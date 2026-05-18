Avec les départs estivaux qui approchent et une facture de carburant qui ne faiblit pas, le télépéage à coût maîtrisé retrouve tout son sens. Fulli efface les frais de mise en service et offre 12 mois de gestion France sur son badge Nomade.
Voici le badge Fulli Nomade avec 12 mois de gestion France offerts et la mise en service à 0 € chez Fulli !
Chaque été, les autoroutes françaises enregistrent leurs pics de fréquentation, et les files aux barrières de péage s'allongent proportionnellement. Le badge Fulli Nomade répond à ce problème avec un modèle simple : vous ne payez les frais de gestion que les mois où vous l'utilisez réellement. Pour l'été 2026, l'offre va plus loin en effaçant aussi les frais de mise en service (11 €) et en offrant 12 mois de gestion France, ce qui rend la souscription au badge Fulli Nomade accessible pour seulement 4,90 € de frais de livraison en France.
Ce modèle sans engagement séduit aussi bien les conducteurs occasionnels qui prennent l'autoroute quelques fois par an que les habitués des départs vers l'Espagne ou le Portugal. Avec la généralisation des péages en flux libre sur le réseau français et la montée des coûts de déplacement, disposer d'un badge sans frais fixes devient un arbitrage budgétaire difficile à ignorer.
Pourquoi choisir le badge Fulli Nomade ?
- Un an sans frais fixes : la mise en service (11 €) et les frais de gestion France sont offerts pendant 12 mois, soit une économie de près de 33,80 € sur la première année.
- Couverture trinationale intégrée : France, Espagne et Portugal sont accessibles avec un seul badge, sans option supplémentaire à activer, dès la formule de base.
- Sans engagement, sans abonnement à vide : 0 € les mois sans utilisation du badge, avec une facturation uniquement les mois où vous circulez sur le réseau.
Un badge pensé pour les trajets d'été comme pour l'usage au quotidien
Le badge Fulli Nomade se fixe sur le pare-brise grâce à un adhésif fourni et détecte automatiquement les voies dédiées signalées par le logo « t », permettant un passage jusqu'à 30 km/h sans arrêt ni manipulation. Sa couverture s'étend à plus de 900 parkings partenaires en France, en Espagne et au Portugal, ce qui simplifie les étapes urbaines lors de vos périples. Selon le comparatif de la rédaction Clubic sur les meilleurs badges télépéage, le Fulli Nomade obtient la note de 8,5/10, notamment grâce à sa couverture géographique et son modèle tarifaire à l'usage.
Que vous partiez en direction de Barcelone, de Lisbonne ou simplement vers la côte atlantique, un seul badge suffit pour traverser les trois pays sans chercher la monnaie exacte ni changer de système. L'application mobile Fulli vous permet de suivre vos trajets, consulter vos factures et gérer votre compte depuis votre smartphone, pour une transparence totale sur vos dépenses d'autoroute. Fulli, marque portée par les groupes APRR et AREA, revendique plus de 4 millions de clients avec une note de 4,5/5 sur Trustpilot, ce qui témoigne d'une fiabilité bien ancrée sur le marché.
Fulli Nomade face à ses concurrents : forces et limites en contexte
Sur un marché structuré autour de trois opérateurs principaux (Fulli, Ulys et Bip&Go), le Nomade se distingue par l'intégration directe de l'Espagne et du Portugal dans sa formule de base, là où certains concurrents les facturent en option séparée. En revanche, si vos trajets restent exclusivement en France, la formule Fulli Balade (même tarif mensuel, couverture nationale) mérite un examen attentif, et si l'Italie entre dans vos plans de vacances, le Nomade+ sera incontournable, mais ses frais de mise en service (15 €) ne sont pas couverts par la promotion actuelle.
✅ Les points forts
- Frais de mise en service (11 €) intégralement offerts à la souscription, sans condition d'utilisation minimale
- 12 mois de frais de gestion France à 0 €, soit 22,80 € d'économies sur la première année d'abonnement
- Couverture France, Espagne et Portugal sans option à activer séparément, dès la formule de base
- Sans engagement : 0 € les mois sans utilisation du badge (hors inactivité totale de 24 mois consécutifs)
- Accès à plus de 900 parkings partenaires dans les trois pays, réglables directement via le badge
❌ Les limites
- L'Italie n'est pas incluse dans la formule Nomade : il faut passer au Nomade+ (15 € de frais de mise en service, non couverts par cette promotion)
- Les frais de gestion Espagne/Portugal restent à 2,40 €/mois utilisé, même pendant les 12 mois offerts sur la France
- Des frais de 10 € s'appliquent en cas d'inutilisation totale du badge pendant 24 mois consécutifs
- L'application Fulli est fonctionnelle mais moins avancée que celle d'Ulys pour le suivi détaillé des trajets et les alertes en temps réel
Le badge Fulli Nomade est disponible sans frais de mise en service et avec 12 mois de gestion France offerts : seulement 4,90 € de livraison pour démarrer chez Fulli.
Cette offre Fulli Nomade s'adresse clairement aux conducteurs qui prennent l'autoroute de façon régulière à occasionnelle et qui envisagent au moins quelques trajets vers l'Espagne ou le Portugal dans les mois à venir. Effacer la mise en service et offrir un an de gestion France sur la formule trinationale lève concrètement les deux principaux freins à la souscription : le coût d'entrée et la crainte de payer à vide les mois sans trajet.
Si vous ne prenez l'autoroute qu'une ou deux fois dans l'année et que vos déplacements restent exclusivement sur le territoire français, la formule Fulli Balade mérite un examen attentif avant de vous décider. Pour les conducteurs qui partent vers la péninsule ibérique cet été ou qui veulent un outil de mobilité complet sans engagement, c'est une fenêtre de souscription à ne pas laisser passer.
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