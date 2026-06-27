La DJI Osmo Pocket 3 s'impose depuis sa sortie comme l'une des caméras de poche les plus abouties du marché, plébiscitée pour son capteur CMOS 1 pouce, sa stabilisation mécanique 3 axes et son écran rotatif tactile de 2 pouces. À 299,99 € chez Cdiscount pendant les soldes d'été, soit 129,01 € de moins que son prix d'origine, elle atteint l'un des tarifs les plus compétitifs jamais observés chez un revendeur français officiel. Ce niveau de prix rend l'appareil accessible à un public bien plus large que la clientèle habituelle de DJI : les créateurs de contenu débutants, les voyageurs réguliers ou les familles qui souhaitent passer à autre chose qu'un smartphone peuvent désormais franchir le cap sans sacrifier leur budget. Retrouvez la promotion directement sur la page produit Cdiscount et vérifiez la disponibilité avant la fin des soldes.

Précisons d'emblée le contexte : la DJI Osmo Pocket 4 est disponible depuis avril 2026 à partir de 479 €. La Pocket 3, génération précédente, conserve néanmoins toute sa pertinence pour quiconque ne recherche pas les nouveautés 4K/240fps ou le stockage interne de 107 Go. À 299,99 €, l'écart de prix entre les deux générations devient un argument décisif.