Le segment des vidéoprojecteurs portables s’est considérablement étoilé depuis deux ans, mais peu de modèles cumulent batterie intégrée, triple laser et interface Google TV dans un gabarit aussi compact. Le XGIMI MoGo 4 Laser, lancé en juin 2025, s’adresse aux amateurs de cinéma nomade qui veulent projeter jusqu’à 120 pouces de diagonale sans dépendre d’une prise secteur. Avec 550 ISO Lumens, un contraste natif de 1 000:1 et une couverture de 110 % du standard BT.2020, il vise clairement les utilisateurs exigeants sur la restitution des couleurs. Profiter de cette remise de 37 % implique toutefois de bien cerner ce que le produit apporte... et ce qu’il ne fait pas. Vous pouvez consulter la fiche produit directement sur le site de la Fnac pour vérifier la disponibilité et les conditions actuelles.

La rédaction a pris en main ce modèle lors de son lancement et le suivi rédactionnel a permis d’intégrer le MoGo 4 dans notre sélection des meilleurs vidéoprojecteurs portables de 2026. Autant dire que les attentes sont précisément calibrées.