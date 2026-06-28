Les soldes d'été 2026 sont l'occasion de renouveler ou d'agrandir son setup à moindre coût, et Boulanger frappe fort avec une réduction de 13 % sur l'écran Lenovo L24D-4C. Un moniteur 24 pouces polyvalent, pensé aussi bien pour le bureau que pour les soirées gaming, que la rédaction Clubic a passé en revue.
Pour 129,99 € pendant les soldes, le Lenovo L24D-4C propose une combinaison assez rare à ce prix : dalle IPS 144 Hz, hub USB-C avec charge 75 W et ergonomie réglable en hauteur. Un rapport fonctionnalités/prix qui mérite qu'on s'y attarde, notamment pour les utilisateurs de PC portables cherchant à s'offrir un second écran sans multiplier les câbles. Retrouvez l'offre directement sur la page Boulanger avant que le stock ne se réduise.
L'écran s'adresse en priorité aux télétravailleurs équipés d'un laptop récent, aux étudiants en quête d'un setup complet sous 130 €, et aux joueurs occasionnels qui souhaitent passer à 144 Hz sans dépenser davantage. La polyvalence est clairement le mot d'ordre de ce modèle Lenovo.
Pourquoi choisir le Lenovo L24D-4C ?
- Un seul câble USB-C pour tout faire : le port USB-C 75 W Power Delivery permet de connecter, afficher et charger un PC portable simultanément, éliminant le besoin d'un bloc secteur séparé.
- Un 144 Hz IPS accessible : la dalle IPS offre des angles de vision à 178° et une couverture sRGB de 99 %, avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réponse de 1 ms MPRT, généralement réservés à des modèles plus onéreux.
- Un hub USB intégré pratique : quatre ports USB-A 3.2 permettent de brancher souris, clavier, disque dur et casque directement sur le moniteur, sans saturer les ports du PC.
Un écran polyvalent, du bureau au gaming quotidien
Conçu pour un usage mixte, le Lenovo L24D-4C s'installe aussi bien dans un coin bureau que dans un setup gaming d'entrée de gamme. La dalle IPS 23,8 pouces en Full HD (1 920 x 1 080 pixels) offre un rendu des couleurs homogène et des angles de vision très larges, ce qui le rend confortable pour de longues sessions de travail ou des soirées de jeu. La technologie AMD FreeSync, associée à VESA MediaSync, réduit efficacement le déchirement d'image lors des séquences animées rapides.
Pour les amateurs de gaming occasionnel, le 144 Hz combiné à l'AMD FreeSync représente une nette amélioration par rapport aux écrans 60 ou 75 Hz d'entrée de gamme. Le confort visuel est également soigné, avec une certification TÜV Rheinland pour la réduction de lumière bleue et une technologie antiéblouissement, des atouts mis en avant dans le comparatif des meilleurs écrans PC de la rédaction Clubic. Le pied, réglable en hauteur, en inclinaison et en rotation, complète une ergonomie franchement correcte pour la catégorie.
Que vaut-il face aux alternatives du marché ?
À 129,99 €, le L24D-4C se positionne dans une niche concurrentielle mais parvient à se distinguer grâce à son hub USB-C 75 W : rares sont les écrans à ce tarif à proposer une charge laptop aussi puissante couplée à du 144 Hz IPS. Pour ceux qui cherchent uniquement un écran bureautique sans la partie gaming, des alternatives existent à prix équivalent, mais elles sacrifient généralement le taux de rafraîchissement ou la qualité de la connectivité. La résolution FHD, en revanche, sera trop limitée pour les créatifs ou les adeptes du multitâche sur grande surface.
✅ Les points forts
- Dalle IPS 144 Hz avec AMD FreeSync pour une image fluide et des couleurs fidèles
- USB-C 75 W Power Delivery : un seul câble suffit pour afficher et charger un PC portable
- Hub USB-A 3.2 intégré avec 4 ports, pratique pour centraliser les périphériques
- Pied entièrement réglable (hauteur, inclinaison, rotation) pour un confort ergonomique
- Certification TÜV Rheinland et mode lumière bleue réduite pour le confort oculaire
❌ Les limites
- Résolution limitée au Full HD (1 920 x 1 080), insuffisante pour les usages créatifs ou le grand multitâche
- Luminosité de 250 cd/m² correcte mais insuffisante dans les pièces très lumineuses ou en extérieur
- Port HDMI 1.4 unique, qui ne supporte pas le 144 Hz en HDMI (connexion USB-C ou DP recommandée)
- Haut-parleurs intégrés de 3 W à la restitution audio basique, clairement à compléter par un casque ou des enceintes
Le Lenovo L24D-4C est encore disponible à 129,99 € chez Boulanger : vérifiez le stock avant la fin des soldes.
À 129,99 € pendant les soldes d'été, le Lenovo L24D-4C constitue une opportunité concrète pour les utilisateurs de PC portables qui souhaitent enrichir leur setup avec un seul câble USB-C. L'association 144 Hz IPS, hub USB-C 75 W et ergonomie complète est difficile à trouver à ce tarif sur le marché français.
Ce bon plan s'adresse avant tout aux télétravailleurs et aux étudiants sous PC portable, ainsi qu'aux joueurs occasionnels souhaitant franchir le cap du 144 Hz sans excéder 130 €. En revanche, si vous travaillez sur de la retouche photo, de la vidéo ou si vous recherchez une définition supérieure au Full HD, il sera préférable d'orienter votre budget vers un modèle 27 pouces QHD. Pour tous les autres, l'offre de Boulanger mérite vraiment le détour.
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