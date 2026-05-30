La finale de la Ligue des Champions 2026, PSG contre Arsenal, se joue ce soir à 18h au Puskás Aréna de Budapest, et Canal+ en assure la diffusion en direct. Pour les moins de 26 ans, l'offre RAT+ SPORT à 19,99 €/mois au lieu de 45,99 € arrive à point nommé : voici ce que cette formule propose vraiment.
Ce samedi matin, à quelques heures d'un coup d'envoi historiquement avancé à 18h00, Canal+ s'impose comme le diffuseur principal de la finale PSG-Arsenal au Puskás Aréna de Budapest. Pour les moins de 26 ans qui ne veulent pas manquer ce rendez-vous, l'abonnement RAT+ SPORT est disponible sur Canal+ à 19,99 €/mois au lieu de 45,99 €, sans engagement et résiliable à tout moment.
Cette formule 100 % digitale regroupe Canal+ dans toutes ses déclinaisons sport, beIN SPORTS, Eurosport 1 et 2, et inclut Apple TV+ pour les soirées sans compétition, le tout accessible sur tous vos écrans via myCANAL.
Pourquoi choisir le RAT+ SPORT ?
- Un tarif à moins de 20 €/mois : à 19,99 €/mois au lieu de 45,99 €, soit plus de 56 % de réduction sur l'abonnement standard, sans engagement de durée, réservé aux 18-25 ans.
- Un bouquet sport très complet : Canal+ Foot, Canal+ Sport, Canal+ Live, beIN SPORTS et Eurosport sont inclus, couvrant la Ligue des Champions, la Ligue 1, la Premier League, la Formule 1 et le tennis.
- Une flexibilité totale : l'abonnement se souscrit et se résilie à tout moment, sans frais ni pénalité, ce qui permet de l'activer ponctuellement autour d'un événement sportif majeur.
Ce que couvre le RAT+ SPORT au quotidien, au-delà de la finale
Au-delà de la finale de ce soir, le RAT+ SPORT propose un calendrier sportif dense tout au long de l'année : Canal+ Foot pour la Ligue 1 et la Ligue des Champions, beIN SPORTS pour la Premier League et la Liga, Eurosport pour le tennis (Roland-Garros, Wimbledon, US Open), le cyclisme et la Formule 1. La rédaction, qui a noté 9/10 l'application myCANAL dans son test indépendant, souligne que l'interface centralise efficacement tous ces contenus dans une expérience fluide sur tous les appareils.
Apple TV+, inclus dans la formule, ajoute une dimension cinéma et séries pour les soirées sans match, avec notamment les productions originales de la plateforme. L'ensemble est accessible en direct comme en replay sur smartphones, tablettes, PC et téléviseurs connectés, sous réserve d'une connexion internet suffisante.
Face aux offres concurrentes : une proposition solide, mais ciblée
Souscrire séparément à Canal+, beIN SPORTS et Eurosport reviendrait à dépasser facilement les 50€/mois, ce qui fait du RAT+ SPORT une proposition difficile à concurrencer pour un abonné de moins de 26 ans. L'offre exclut toutefois d'emblée ceux qui ont passé le cap des 26 ans, ceux qui souhaitent un accès via décodeur physique et ceux qui cherchent un abonnement partageable à plusieurs profils.
✅ Les points forts
- Tarif à 19,99 €/mois pour un bouquet sport premium, soit plus de 56 % de réduction par rapport au tarif standard à 45,99 €
- Canal+, beIN SPORTS et Eurosport réunis dans un seul abonnement, sans multiplier les prestataires ni les prélèvements
- Accès immédiat : souscription possible ce matin pour regarder la finale PSG-Arsenal dès 18h ce soir
- Aucun engagement de durée, résiliation possible à tout moment et sans frais
- Compatible avec tous les écrans (TV connectée, smartphone, tablette, ordinateur) via myCANAL
❌ Les limites
- Exclusivement réservé aux 18-25 ans, sans dérogation possible au-delà de 25 ans révolus
- Offre 100 % digitale : aucun décodeur physique inclus, ni installation satellite
- Un seul utilisateur autorisé par abonnement, sans partage de compte possible
- Peu de contenus disponibles en 4K selon les programmes et la qualité de votre connexion internet
L'offre RAT+ SPORT est toujours affichée à 19,99 €/mois chez Canal+ : vérifiez sa disponibilité avant le coup d'envoi de 18h !
Pour un moins de 26 ans passionné de sport, le RAT+ SPORT de Canal+ à 19,99 €/mois est une offre cohérente et bien construite : elle rassemble dans un seul abonnement les principaux diffuseurs sportifs du marché français, à un tarif que les offres classiques ne peuvent pas tenir. Regarder la finale PSG-Arsenal ce soir à 18h, puis enchaîner avec la Ligue 1, Roland-Garros et les Grands Prix de Formule 1 via myCANAL, dont la rédaction de Clubic a salué la qualité d'interface avec une note de 9/10 dans son test indépendant, reste une perspective convaincante pour ce profil.
En revanche, si vous avez plus de 25 ans, si vous souhaitez partager l'abonnement à plusieurs ou si vous préférez un accès via décodeur physique, cette formule ne correspond pas à votre situation : d'autres offres Canal+ existent, mais à des tarifs sensiblement plus élevés. Pour ceux qui remplissent les conditions d'âge, la fenêtre est ouverte ce matin, à quelques heures d'une finale qui s'annonce mémorable.
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