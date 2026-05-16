À moins de 1 000 €, le Segway Navimow i208 LiDAR s'impose comme une opportunité rare sur le segment des robots tondeuses sans fil périphérique. Garage M inclus dans le lot, cette offre Cdiscount mérite qu'on s'y attarde avec sérieux.
Voici le Segway Navimow i208 LiDAR + Garage M à 999 € au lieu de 1 699 € chez Cdiscount !
La technologie LiDAR dans les robots tondeuses reste souvent synonyme de tarifs élevés. Le Segway Navimow i208 LiDAR fait exception aujourd'hui : disponible en bundle avec son Garage M chez Cdiscount, il passe de 1 699 € à 999 €, soit 700 € d'économie immédiate. Pour en profiter, rendez-vous directement sur la fiche produit Cdiscount pour vérifier la disponibilité en temps réel.
Ce bon plan s'adresse avant tout aux propriétaires de jardins jusqu'à 800 m² qui souhaitent s'affranchir définitivement des contraintes d'installation. Le Garage M, accessoire de protection inclus dans ce lot, abrite le robot entre ses sessions et évite une dépense additionnelle souvent oubliée au moment de l'achat.
Pourquoi choisir le Segway Navimow i208 LiDAR ?
- Navigation sans câble ni antenne : le système LiDAR semi-conducteurs associé à la vision artificielle cartographie automatiquement votre jardin en un seul passage, sans aucune installation préalable dans le sol.
- Détection d'obstacles avancée : le système VisionFence reconnaît plus de 200 types d'obstacles avec une précision de 1 cm, y compris les objets fins ou suspendus comme les balançoires.
- Bundle Garage M inclus : la protection physique du robot entre deux sessions est intégrée dans ce lot, un accessoire souvent facturé séparément qui protège l'appareil des intempéries.
Navigation intelligente et autonomie : ce que le i208 LiDAR apporte au quotidien
Équipé d'un moteur de 100 W entraînant un disque à six lames pivotantes, le Navimow i208 LiDAR tond sur une largeur de 22 cm avec une hauteur réglable de 20 à 70 mm, ce qui couvre une grande variété de types de gazon. Sa connectivité 4G intégrée lui permet de fonctionner sans dépendance à votre réseau Wi-Fi domestique, un avantage concret pour les jardins en fond de propriété. Les roues tout-terrain couplées à un système de stabilisation électronique lui permettent d'aborder des pentes allant jusqu'à 45 %, et le robot rentre automatiquement à sa base dès qu'une pluie est détectée.
Clubic a analysé la gamme i2 de Segway à plusieurs reprises, notamment à l'occasion du test du Navimow i206 AWD publié en début d'année, qui soulignait la qualité de l'application et la capacité du robot à couvrir les bordures du terrain au plus près. Ces caractéristiques, communes à toute la génération i2, se retrouvent également sur la branche LiDAR dont fait partie l'i208.
Quelle place dans le marché des robots tondeuses sans fil ?
Le Navimow i208 LiDAR se distingue des modèles RTK de la même gamme par l'utilisation d'un LiDAR semi-conducteurs au lieu du GPS RTK, ce qui le rend moins dépendant de la qualité du signal satellitaire, mais potentiellement moins à l'aise sur les très grands espaces ouverts sans obstacle de référence. Face aux concurrents Husqvarna, Honda ou Gardena dans cette tranche de prix, il se démarque par son installation zéro câble et la richesse de ses dispositifs de sécurité embarqués.
✅ Les points forts
- Pas de câble périmétrique à enterrer ni d'antenne RTK à installer : la cartographie se fait automatiquement lors du premier passage, en quelques minutes.
- Le système VisionFence détecte plus de 200 types d'obstacles avec 1 cm de précision, ce qui réduit considérablement les risques d'incident lors de la tonte.
- La connectivité 4G intégrée rend le robot opérationnel même à distance de la maison, sans dépendance au réseau Wi-Fi.
- Jusqu'à 20 zones de tonte personnalisables depuis l'application, avec compatibilité Alexa et Google Home pour la commande vocale.
- Le Garage M est inclus dans ce lot, assurant la protection du robot entre les sessions sans coût supplémentaire.
❌ Les limites
- Avec 110 minutes d'autonomie par charge, couvrir les 800 m² nécessite environ 9 heures de cycle complet, soit plusieurs passages répartis sur la journée ou sur plusieurs jours.
- La largeur de coupe de 22 cm reste dans la moyenne basse de la catégorie et allonge mécaniquement le temps total de tonte sur les surfaces proches du maximum.
- La navigation LiDAR peut se montrer moins fiable dans les zones très ombragées ou sous des couverts d'arbres denses, où un GPS RTK conserve un avantage de précision.
- La gestion du robot passe intégralement par l'application mobile, ce qui suppose une certaine familiarité avec les interfaces numériques.
Ce bundle Segway Navimow i208 LiDAR + Garage M est disponible à 999 € chez Cdiscount, au lieu de 1 699 €. Les stocks peuvent évoluer rapidement sur ce type de promotion.
Pour les jardiniers qui cherchent à automatiser la tonte d'un terrain jusqu'à 800 m² sans contrainte d'installation, le Segway Navimow i208 LiDAR représente un investissement cohérent à ce tarif. La réduction de 700 € le place sous la barre des 1 000 €, Garage M compris, ce qui transforme une offre haut de gamme en achat accessible à un plus grand nombre de profils.
Ce robot conviendra avant tout aux jardins bien délimités, avec des obstacles à contourner, des zones distinctes à configurer et des pentes modérées à fortes. Si votre terrain est très ouvert, peu structuré ou dépasse les 800 m², il vaut mieux se tourner vers les modèles RTK ou les déclinaisons supérieures de la gamme Navimow. Pour les autres, cette fenêtre de prix est une occasion concrète de franchir le pas vers l'entretien autonome du jardin.
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