La Coupe du Monde 2026 débute dès le 11 juin, et tous les matchs sont diffusés en exclusivité sur beIN Sports en France. Sans abonnement, pas de retransmission légale en streaming des rencontres : c'est là que le Pass Sport RMC Sport + beIN Sports devient une évidence pour les fans de football. Attention, cette offre se termine demain, le 11 juin 2026. Il ne reste que quelques heures pour en profiter.

L'offre est disponible sans changer d'opérateur, directement depuis l'application RMC Sport sur TV, smartphone, tablette, ordinateur et consoles de jeux, avec un accès immédiat dès la souscription. À 19 euros par mois, c'est le tarif le plus bas actuellement disponible pour accéder à l'intégralité des matchs de la compétition.