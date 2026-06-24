Avec le code ETE26, valable jusqu’au 1er septembre 2026, Fulli offre les frais de mise en service (11 €) et les douze premiers mois de gestion France (1,90 €/mois), soit 33,80 € d’économies à l’entrée. Concrètement, vous ne déboursez que 4,90 € de frais de livraison pour recevoir votre badge sous 48 heures. Vous pouvez passer commande directement sur la page dédiée à l’offre Fulli Nomade, avec livraison annoncée sous 48 heures.

Ce bon plan arrive à un moment précis du calendrier routier : les soldes d’été débutent ce 24 juin, et les premières journées classées rouge par Bison Futé pour cet été 2026 sont attendues dès le samedi 5 juillet sur les grands axes, avec jusqu’à 3 h 05 d’attente pour parcourir Lyon-Orange sur l’A7 les jours de pic. Pour les conducteurs qui n’ont pas encore franchi le pas du télépéage, ou qui veulent équiper un second véhicule avant de prendre la route, la fenêtre est courte.