La Coupe du Monde de la FIFA 2026 se joue en intégralité sur beIN SPORTS, inclus dans l'offre RAT+ Sport de Canal+ à 19,99 €/mois pour les moins de 26 ans. Une occasion rare de réunir football mondial, sport premium et Apple TV dans un seul abonnement à prix étudiant, valable jusqu'au 19 août 2026.
Soixante-quatre matchs, trente-deux nations, un seul diffuseur exclusif en France : beIN SPORTS détient les droits de la totalité de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, du coup d'envoi du 11 juin jusqu'à la grande finale du 19 juillet. Pour les moins de 26 ans, l'offre RAT+ Sport de Canal+ à 19,99 €/mois intègre beIN SPORTS dans un bouquet bien plus large, sans engagement et disponible jusqu'au 19 août 2026.
Au tarif standard, reconstituer un accès équivalent reviendrait à plus de 67 € par mois en additionnant beIN SPORTS, Eurosport, les chaînes Canal+ Sport et Apple TV séparément. RAT+ Sport condense l'ensemble pour moins de 20 €, ce qui en fait une formule difficile à ignorer pour tout amateur de sport passionné par plus d'une discipline.
Pourquoi choisir le RAT+ Sport ?
- Coupe du Monde 2026 en intégralité : beIN SPORTS diffuse 100 % des 64 matchs en direct, sans match manquant, depuis les poules jusqu'à la finale du 19 juillet.
- Un bouquet sport parmi les plus complets du marché : Ligue 1, Premier League, Formule 1, MotoGP, tennis (Wimbledon, US Open), rugby Top 14 et bien d'autres compétitions sont accessibles via Canal+, Canal+ Foot, Canal+ Sport, Eurosport et Golf+.
- Tarif bloqué jusqu'aux 26 ans, sans engagement : 19,99 €/mois tant que vous avez moins de 26 ans, résiliable à tout moment, avec Apple TV inclus et accès via myCANAL sur tous les écrans.
Un accès sport complet pensé pour les jeunes passionnés
RAT+ Sport s'adresse avant tout aux 18-25 ans qui consomment régulièrement plusieurs sports différents et ne souhaitent pas multiplier les abonnements. Le profil typique : un étudiant ou un jeune actif qui suit la Ligue 1 le week-end, ne rate pas un Grand Prix de Formule 1, et veut vivre la Coupe du Monde sans payer le plein tarif de beIN SPORTS seul (15 €/mois). L'accès s'effectue via l'application myCANAL, disponible sur smartphone, tablette, Smart TV, console et navigateur web, avec une qualité HD et son Dolby 5.1 pour les sessions sur grand écran.
La rédaction de Clubic, qui évalue l'application myCANAL à 8,8/10 dans son test dédié, salue notamment la fluidité de l'interface et la fonction multi-live, pratique pour suivre plusieurs matchs en simultané lors des phases de groupes du Mondial. Apple TV est également inclus dans l'offre, ce qui ouvre un accès aux séries et films de la plateforme sans supplément, un bonus non négligeable pour les soirées hors compétition.
RAT+ Sport face aux alternatives : ce que l'offre apporte, et ce qu'elle ne remplace pas
Aucune offre du marché ne propose, pour moins de 20 €, un accès simultané à beIN SPORTS, Eurosport, Canal+ Foot et les chaînes Canal+ Sport, ce qui place RAT+ Sport dans une catégorie à part pour les profils multisports. En revanche, l'offre ne convient pas à ceux qui cherchent avant tout des contenus cinéma et séries récents, pour lesquels la variante RAT+ Ciné Séries intégrant Netflix sera davantage adaptée, ni aux plus de 26 ans, qui basculeront automatiquement vers le tarif adulte à l'issue de leur période d'éligibilité.
✅ Les points forts
- 100 % des matchs de la Coupe du Monde FIFA 2026 en direct sur beIN SPORTS, inclus dans l'abonnement
- Économie substantielle : plus de 47 € de différence par mois par rapport au tarif adulte équivalent
- Sans engagement, résiliation possible à tout moment, tarif maintenu jusqu'aux 26 ans
- Bouquet multidiscipline couvrant football, tennis, F1, MotoGP, rugby, cyclisme, golf, ski alpin
- Apple TV inclus pour accéder aux séries et films de la plateforme sans abonnement supplémentaire
❌ Les limites
- Réservé aux moins de 26 ans uniquement : passage automatique au tarif adulte à l'anniversaire des 26 ans
- Offre valable jusqu'au 19 août 2026 seulement, au-delà les conditions tarifaires peuvent évoluer
- Pas de Netflix intégré : pour les amateurs de séries, la formule RAT+ Ciné Séries sera plus adaptée
- 1 seul utilisateur par compte inclus dans cette formule (pas de profils multiples partagés)
L'offre RAT+ Sport à 19,99 €/mois est disponible jusqu'au 19 août 2026 : vérifiez les conditions et souscrivez avant la clôture.
Pour un moins de 26 ans qui suit régulièrement plusieurs sports, RAT+ Sport à 19,99 €/mois représente probablement la formule la plus cohérente du marché à ce tarif. La Coupe du Monde de la FIFA 2026 est l'argument du moment : diffusée en exclusivité sur beIN SPORTS, elle est accessible dans ce bouquet sans surcoût, là où un abonnement direct à beIN SPORTS coûterait déjà 15 € à lui seul. Ajoutez la Formule 1 sur Canal+, les tournois de tennis sur Eurosport, la Ligue 1 sur Canal+ Foot et Apple TV en prime, et l'arbitrage budgétaire est vite tranché.
Ceux qui cherchent principalement du cinéma et des séries récentes, ou qui ont déjà 26 ans, passeront leur chemin sur cette formule. Pour tous les autres, l'offre est valable jusqu'au 19 août 2026 : avec la compétition mondiale en cours jusqu'au 19 juillet, le calendrier de souscription est clairement délimité et il serait dommage de rater ne serait-ce qu'un match de la phase finale faute d'avoir souscrit à temps.
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