La question du premier smartphone est un casse-tête pour de nombreux parents. La Garmin Bounce 2 tente d’y répondre autrement : une montre LTE conçue pour les enfants, capable de passer des appels, envoyer des messages et localiser l’enfant en temps réel, sans accès aux réseaux sociaux ni aux contenus non contrôlés. Lors des soldes d’été 2026, Darty propose cet appareil à 199,99 € au lieu de 299,99 €, soit une économie directe de 100 €. Pour les familles en plein arbitrage avant la rentrée, l’offre mérite clairement attention : retrouvez la Garmin Bounce 2 en coloris violet à ce tarif réduit sur la page Darty.

La Bounce 2 s’adresse aux parents qui souhaitent rester joignables par leur enfant tout en différant l’entrée dans l’univers smartphone. Elle est particulièrement pertinente à l’approche d’une première année de collège, ou dès lors que l’enfant commence à avoir des activités extrascolaires en autonomie.