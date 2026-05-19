Lancée en 2023, 1min.AI s'est imposée comme un outil de centralisation pour les utilisateurs qui ne veulent plus choisir entre les grands modèles d'IA : GPT-5, Claude, Gemini Pro, Mistral et une quarantaine d'autres sont accessibles depuis une seule interface, et vous pouvez consulter cette licence à vie directement sur StackSocial avant que le tarif ne soit de nouveau modifié.

Le plan Pro inclut 1 million de crédits renouvelés chaque mois, de quoi couvrir jusqu'à 362 500 mots générés, 386 images ou 12 vidéos sans frais supplémentaires. Le profil visé est assez précis : créateurs de contenu, freelances, développeurs indépendants ou curieux qui veulent accéder à la puissance des meilleurs modèles sans empiler les abonnements.