Chaque abonnement IA supplémentaire grignote un peu plus le budget mensuel, et c'est précisément sur ce point que 1min.AI tire son épingle du jeu. StackSocial vient d'abaisser le prix de sa licence à vie à 22 €, soit un tarif inférieur à celui proposé il y a encore quelques jours : la rédaction Clubic passe l'offre au crible pour vous dire à qui elle s'adresse vraiment.
Lancée en 2023, 1min.AI s'est imposée comme un outil de centralisation pour les utilisateurs qui ne veulent plus choisir entre les grands modèles d'IA : GPT-5, Claude, Gemini Pro, Mistral et une quarantaine d'autres sont accessibles depuis une seule interface, et vous pouvez consulter cette licence à vie directement sur StackSocial avant que le tarif ne soit de nouveau modifié.
Le plan Pro inclut 1 million de crédits renouvelés chaque mois, de quoi couvrir jusqu'à 362 500 mots générés, 386 images ou 12 vidéos sans frais supplémentaires. Le profil visé est assez précis : créateurs de contenu, freelances, développeurs indépendants ou curieux qui veulent accéder à la puissance des meilleurs modèles sans empiler les abonnements.
Pourquoi choisir 1min.AI ?
- Un accès centralisé à près de 40 modèles : GPT-5, Claude, Gemini Pro, Mistral et Llama cohabitent dans un espace de travail unique, sans multiplier les connexions ni les outils.
- Un volume mensuel généreux : le plan Pro intègre 1 million de crédits renouvelés chaque mois, soit jusqu'à 362 500 mots, 386 images ou 12 vidéos générés sans surcoût.
- Une confidentialité affichée : vos données ne sont pas utilisées pour entraîner les modèles, un engagement que peu de plateformes IA grand public formalisent aussi clairement.
1min.AI au quotidien : de l'écriture à la vidéo, un seul outil pour tout couvrir
La plateforme couvre un spectre d'usage particulièrement large pour ce type d'outil : rédaction assistée, génération d'images avec suppression d'arrière-plan et upscaling intégré, transcription audio, synthèse vocale via les modèles OpenAI et Google, et génération vidéo. Dans notre analyse de la plateforme, la rédaction Clubic soulignait que cette couverture multimodale représente un avantage concret pour les profils hybrides, ceux qui alternent rédaction, création visuelle et automatisation légère dans leur journée de travail.
À noter que l'interface reste entièrement en anglais, ce qui constitue un frein non négligeable pour une partie des utilisateurs francophones. La plateforme revendique plus de 500 000 utilisateurs actifs, un volume qui témoigne d'une adoption solide malgré cette limitation.
1min.AI face aux outils spécialisés : ce que le tout-en-un ne peut pas remplacer
Face à des outils dédiés comme Midjourney pour la génération d'images ou Notion AI pour la rédaction structurée, 1min.AI mise sur la polyvalence plutôt que sur la profondeur verticale : la plateforme ne prétend pas rivaliser avec les solutions spécialisées sur leur propre terrain, mais offre une alternative cohérente pour un usage quotidien diversifié. Pour un workflow centré sur un seul type de contenu, une solution dédiée restera souvent plus performante ; pour tous les autres cas d'usage, la centralisation fait véritablement sens.
✅ Les points forts
- Un paiement unique à 22 € pour un accès à vie, sans frais récurrents ni engagement mensuel.
- Un catalogue de près de 40 modèles (texte, image, audio, vidéo) accessibles depuis une interface unifiée.
- Un million de crédits mensuels renouvelés automatiquement dans le plan Pro.
- Une politique de confidentialité engagée : aucune donnée utilisateur reversée à l'entraînement des modèles.
- Plus de 500 000 utilisateurs actifs et une base d'avis solide sur StackSocial, gages de pérennité de la plateforme.
❌ Les limites
- Interface exclusivement en anglais, sans option de localisation pour les utilisateurs francophones.
- Les nouvelles versions des modèles phares ne sont pas toujours disponibles dès leur sortie officielle, avec un décalage parfois de plusieurs semaines.
- Le système de crédits différenciés selon les modèles demande une période d'adaptation pour ne pas se retrouver limité en cours de mois.
- Ce type de deal StackSocial revient régulièrement sous des tarifs légèrement variables, ce qui nuance la notion d'urgence absolue.
La licence 1min.AI est disponible à 22 € sur StackSocial : vérifiez la disponibilité de ce tarif avant qu'il ne soit modifié.
À 22 €, la licence à vie 1min.AI s'adresse à un profil bien délimité : le créateur de contenu, le freelance ou le développeur indépendant qui jongle déjà entre plusieurs outils IA et cherche à regrouper ses usages sans alourdir sa liste d'abonnements. Pour cette cible, l'arbitrage est direct : 22 € en une seule fois contre plusieurs dizaines d'euros cumulés chaque mois sur ChatGPT, Claude ou Gemini séparément.
En revanche, si vous recherchez systématiquement le modèle le plus récent dès son lancement, ou si l'absence d'interface en français constitue un obstacle réel dans votre quotidien, cette offre ne résoudra pas ces points de friction. Pour tous les autres, un paiement unique de 22 € pour éteindre plusieurs abonnements récurrents reste une proposition difficile à ignorer.
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