Lancée en septembre 2025, la Garmin Venu 4 marque une rupture nette avec ses prédécesseurs : GPS multi-bandes inédit sur la gamme Venu, capteur Elevate Gen 5 embarquant ECG et mesure de température cutanée, et écran AMOLED sensiblement plus lumineux que sur la génération précédente. Le format 41 mm en coloris Gris/Beige, version la plus compacte du modèle, est particulièrement adapté aux poignets fins et aux usages qui alternent bureau et sport. Boulanger propose aujourd'hui la Garmin Venu 4 (41 mm) à 479,99 €, soit 70 € en dessous de son tarif de lancement, une opportunité que les indécis de la dernière heure ne peuvent pas ignorer.

Ce bon plan parle autant aux sportifs réguliers qu'aux personnes soucieuses de leur santé au quotidien. Avec plus de 80 profils sportifs intégrés, un suivi continu de la fréquence cardiaque, de l'oxymétrie, du stress et du sommeil, la Venu 4 se pose comme une vraie plateforme de bien-être connectée, et pas seulement comme un tracker d'activité.