic à 2 000 cd/m², ce qui la plaçait parmi les meilleures références en 2023.
Au fil des années, un bémol est apparu avec l’autonomie. La montre tient 18 heures en une seule charge, ce qui est un peu faible aujourd’hui. À l’inverse, la montre est très précise pour les sorties sportives grâce à son GPS. Par ailleurs, une multitude de données concernant vos entraînements peuvent être enregistrées dans l'Apple Watch.
Encore dans le coup ?
L’Apple Watch Series 9 soufflera sa troisième bougie en septembre. Depuis, deux nouvelles itérations de la montre connectée d’Apple ont vu le jour. Une question légitime survient alors : la Series 9 vaut-elle encore le coup ? La réponse est un grand oui. D’abord, il y a le prix. 320 euros chez Boulanger durant les soldes, les Apple Watch Series 10 et 11 ne peuvent pas rivaliser.
Cependant, si le prix était le seul argument de vente de l’Apple Watch Series 9, cela serait un peu faible. Si l’on compare avec la Series 10, l'Apple Watch 9e du nom est plus épaisse d’1 mm. Sur le poignet, c’est clairement un détail.
La principale différence serait sur l’écran puisqu’une visibilité grand angle a vu le jour à partir de l'Apple Watch Series 10. Un ajout qui vise à renforcer la visibilité lorsque la montre est regardée en biais. À elle seule, cette différence ne suffit pas à ajouter plus de 130 euros pour passer à l'Apple Watch Series 10.
✅ Les points forts
- Un excellent écran lumineux
- Un bon suivi des données de santé et de sport
- Une interface facile à prendre en main
❌ Les limites
- Une autonomie décevante en 2026
- Un design peu innovant
Voici l’Apple Watch Series 9 à 319,66 euros au lieu de 798,97 euros chez Boulanger
Avec cette promotion de Boulanger, l’Apple Watch Series 9 peut se placer parmi les meilleures alternatives si vous cherchez absolument une montre connectée d’Apple. Les différences avec les versions suivantes sont peu nombreuses et vous devriez en avoir pour votre argent avec cette Apple Watch Series 9.
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