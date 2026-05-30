Ce samedi matin, à quelques heures d'un coup d'envoi historiquement avancé à 18h00, Canal+ s'impose comme le diffuseur principal de la finale PSG-Arsenal au Puskás Aréna de Budapest. Pour les moins de 26 ans qui ne veulent pas manquer ce rendez-vous, l'abonnement RAT+ SPORT est disponible sur Canal+ à 19,99 €/mois au lieu de 45,99 €, sans engagement et résiliable à tout moment.

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