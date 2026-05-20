L'anniversaire PCComponentes a la réputation de proposer des baisses de prix sincères, et les cinq références retenues cette année confirment la tendance. Chaque produit répond à un besoin concret, avec un rapport qualité-prix difficile à ignorer.

TV LG OLED 55" : une dalle OLED 4K 120Hz avec Dolby Vision et Atmos — la meilleure option pour un salon, à un prix qui descend rarement aussi bas.

TV Samsung QLED 43" : plus accessible, idéale pour une chambre ou une pièce secondaire, avec la 4K HDR et le Wi-Fi intégrés. À noter : avec la Coupe du Monde qui commence le 11 juin, c'est le moment d'y penser.

Samsung Galaxy Buds3 FE : des écouteurs ANC Bluetooth avec micro intégré, à moins de 80 euros grâce à une remise de près de moitié.

Honor 200 5G : un smartphone 6,7 pouces bien équipé, sous les 230 euros — l'une des meilleures affaires de la sélection en valeur absolue.

Samsung Galaxy A56 5G : la référence mid-range Samsung de 2025-2026, sobre, fiable, avec un écran Super AMOLED 6,7 pouces.