Pour 129,99 € pendant les soldes, le Lenovo L24D-4C propose une combinaison assez rare à ce prix : dalle IPS 144 Hz, hub USB-C avec charge 75 W et ergonomie réglable en hauteur. Un rapport fonctionnalités/prix qui mérite qu'on s'y attarde, notamment pour les utilisateurs de PC portables cherchant à s'offrir un second écran sans multiplier les câbles. Retrouvez l'offre directement sur la page Boulanger avant que le stock ne se réduise.

L'écran s'adresse en priorité aux télétravailleurs équipés d'un laptop récent, aux étudiants en quête d'un setup complet sous 130 €, et aux joueurs occasionnels qui souhaitent passer à 144 Hz sans dépenser davantage. La polyvalence est clairement le mot d'ordre de ce modèle Lenovo.