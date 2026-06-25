Soixante-quatre matchs, trente-deux nations, un seul diffuseur exclusif en France : beIN SPORTS détient les droits de la totalité de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, du coup d'envoi du 11 juin jusqu'à la grande finale du 19 juillet. Pour les moins de 26 ans, l'offre RAT+ Sport de Canal+ à 19,99 €/mois intègre beIN SPORTS dans un bouquet bien plus large, sans engagement et disponible jusqu'au 19 août 2026.

Au tarif standard, reconstituer un accès équivalent reviendrait à plus de 67 € par mois en additionnant beIN SPORTS, Eurosport, les chaînes Canal+ Sport et Apple TV séparément. RAT+ Sport condense l'ensemble pour moins de 20 €, ce qui en fait une formule difficile à ignorer pour tout amateur de sport passionné par plus d'une discipline.