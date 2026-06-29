Avec moins de 250 grammes sur la balance et une classification C0 qui simplifie considérablement les obligations réglementaires, le DJI Mini 3 s'adresse à tous ceux qui rêvent d'images aériennes sans vouloir s'embarrasser de démarches administratives complexes. À son lancement, ce drone était vendu 499,00 € dans la configuration avec télécommande DJI RC : vous pouvez aujourd'hui le commander sur Amazon à 299,99 €, soit près de 200 € d'économie sur un pack complet prêt à voler.

La présence de la télécommande DJI RC est un point important dans cet achat : équipée d'un écran HD de 5,5 pouces, elle évite d'avoir à connecter un smartphone pour piloter, ce qui simplifie la prise en main et améliore le confort d'utilisation en extérieur, y compris en plein soleil. C'est un avantage non négligeable face aux configurations RC-N1 qui dépendent entièrement du téléphone.