L'hébergement mutualisé souffre parfois d'une mauvaise réputation, souvent héritée de formules sous-dimensionnées et de tarifs qui grimpent après la première année. Avec cette promotion de printemps, o2switch repositionne son offre Cloud. à 1,86 € HT par mois sur 12 mois, avec un nom de domaine et une migration inclus sans surcoût. Pour en profiter au meilleur tarif et bénéficier d'une remise supplémentaire de 15 %, rendez-vous sur la page de l'offre Cloud. o2switch et renseignez le code CLUBIC au moment de la commande pour gratter 15 % de remise supplémentaire.

L'offre Cloud. se distingue des formules d'entrée de gamme par ses ressources bien supérieures : 12 CPU threads, 48 Go de RAM et un stockage NVMe illimité, avec un support disponible 24h/24 et une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours pour tester l'hébergement sans engagement immédiat.