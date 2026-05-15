Dans la gamme des action cams compactes, la GoPro LIT Hero occupe une place à part : c'est la seule caméra de sa catégorie à intégrer nativement un éclairage LED frontal réglable sur trois niveaux, là où ses concurrentes imposent un accessoire externe pour filmer dans la pénombre. Avec un poids de 93 grammes, une étanchéité jusqu'à 5 mètres et une définition vidéo 4K à 60 images par seconde, elle cible les vloggers, voyageurs et sportifs qui veulent un équipement minimaliste mais polyvalent. À 159,90 € chez Boulanger, la remise dépasse les 40 % par rapport au prix de lancement conseillé, ce qui en fait une fenêtre d'achat à prendre au sérieux. Retrouvez directement la GoPro LIT Hero à ce tarif sur la fiche produit Boulanger avant que le stock s'épuise.

Lancée fin 2025, cette caméra vise un public précis : celui qui veut filmer en toutes conditions, y compris le soir ou dans des espaces peu éclairés, sans alourdir son sac d'une source lumineuse externe.