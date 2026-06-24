Les soldes d'été sont officiellement lancées, et Dyson n'a pas attendu pour frapper fort. Dès le premier jour, la marque britannique propose des réductions significatives sur plusieurs références phares de son catalogue, disponibles directement sur dyson.fr.

Au programme : aspirateurs sans fil V8, V12 et V15, un aspirateur laveur, un modèle traîneau, un aspirateur à main compact pour voiture et bateau, et un ventilateur purificateur connecté. De quoi couvrir tous les profils, des petits espaces aux grands appartements, des usages quotidiens aux besoins plus spécifiques.

Les remises dépassent régulièrement les 100 €, avec un pic à 270 € sur le V12 Detect Slim Submarine. Les stocks Dyson en période de soldes s'écoulent vite, inutile d'attendre pour arbitrer.