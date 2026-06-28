Lancé en mars 2025 à 1 199 €, le MacBook Air M4 13 pouces est aujourd'hui accessible à 949 € chez Cdiscount dans sa configuration d'entrée de gamme : puce M4 avec CPU 10 cœurs et GPU 8 cœurs, 16 Go de mémoire unifiée et 256 Go de stockage SSD, coloris Minuit. Une remise de 30 € sur le prix barré, certes modeste, mais à contextualiser avec une hausse tarifaire Apple annoncée en France qui devrait rapprocher ce modèle de son tarif initial. Le modèle Minuit est disponible à ce tarif sur la fiche Cdiscount, avec livraison standard incluse.

Ce bon plan s'adresse avant tout à celles et ceux qui veulent entrer dans l'écosystème Apple avec un ultraportable récent et performant, sans attendre que les prix remontent. Les étudiants, les professionnels nomades et les créatifs qui travaillent principalement dans le cloud constituent le coeur de cible naturel de cette configuration.