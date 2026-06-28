Les soldes d'été 2026 offrent une fenêtre intéressante pour s'offrir un vidéoprojecteur portable de qualité à un prix contenu. Le XGIMI MoGo 4 Laser, premier modèle compact de la marque à embarquer une source lumineuse triple laser, passe de 799,99 € à 499,99 € chez Fnac, soit 300 € de réduction : une opportunité que la rédaction a voulu analyser froidement pour vous.
Le segment des vidéoprojecteurs portables s’est considérablement étoilé depuis deux ans, mais peu de modèles cumulent batterie intégrée, triple laser et interface Google TV dans un gabarit aussi compact. Le XGIMI MoGo 4 Laser, lancé en juin 2025, s’adresse aux amateurs de cinéma nomade qui veulent projeter jusqu’à 120 pouces de diagonale sans dépendre d’une prise secteur. Avec 550 ISO Lumens, un contraste natif de 1 000:1 et une couverture de 110 % du standard BT.2020, il vise clairement les utilisateurs exigeants sur la restitution des couleurs. Profiter de cette remise de 37 % implique toutefois de bien cerner ce que le produit apporte... et ce qu’il ne fait pas. Vous pouvez consulter la fiche produit directement sur le site de la Fnac pour vérifier la disponibilité et les conditions actuelles.
La rédaction a pris en main ce modèle lors de son lancement et le suivi rédactionnel a permis d’intégrer le MoGo 4 dans notre sélection des meilleurs vidéoprojecteurs portables de 2026. Autant dire que les attentes sont précisément calibrées.
Pourquoi choisir le XGIMI MoGo 4 Laser ?
- Triple laser dans un format poche : premier vidéoprojecteur aussi compact de XGIMI à intégrer cette technologie, il dépasse la version LED de 100 lumens pour atteindre 550 ISO Lumens et couvrir 110 % du BT.2020.
- Autonomie vérifiée sur le terrain : la batterie intégrée de 77 Wh affiche 2h30 en lecture vidéo sur la fiche officielle, mais nos confrères ont mesuré jusqu’à 4 heures dans des conditions réelles sur la version LED, un écart très favorable.
- Remise de 300 € pendant les soldes d’été : affiché à 799,99 € au lancement il y a un an, le passage à 499,99 € chez Fnac représente la réduction la plus significative observée sur ce référence depuis sa sortie.
Un compagnon de voyage conçu pour le cinéma en plein air
Le XGIMI MoGo 4 Laser tient dans un sac à dos et projette une image Full HD sur un fond blanc jusqu’à 120 pouces de diagonale, soit plus de 3 mètres : c’est l’argument central pour quiconque envisage des soirées film en extérieur, en van ou chez des amis sans téléviseur disponible. Le son est assuré par deux haut-parleurs Harman Kardon de 6 watts chacun avec diffusion à 360°, un niveau audio tout à fait convenable pour la vidéo en conditions normales, sans avoir à brancher une enceinte externe. Google TV avec Netflix sous licence est embarqué nativement, ce qui évite de transporter un boîtier supplémentaire : toutes les plateformes de streaming courantes sont accessibles directement. Notre équipe notait toutefois lors de la prise en main que l’image exige un environnement sombre pour révéler pleinement ses qualités : en lumière ambiante, les 550 lumens restent limités par rapport à un vidéoprojecteur fixe.
La mise au point automatique et la correction automatique du trapèze, associées au pied orientable à 360°, simplifient considérablement l’installation : quelques secondes suffisent pour obtenir une image corrigée, même sur une surface irrégulière. Ce profil convient aux 20‐35 ans mobiles, aux familles en vacances et aux adeptes du van-life, bien plus qu’aux amateurs de home cinéma fixe à la recherche d’une image 4K calibrée.
Face à la concurrence : ce que le MoGo 4 Laser ne fait pas
Le marché des projecteurs nomades propose des alternatives sérieuses comme l’Anker Nebula Capsule ou le Dangbei N2 Mini, certaines moins chères, d’autres plus lumineuses mais dépourvues de batterie. Le XGIMI MoGo 4 Laser se distingue par la combinaison triple laser, batterie intégrée et Google TV avec Netflix natif, ce que peu de concurrents réunissent dans ce gabarit ; il abandonne en revanche la 4K et n’est pas idéal si votre usage principal est un salon lumineux ou une pièce sans possibilité d’obscurcissement.
✅ Les points forts
- Triple laser : couverture colorimétrique à 110 % du BT.2020, image plus riche qu’une source LED classique
- Batterie intégrée 77 Wh avec une autonomie réelle proche de 4 heures selon les tests menés sur la version LED
- Google TV avec Netflix sous licence officielle, sans boîtier additionnel
- Correction automatique du trapèze et pied 360° : installation rapide en toutes circonstances
- Design soigné avec rail latéral en aluminium brossé et base rétroéclairée translucide
❌ Les limites
- 550 ISO Lumens : adapté à l’obscurité, insuffisant pour une utilisation en lumière ambiante directe
- Résolution limitée au Full HD 1080p, pas de 4K disponible dans cette gamme
- Les filtres magnétiques fournis restent anecdotiques selon la rédaction Clubic : à ne pas considérer comme un argument d’achat
- Deux télécommandes dans la boîte dont la mini est trop minimaliste à l’usage quotidien
Les soldes se terminent bientôt : vérifiez la disponibilité du XGIMI MoGo 4 Laser à 499,99 € chez Fnac avant que le tarif remonte.
Le XGIMI MoGo 4 Laser à 499,99 € représente une opportunité réelle pour un profil bien défini : les voyageurs, les adeptes de plein air et les personnes qui cherchent une alternative nomade à la télévision sans sacrifier la qualité d’image ni l’autonomie. La technologie triple laser dans ce gabarit reste rare à ce prix, et la réduction de 300 € est significative sur un produit lancé il y a un an à 800 €.
Vous pouvez en revanche passer votre chemin si votre salon est lumineux, si vous recherchez de la 4K ou si votre usage est principalement sédentaire : d’autres vidéoprojecteurs fixes offriront de meilleures performances à prix équivalent. Pour les autres, la fenêtre ouverte par les soldes d’été 2026 mérite une attention sérieuse.
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