Les soldes d’été 2026 ont officiellement démarré et, pendant que les barrières de péage se préparent à encaisser les grands flux de juillet, Fulli prolonge jusqu’au 1er septembre une offre qui efface 33,80 € de frais sur son badge Nomade. La rédaction fait le point sur ce que vaut vraiment ce bon plan, pour qui il a du sens, et ce qu’il ne couvre pas.
Avec le code ETE26, valable jusqu’au 1er septembre 2026, Fulli offre les frais de mise en service (11 €) et les douze premiers mois de gestion France (1,90 €/mois), soit 33,80 € d’économies à l’entrée. Concrètement, vous ne déboursez que 4,90 € de frais de livraison pour recevoir votre badge sous 48 heures. Vous pouvez passer commande directement sur la page dédiée à l’offre Fulli Nomade, avec livraison annoncée sous 48 heures.
Ce bon plan arrive à un moment précis du calendrier routier : les soldes d’été débutent ce 24 juin, et les premières journées classées rouge par Bison Futé pour cet été 2026 sont attendues dès le samedi 5 juillet sur les grands axes, avec jusqu’à 3 h 05 d’attente pour parcourir Lyon-Orange sur l’A7 les jours de pic. Pour les conducteurs qui n’ont pas encore franchi le pas du télépéage, ou qui veulent équiper un second véhicule avant de prendre la route, la fenêtre est courte.
Pourquoi choisir le badge Fulli Nomade ?
- 33,80 € offerts dès la souscription : avec le code ETE26, les frais de mise en service (11 €) et douze mois de gestion France (1,90 €/mois) sont intégralement pris en charge, pour seulement 4,90 € de livraison.
- Trois pays, un seul badge : France, Espagne et Portugal couverts sans option supplémentaire, avec accès à plus de 900 parkings partenaires dans les trois pays.
- Facturation strictement à l’usage : zéro prélèvement les mois sans passage autoroutier, sans engagement ni pénalité de résiliation.
Un outil pensé pour les longs trajets estivaux
Le badge Fulli Nomade se fixe en quelques secondes sur le pare-brise et détecte automatiquement les voies signalées par le logo « t » et « t30 », autorisant le passage à 30 km/h sans s’arrêter ni chercher sa carte. Sur les axes les plus fréquentés en été, à commencer par l’A7 (vallée du Rhône), l’A9 (vers l’Espagne) et l’A10 (côte Atlantique), franchir une barrière de péage sans file d’attente représente un gain de temps réel les jours de chassé-croisé. Selon le comparatif de la rédaction Clubic sur les meilleurs badges télépéage, le Fulli Nomade obtient la note de 8,5/10, notamment pour sa couverture géographique et son modèle tarifaire à l’usage, ce qui en fait l’une des références les mieux notées du marché dans sa catégorie.
Le badge élargit également son périmètre au-delà du simple passage autoroutier : plus de 900 parkings partenaires en France, en Espagne et au Portugal acceptent le règlement via le badge, sans avoir à sortir sa carte bancaire. La facturation est différée au 15 du mois suivant, ce qui simplifie le suivi des dépenses sur les longs séjours estivaux. Le tout est géré depuis l’application mobile Fulli, qui permet de consulter ses trajets et ses factures en temps réel.
Fulli Nomade face à la concurrence : ce qu’il apporte, ce qu’il ne couvre pas
Sur un marché dominé par trois acteurs (Ulys, Bip&Go, Fulli), le Nomade se distingue par sa couverture trinationale incluse d’emblée et son modèle à l’usage strict, là où Ulys Classic mise sur une application mobile plus complète et Bip&Go sur un forfait mensuel tout inclus pour les gros rouleurs. En revanche, si l’Italie figure dans vos destinations estivales, il faudra passer à l’offre Fulli Nomade+ (frais de mise en service à 15 €, non couverts par la promotion actuelle), et les conducteurs qui roulent exclusivement en France et souhaitent maximiser les mois offerts peuvent aussi examiner la formule Fulli Balade.
✅ Les points forts
- 33,80 € de frais offerts dès la souscription avec le code ETE26 (mise en service + 12 mois de gestion France)
- Couverture France, Espagne et Portugal sur un seul badge, sans option à activer séparément
- Facturation à l’usage : 0 € les mois sans utilisation, sans engagement ni frais de résiliation
- Accès à plus de 900 parkings partenaires dans les trois pays, payables directement via le badge
- Note de 8,5/10 au comparatif Clubic des meilleurs badges télépéage, meilleur score de sa catégorie
❌ Les limites
- L’Italie n’est pas incluse dans la formule Nomade standard : il faut passer au Nomade+ (15 € de mise en service, non couverts par la promo ETE26)
- Frais de 10 € en cas d’inutilisation du badge pendant 24 mois consécutifs
- Application mobile moins aboutie qu’Ulys sur la navigation et les alertes tronçon par tronçon
- Offre réservée aux véhicules de classe 1, 2 et 5 (voitures de tourisme et assimilés) : les poids lourds ne sont pas éligibles
Le code ETE26 expire le 1er septembre 2026 : vérifiez la disponibilité du badge Fulli Nomade avant les grands départs de juillet.
Pour 4,90 € de frais de livraison, le badge Fulli Nomade offre douze mois de gestion France et la couverture Espagne-Portugal sans engagement : c’est un point d’entrée cohérent pour tout conducteur qui prend l’autoroute plusieurs fois dans l’année, à commencer par les grands départs estivaux où les files aux péages peuvent faire perdre une heure sur un trajet Paris-Méditerranée. La note de 8,5/10 obtenue dans le comparatif de la rédaction confirme que le positionnement est solide, et la fenêtre promotionnelle, ouverte jusqu’au 1er septembre, laisse le temps de s’équiper avant les semaines les plus chargées de l’été.
Ce bon plan s’adresse avant tout aux conducteurs qui prévoient plusieurs sorties autoroutes entre juillet et fin août, que ce soit vers le littoral atlantique, la Côte d’Azur ou la péninsule ibérique. En revanche, si vos trajets restent exclusivement franco-français et que vous ne prenez l’autoroute qu’une ou deux fois par an, le rapport entre coût résiduel et gain réel mérite un calcul préalable. Et si l’Italie est au programme cet été, mieux vaut opter directement pour le Nomade+ plutôt que de changer de formule en cours de route.
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- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
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