Les soldes d’été sont l’occasion rêvée pour s’équiper sans surpayer, et la Garmin Bounce 2 en profite avec une remise de 100 € chez Darty. Montre connectée LTE pensée spécifiquement pour les 6-12 ans, elle promet communication sécurisée, GPS en temps réel et suivi d’activité : la rédaction fait le point sur ce qu’elle vaut vraiment avant de craquer.
La question du premier smartphone est un casse-tête pour de nombreux parents. La Garmin Bounce 2 tente d’y répondre autrement : une montre LTE conçue pour les enfants, capable de passer des appels, envoyer des messages et localiser l’enfant en temps réel, sans accès aux réseaux sociaux ni aux contenus non contrôlés. Lors des soldes d’été 2026, Darty propose cet appareil à 199,99 € au lieu de 299,99 €, soit une économie directe de 100 €. Pour les familles en plein arbitrage avant la rentrée, l’offre mérite clairement attention : retrouvez la Garmin Bounce 2 en coloris violet à ce tarif réduit sur la page Darty.
La Bounce 2 s’adresse aux parents qui souhaitent rester joignables par leur enfant tout en différant l’entrée dans l’univers smartphone. Elle est particulièrement pertinente à l’approche d’une première année de collège, ou dès lors que l’enfant commence à avoir des activités extrascolaires en autonomie.
Pourquoi choisir la Garmin Bounce 2 ?
- Une remise significative sur un produit récent : la Bounce 2 a été lancée en septembre 2025 à 299,99 €. La voir affichée à 199,99 € pendant les soldes représente une baisse de 33 %, rare pour un appareil de moins d’un an.
- Communication et sécurité sans smartphone : appels bidirectionnels, messages, géolocalisation GPS en temps réel et geofencing gérés depuis l’application Garmin Jr. : les parents gardent la main, l’enfant gagne en autonomie.
- Écran AMOLED et résistance à l’eau : l’écran rond de 1,2 pouce (390 x 390 pixels) et la résistance 5 ATM permettent une utilisation au quotidien, à la piscine comme sur le terrain de sport.
Appels, GPS, musique : ce que la Bounce 2 fait vraiment
La Garmin Bounce 2 intègre un micro et un haut-parleur qui permettent à l’enfant de passer des appels ou d’envoyer des messages vocaux depuis son poignet, sans avoir besoin d’un téléphone à proximité. Comme l’a relevé la rédaction Clubic lors de son analyse du produit, l’interface est pensée pour les petites mains : écran tactile, deux boutons physiques et commandes vocales ("appelle maman", "lance un minuteur") rendent l’usage intuitif dès 6 ans. Au-delà de la communication, la montre propose 62 profils sportifs (course, vélo, corde à sauter, sports collectifs), un suivi du sommeil et un accès à Amazon Music pour écouter de la musique en local (4 Go de stockage). Les parents disposent d’un mode école, qui bloque les notifications pendant les heures de classe, et d’une fonction assistance qui alerte automatiquement les contacts désignés en cas d’incident.
Que vaut-elle face aux alternatives du marché ?
Sur ce créneau très spécifique des montres LTE pour enfants, la Bounce 2 se distingue nettement des Apple Watch SE ou des Fitbit Ace, qui ciblent plutôt les ados et ne proposent pas de connectivité 4G intégrée indépendante. Son principal inconvénient réside dans l’abonnement LTE obligatoire à 10,99 € par mois, géré exclusivement par Garmin, sans possibilité de l’intégrer à un forfait mobile existant.
✅ Les points forts
- Remise de 100 € pendant les soldes, soit 33 % de réduction sur le prix de lancement
- Écran AMOLED rond 1,2 pouce, lumineux et lisible en extérieur
- GPS en temps réel, geofencing et appels bidirectionnels : les outils essentiels pour les parents
- 62 profils sportifs, suivi du sommeil et Amazon Music pour les enfants actifs
- Résistance à l’eau 5 ATM : utilisable à la piscine et par tout temps
❌ Les limites
- Autonomie de 2 jours seulement, qui impose une recharge quotidienne si l’usage LTE est intensif
- Abonnement LTE à 10,99 €/mois obligatoire pour activer les fonctions de communication : un coût récurrent à anticiper
- Abonnement Garmin exclusif : impossible de substituer par un forfait opérateur classique
- Amazon Music nécessite un abonnement actif séparé pour profiter des téléchargements
L’offre Darty est valable dans le cadre des soldes d’été : vérifiez la disponibilité du coloris violet avant qu’il ne parte.
La Garmin Bounce 2 descend à 199,99 € pendant les soldes d’été 2026, soit son meilleur prix depuis son lancement. Pour les familles qui cherchent à offrir à leur enfant un appareil communicant sécurisé, sans le plonger dans l’univers du smartphone, c’est un compromis crédible : GPS, appels contrôlés, suivi sportif et interface adaptée aux 6-12 ans constituent un ensemble cohérent. Il faut toutefois intégrer le coût de l’abonnement LTE dans le calcul global : 10,99 € par mois représentent 131,88 € sur un an, ce qui fait monter la facture totale première année au-delà de 330 €.
Si votre enfant a entre 6 et 12 ans, commence à se déplacer seul et que vous souhaitez garder un lien de communication sans lui confier un smartphone, la Bounce 2 en solde vaut la réflexion. En revanche, si l’abonnement mensuel vous freine ou si votre enfant est déjà adolescent, l’Apple Watch SE ou une montre Garmin grand public conviendront mieux.
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