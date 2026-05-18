Les amateurs de montage PC ont une bonne raison de surveiller PCComponentes aujourd'hui. Le marchand espagnol propose des remises significatives sur des composants clés : carte graphique RTX 5060 Ti, watercooling, RAM DDR5 et SSD.
Monter ou upgrader son PC en 2026, c'est souvent une question de timing. Les composants fluctuent en permanence, et les bonnes fenêtres de prix ne durent jamais longtemps. Aujourd'hui, PCComponentes (l'un des revendeurs les plus fiables d'Europe) tombe pile au bon moment avec cinq produits en promotion directe.
PCComponentes est un acteur espagnol historique, présent depuis 2005, référencé sur les grandes plateformes de comparaison de prix comme LDLC ou Cdiscount, et reconnu pour sa logistique sérieuse vers la France. Pas d'arnaque de prix, pas de vendeur tiers douteux : tout est vendu et expédié en direct.
Cette sélection couvre des besoins variés : graphisme avec la RTX 5060 Ti de Gigabyte, refroidissement avec le kit AIO Forgeon Azoth 240, traitement avec le Ryzen 5 9600X d'AMD, stockage avec le SSD WD Green de Sandisk, et mémoire vive avec le kit DDR5 Kingston FURY Beast. De quoi composer un PC gaming complet, ou cibler l'upgrade qui manquait.
Les 5 dernières ventes flash à saisir chez PCcomponentes
- Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE MAX OC 8 Go GDDR7 à 356,93 € au lieu de 386,68 €
- Kit watercooling Forgeon Azoth 240 ARGB noir à 48,58 € au lieu de 89,24 €
- AMD Ryzen 5 9600X (3,9/5,4 GHz) à 181,39 € au lieu de 191,31 €
- SSD Sandisk WD Green 1 To 2,5" SATA III 545 Mo/s à 173,95 € au lieu de 183,86 €
- Kingston FURY Beast 16 Go (2×8 Go) DDR5 5600 MHz à 259,99 € au lieu de 349,99 €
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 1,75 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-85 %)
- Forfait RED by SFR 130 Go 5G à 9,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 1 an avec le code WEEKEND26
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 22 €
- Promo Verisure : Installation d’une alarme à partir de 199€ HT
- 2 To de cloud à vie pour 449 € : le bon plan pCloud Family
- Exclu Clubic : Proton Pass Plus est à 1 € le 1er mois au lieu de 4,99€
Pourquoi ces promos méritent attention
PCComponentes applique ici des remises directes sur le prix catalogue, sans cashback, sans code promo à saisir. La remise la plus forte dépasse 45 % sur le kit de watercooling Forgeon Azoth, ce qui est rare pour un produit aussi récent. Sur la RAM Kingston DDR5, la baisse de 90 € place le kit dans une fourchette très compétitive face aux alternatives françaises.
Les composants sont disponibles en stock, avec une expédition depuis l'Espagne généralement livrée en France sous 2 à 4 jours ouvrés. C'est un bon moment pour agir : les prix des GPU et de la RAM restent volatils, et les fenêtres basses ne durent jamais longtemps.
Notre sélection : ce qui vaut vraiment le coup
Cette sélection s'adresse autant aux builders qui préparent un nouveau PC qu'aux utilisateurs en quête d'un seul composant à changer. Chaque produit a été retenu pour sa pertinence dans sa catégorie, son rapport qualité-prix et sa disponibilité immédiate chez PCComponentes.
Gigabyte RTX 5060 Ti WINDFORCE MAX OC : la nouvelle génération RTX 50 à un prix plus accessible, idéale pour du 1440p gaming avec DLSS 4 activé.
Forgeon Azoth 240 ARGB : un watercooling AIO à moins de 50 €, difficile à battre sur ce segment, parfait pour refroidir un Ryzen 9600X sans exploser le budget.
AMD Ryzen 5 9600X : le processeur Zen 5 d'entrée de gamme haut de gamme, efficace et overclockable, encore plus attrayant sous les 185 €.
SSD WD Green 1 To : un disque secondaire fiable pour stocker ses jeux sans sacrifier la vitesse, avec une interface SATA toujours pertinente en 2026.
Kingston FURY Beast DDR5 5600 MHz 16 Go : la remise la plus significative de la sélection (−90 €), sur un kit DDR5 compatible Intel et AMD de dernière génération.
FAQ : vos questions sur PCComponentes et ces promos
PCComponentes est-il un site fiable pour commander en France ?
Oui. PCComponentes est l'un des plus grands revendeurs informatiques d'Europe du Sud, actif depuis 2005, avec une boutique française, un SAV joignable et des milliers d'avis vérifiés. Les produits sont vendus en direct, sans marketplace tierce.
Quelle est la durée de garantie sur ces composants ?
Tous les produits bénéficient de la garantie constructeur standard : 2 ans pour les composants grand public, 3 ans pour certains SSD (comme le WD Green). PCComponentes gère le retour SAV depuis ses entrepôts espagnols.
La livraison en France est-elle rapide ?
PCComponentes expédie généralement sous 24 h. La livraison standard en France métropolitaine prend entre 2 et 4 jours ouvrés. Une option express est souvent disponible au checkout.