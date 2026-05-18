Chaque été, les autoroutes françaises enregistrent leurs pics de fréquentation, et les files aux barrières de péage s'allongent proportionnellement. Le badge Fulli Nomade répond à ce problème avec un modèle simple : vous ne payez les frais de gestion que les mois où vous l'utilisez réellement. Pour l'été 2026, l'offre va plus loin en effaçant aussi les frais de mise en service (11 €) et en offrant 12 mois de gestion France, ce qui rend la souscription au badge Fulli Nomade accessible pour seulement 4,90 € de frais de livraison en France.

Ce modèle sans engagement séduit aussi bien les conducteurs occasionnels qui prennent l'autoroute quelques fois par an que les habitués des départs vers l'Espagne ou le Portugal. Avec la généralisation des péages en flux libre sur le réseau français et la montée des coûts de déplacement, disposer d'un badge sans frais fixes devient un arbitrage budgétaire difficile à ignorer.