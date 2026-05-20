PCComponentes célèbre son anniversaire avec une vague de remises sur le high-tech, dont certaines atteignent presque la moitié du prix d'origine. Smartphones, écouteurs ANC, TV 4K : la sélection du jour couvre tous les profils d'acheteurs.
Pour son anniversaire, PCComponentes propose une sélection de promotions taillées pour l'occasion. Deux TV ressortent du lot : un grand écran LG OLED 55 pouces avec dalle 120Hz, et un Samsung QLED 43 pouces plus accessible, tous deux en 4K et équipés pour le streaming.
Des produits pensés pour vivre les prochains matchs de la coupe du monde dans les meilleures conditions, depuis son salon. La sélection complète inclut aussi des smartphones récents et des écouteurs ANC en forte remise, pour ceux qui veulent profiter des offres anniversaire au-delà des TV.
Les 5 offres en promotion à saisir aujourd'hui :
- Samsung Galaxy Buds3 FE à 76,99 € au lieu de 150,99 €
- TV Samsung QLED QE43Q8FAAU 43" à 386,30 € au lieu de 717,99 €
- TV LG OLED OLED55B56LA 55" 4K 120Hz à 843,91 € au lieu de 1 512,99 €
- Samsung Galaxy A56 5G 8GB 256GB à 349,99 € au lieu de 499,99 €
- Google Pixel 10 Pro 5G 16GB 256GB à 878,99 € au lieu de 1 249,99 €
Ce que vaut vraiment cette sélection anniversaire
L'anniversaire PCComponentes a la réputation de proposer des baisses de prix sincères, et les cinq références retenues cette année confirment la tendance. Chaque produit répond à un besoin concret, avec un rapport qualité-prix difficile à ignorer.
TV LG OLED 55" : une dalle OLED 4K 120Hz avec Dolby Vision et Atmos — la meilleure option pour un salon, à un prix qui descend rarement aussi bas.
TV Samsung QLED 43" : plus accessible, idéale pour une chambre ou une pièce secondaire, avec la 4K HDR et le Wi-Fi intégrés. À noter : avec la Coupe du Monde qui commence le 11 juin, c'est le moment d'y penser.
Samsung Galaxy Buds3 FE : des écouteurs ANC Bluetooth avec micro intégré, à moins de 80 euros grâce à une remise de près de moitié.
Honor 200 5G : un smartphone 6,7 pouces bien équipé, sous les 230 euros — l'une des meilleures affaires de la sélection en valeur absolue.
Samsung Galaxy A56 5G : la référence mid-range Samsung de 2025-2026, sobre, fiable, avec un écran Super AMOLED 6,7 pouces.
Des remises solides sur des produits en pleine actualité
Les baisses oscillent entre -28% et -49% selon les références. C'est au-dessus de ce qu'on observe lors des ventes flash classiques, et cohérent avec les standards de l'anniversaire PCComponentes sur les dernières éditions.
Les deux TV bénéficient de remises parmi les plus fortes de la sélection, un signal clair pour quiconque envisageait un renouvellement avant l'été.
Les smartphones Honor et Samsung sont également en plein cycle de vie, ce qui garantit plusieurs années de mises à jour. Côté livraison, PCComponentes expédie vers la France métropolitaine en 3 à 5 jours ouvrés, avec garantie européenne sur tous les produits neufs.
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