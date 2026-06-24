Les soldes d'été démarrent ce mercredi et Dyson lance ses premières offres directement sur son site officiel. Des remises allant jusqu'à 270 € sur une sélection d'aspirateurs sans fil, laveurs et purificateurs.
Les soldes d'été sont officiellement lancées, et Dyson n'a pas attendu pour frapper fort. Dès le premier jour, la marque britannique propose des réductions significatives sur plusieurs références phares de son catalogue, disponibles directement sur dyson.fr.
Au programme : aspirateurs sans fil V8, V12 et V15, un aspirateur laveur, un modèle traîneau, un aspirateur à main compact pour voiture et bateau, et un ventilateur purificateur connecté. De quoi couvrir tous les profils, des petits espaces aux grands appartements, des usages quotidiens aux besoins plus spécifiques.
Les remises dépassent régulièrement les 100 €, avec un pic à 270 € sur le V12 Detect Slim Submarine. Les stocks Dyson en période de soldes s'écoulent vite, inutile d'attendre pour arbitrer.
Les dernières offres soldées chez Dyson
- Aspirateur sans fil Dyson V15 Detect™ Absolute à 549,00 € au lieu de 799,00 €
- Aspirateur sans-fil Dyson V8™ Cyclone à 279,00 € au lieu de 399,00 €
- Aspirateur laveur Dyson V12 Detect Slim™ Submarine à 449,00 € au lieu de 719,00 €
- Aspirateur à main Dyson Car+Boat™ à 199,00 € au lieu de 279,00 €
- Aspirateur traîneau Dyson Cinetic Big Ball™ Multifloor 2 à 299,00 € au lieu de 399,00 €
- Ventilateur purificateur Dyson Find+Follow™ Purifier Cool PC3 à 549,00 € au lieu de 699,00 €
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
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Quel produit Dyson correspond à quel profil ?
Cette sélection couvre des usages très différents, ce qui en fait une entrée de soldes particulièrement lisible. Voici comment s'orienter rapidement selon ses besoins :
Dyson V15 Detect Absolute : l'aspirateur sans fil haut de gamme pour surfaces mixtes, avec détection laser de la poussière invisible.
Dyson V8 Cyclone : un sans-fil polyvalent et accessible, idéal pour un premier achat Dyson.
Dyson V12 Detect Slim Submarine : aspiration et lavage en un seul passage, pensé pour les sols durs.
Dyson Car+Boat : compact, puissant, conçu pour l'entretien des habitacles et coques de bateau.
Dyson Cinetic Big Ball Multifloor 2 : le traîneau sans sac pour ceux qui préfèrent un format classique.
Dyson Find+Follow Purifier Cool PC3 : purificateur et ventilateur connecté, orienté qualité de l'air intérieur.
Les remises Dyson en soldes sont rarement anodines. Sur cette sélection, les économies vont de 80 € à 270 €, soit des taux de réduction compris entre 28 % et 38 %. Ce sont des produits à prix élevé à plein tarif, ce qui rend les soldes d'été l'un des rares moments pour les acquérir sans compromis.
Dyson vend en direct sur son site, ce qui garantit la disponibilité des références et une livraison maîtrisée. En début de soldes, les stocks sont au complet, ce n'est pas forcément le cas dès la deuxième semaine.
Vos questions fréquentes sur les soldes Dyson
Les prix Dyson en soldes sont-ils garantis sur dyson.fr ?
Oui, les offres sont publiées directement par Dyson sur son site officiel, sans intermédiaire. Les prix affichés intègrent la remise appliquée dès le panier.
Vaut-il mieux acheter un aspirateur Dyson en soldes ou attendre le Black Friday ?
Les soldes d'été offrent généralement des remises comparables au Black Friday sur les références Dyson. Attendre novembre ne garantit ni un meilleur prix, ni la disponibilité du modèle voulu.
Les produits Dyson achetés en soldes sont-ils couverts par la garantie ?
Oui. Un achat effectué sur dyson.fr en période de soldes bénéficie des mêmes conditions de garantie qu'un achat à plein tarif, soit 2 ans minimum selon la législation française.
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