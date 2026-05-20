À l’approche de l’été, la Garmin Venu 4 profite d’une remise de 70 € chez Boulanger. GPS multi-bandes, suivi santé avancé et autonomie solide : elle vise celles et ceux qui veulent reprendre le sport sans se perdre dans les gadgets.
Lancée en septembre 2025, la Garmin Venu 4 marque une rupture nette avec ses prédécesseurs : GPS multi-bandes inédit sur la gamme Venu, capteur Elevate Gen 5 embarquant ECG et mesure de température cutanée, et écran AMOLED sensiblement plus lumineux que sur la génération précédente. Le format 41 mm en coloris Gris/Beige, version la plus compacte du modèle, est particulièrement adapté aux poignets fins et aux usages qui alternent bureau et sport. Boulanger propose aujourd'hui la Garmin Venu 4 (41 mm) à 479,99 €, soit 70 € en dessous de son tarif de lancement, une opportunité que les indécis de la dernière heure ne peuvent pas ignorer.
Ce bon plan parle autant aux sportifs réguliers qu'aux personnes soucieuses de leur santé au quotidien. Avec plus de 80 profils sportifs intégrés, un suivi continu de la fréquence cardiaque, de l'oxymétrie, du stress et du sommeil, la Venu 4 se pose comme une vraie plateforme de bien-être connectée, et pas seulement comme un tracker d'activité.
Pourquoi choisir la Garmin Venu 4 (41 mm) ?
- GPS multi-bandes (première sur la gamme Venu) : la technologie GNSS double fréquence avec SatIQ améliore significativement la précision de localisation en milieu urbain, en forêt et dans les environnements difficiles, un atout décisif pour les coureurs et les cyclistes.
- Suivi santé de niveau avancé : capteur Elevate Gen 5 avec ECG, SpO2, variabilité cardiaque (HRV), température cutanée et Body Battery pour une lecture complète de votre état physiologique, 24h/24 et 7j/7.
- Autonomie jusqu'à 10 jours : loin des recharges quotidiennes imposées par l'Apple Watch ou la Galaxy Watch, la Venu 4 tient une semaine et demie en usage standard, avec jusqu'à 17 heures en mode GPS continu.
Sport, santé et quotidien : une montre qui assume ses ambitions sur tous les terrains
La Garmin Venu 4 en 41 mm tire sa force d'une polyvalence réelle : plus de 80 profils sportifs préinstallés couvrent des disciplines aussi variées que le triathlon, la musculation, le yoga ou la natation, avec une étanchéité certifiée 5 ATM jusqu'à 50 mètres de profondeur.
La lampe LED intégrée, le paiement sans contact Garmin Pay, le microphone et le haut-parleur pour les appels téléphoniques en font également une montre du quotidien à part entière. Son format compact et son bracelet en silicone souple garantissent un confort de port suffisant pour une utilisation nocturne, indispensable pour exploiter pleinement les fonctions d'analyse du sommeil avec détection des siestes, suivi circadien et réveil intelligent Smart Alarm.
Venu 4 face à la concurrence : quand l'autonomie change tout
Face à une Apple Watch Series 11 ou une Samsung Galaxy Watch 8 positionnées dans la même fourchette de prix, la Garmin Venu 4 se distingue avant tout par son autonomie de dix jours et la profondeur de ses métriques sportives, deux critères décisifs pour les pratiquants assidus qui ne veulent pas s'imposer une recharge quotidienne. Elle concède en revanche l'absence de connexion LTE et de cartographie embarquée, deux fonctionnalités que Garmin réserve à ses gammes Forerunner et Fenix, positionnées plus haut dans sa propre hiérarchie tarifaire.
✅ Les points forts
- GPS multi-bandes GNSS avec SatIQ pour une géolocalisation précise dans tous les environnements, y compris en milieu urbain dense
- Capteur Elevate Gen 5 : ECG, SpO2, variabilité cardiaque (HRV), température cutanée et Body Battery pour un monitoring santé complet en continu
- Autonomie jusqu'à 10 jours en mode montre connectée, 17 heures en enregistrement GPS actif
- Plus de 80 profils sportifs avec outils avancés (PacePro, Running Power, Virtual Partner) et synchronisation Strava native
- Lampe LED intégrée, paiement Garmin Pay, micro et haut-parleur pour les appels téléphoniques depuis la montre
❌ Les limites
- Pas de cartographie embarquée : la navigation par itinéraire reste limitée aux parcours préalablement importés via Garmin Connect, Strava ou un fichier GPX
- Boîtier en plastique malgré le cadre en acier inoxydable : le rendu premium est moins convaincant de profil que sur une Galaxy Watch ou une Huawei Watch
- Aucune connexion LTE : la montre reste dépendante du smartphone pour les appels et les notifications en dehors de la portée Bluetooth
- Autonomie GPS en retrait par rapport aux générations précédentes de la gamme Venu, conséquence directe de l'écran AMOLED plus lumineux
Cette promotion chez Boulanger est en ligne maintenant : vérifiez la disponibilité de la Garmin Venu 4 (41 mm) à 479,99 € avant que les stocks s'épuisent.
À 479,99 €, la Garmin Venu 4 en format 41 mm s'adresse en priorité aux sportifs qui pratiquent régulièrement et cherchent une montre capable de les accompagner du bureau à l'entraînement sans sacrifier l'autonomie ni la précision des données. La réduction de 70 € chez Boulanger en fait une entrée dans la gamme plus accessible, à un tarif encore cohérent avec la richesse fonctionnelle du produit et la qualité de l'écosystème Garmin.
Ceux qui recherchent avant tout une montre capable de fonctionner en totale autonomie par rapport au smartphone, ou qui ont besoin d'une cartographie sur le poignet, trouveront leurs besoins mieux couverts ailleurs dans la gamme Garmin ou chez la concurrence. Mais pour quiconque place le suivi santé continu, la précision GPS et l'endurance de la batterie au centre de ses critères, cette promotion mérite qu'on ne tarde pas trop à se décider.
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