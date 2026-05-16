Équipé d'un moteur de 100 W entraînant un disque à six lames pivotantes, le Navimow i208 LiDAR tond sur une largeur de 22 cm avec une hauteur réglable de 20 à 70 mm, ce qui couvre une grande variété de types de gazon. Sa connectivité 4G intégrée lui permet de fonctionner sans dépendance à votre réseau Wi-Fi domestique, un avantage concret pour les jardins en fond de propriété. Les roues tout-terrain couplées à un système de stabilisation électronique lui permettent d'aborder des pentes allant jusqu'à 45 %, et le robot rentre automatiquement à sa base dès qu'une pluie est détectée.

Clubic a analysé la gamme i2 de Segway à plusieurs reprises, notamment à l'occasion du test du Navimow i206 AWD publié en début d'année, qui soulignait la qualité de l'application et la capacité du robot à couvrir les bordures du terrain au plus près. Ces caractéristiques, communes à toute la génération i2, se retrouvent également sur la branche LiDAR dont fait partie l'i208.