Monter ou upgrader son PC en 2026, c'est souvent une question de timing. Les composants fluctuent en permanence, et les bonnes fenêtres de prix ne durent jamais longtemps. Aujourd'hui, PCComponentes (l'un des revendeurs les plus fiables d'Europe) tombe pile au bon moment avec cinq produits en promotion directe.

PCComponentes est un acteur espagnol historique, présent depuis 2005, référencé sur les grandes plateformes de comparaison de prix comme LDLC ou Cdiscount, et reconnu pour sa logistique sérieuse vers la France. Pas d'arnaque de prix, pas de vendeur tiers douteux : tout est vendu et expédié en direct.

Cette sélection couvre des besoins variés : graphisme avec la RTX 5060 Ti de Gigabyte, refroidissement avec le kit AIO Forgeon Azoth 240, traitement avec le Ryzen 5 9600X d'AMD, stockage avec le SSD WD Green de Sandisk, et mémoire vive avec le kit DDR5 Kingston FURY Beast. De quoi composer un PC gaming complet, ou cibler l'upgrade qui manquait.