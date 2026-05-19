Avec l'offre Cloud. d'o2switch disponible à 1,86 € HT par mois pendant 12 mois, l'hébergement web français propose en ce printemps 2026 un rapport ressources/prix difficile à ignorer. La rédaction Clubic analyse cette promotion pour vous aider à décider si elle correspond vraiment à votre projet.
L'hébergement mutualisé souffre parfois d'une mauvaise réputation, souvent héritée de formules sous-dimensionnées et de tarifs qui grimpent après la première année. Avec cette promotion de printemps, o2switch repositionne son offre Cloud. à 1,86 € HT par mois sur 12 mois, avec un nom de domaine et une migration inclus sans surcoût. Pour en profiter au meilleur tarif et bénéficier d'une remise supplémentaire de 15 %, rendez-vous sur la page de l'offre Cloud. o2switch et renseignez le code CLUBIC au moment de la commande pour gratter 15 % de remise supplémentaire.
L'offre Cloud. se distingue des formules d'entrée de gamme par ses ressources bien supérieures : 12 CPU threads, 48 Go de RAM et un stockage NVMe illimité, avec un support disponible 24h/24 et une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours pour tester l'hébergement sans engagement immédiat.
Pourquoi choisir le Cloud. o2switch ?
- Prix d'appel très accessible : À 1,86 € HT par mois pendant 12 mois avec le code CLUBIC, cette offre propose un rapport ressources/prix difficile à trouver dans cette gamme.
- Ressources sans plafond artificiel : Espace disque NVMe, bases de données et transferts sont tous illimités, sans options payantes ni mauvaises surprises en fin de mois.
- Infrastructure 100 % française : Les serveurs d'o2switch sont hébergés à Clermont-Ferrand, avec un uptime mesuré proche de 99,99 % et une souveraineté des données garantie sur le territoire national.
Vitrine, WordPress, e-commerce : pour quels projets l'offre Cloud. est-elle adaptée ?
Avec 12 CPU threads et 48 Go de RAM alloués, le Cloud. d'o2switch dépasse largement les formules mutualisées classiques et peut absorber le trafic d'un site vitrine, d'un blog à fort volume ou d'une boutique WooCommerce à activité modérée. Le système maison des Lunes permet de cloisonner plusieurs projets ou clients au sein d'un seul hébergement, chaque environnement disposant de ses propres fichiers, bases de données et adresses e-mail, sans interférence technique entre les espaces.
L'installation de WordPress se fait en un clic via Softaculous, et le cache LiteSpeed est disponible sans surcoût pour accélérer les temps de chargement. Dans son avis mis à jour en 2026, la rédaction Clubic attribue à o2switch la note de 9,5/10 et le positionne en tête de son classement des meilleurs hébergeurs web du marché.
o2switch face à la concurrence : à qui s'adresse vraiment cette offre ?
Face à des acteurs comme Hostinger ou Infomaniak, o2switch se distingue par son ancrage 100 % français, sa transparence tarifaire et l'absence totale de formules à options cachées. En revanche, il ne propose ni VPS ni serveur dédié, ce qui le rend inadapté aux projets à très fort trafic ou nécessitant une configuration serveur entièrement personnalisable.
✅ Les points forts
- Stockage NVMe illimité inclus dès la souscription, sans palier ni surcoût
- Nom de domaine offert la première année et migration d'un site existant prise en charge gratuitement
- Support client accessible 24h/24, 7j/7 par tchat, téléphone et ticket
- Système des Lunes pour cloisonner plusieurs projets ou clients au sein d'un seul hébergement
- Garantie satisfait ou remboursé pendant 30 jours pour tester sans risque financier
❌ Les limites
- Tarif promotionnel valable 12 mois seulement, retour à 16,00 € HT/mois ensuite
- Aucune offre VPS ou serveur dédié dans la gamme, limitant les projets à très forte charge
- Ressources CPU et RAM partagées avec d'autres utilisateurs malgré les allocations affichées
- Interface cPanel uniquement, moins moderne que chez certains hébergeurs concurrents
Le tarif à 1,86 € HT/mois est limité dans le temps : vérifiez la disponibilité de l'offre Cloud. o2switch avant de passer à côté.
Pour lancer ou migrer un site en 2026 sans se perdre dans des comparatifs interminables, l'offre Cloud. d'o2switch représente un point d'entrée solide, avec des ressources réellement au rendez-vous et une infrastructure française éprouvée. Elle conviendra particulièrement aux créateurs de sites, freelances, TPE et agences gérant plusieurs projets, grâce notamment au système des Lunes et à l'installation WordPress en un clic. Le code CLUBIC permet d'obtenir 15 % de remise supplémentaire sur un tarif déjà très compétitif.
Si votre projet implique un trafic exceptionnel dès le lancement ou une configuration serveur sur-mesure, o2switch n'est pas la bonne réponse : orientez-vous plutôt vers un VPS ou une solution cloud scalable. Pour tous les autres, cette fenêtre tarifaire à moins de 2 € HT par mois mérite qu'on s'y attarde sérieusement avant qu'elle ne disparaisse.
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