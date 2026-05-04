Dyson, c’est un peu la référence incontournable dès qu’on parle d’aspirateur balai sans fil, et le V8 Advanced incarne bien cette réputation : puissant, léger, polyvalent, il figure régulièrement dans les recommandations de la rédaction pour les foyers qui veulent un appareil fiable sans passer aux gammes V10 et V11 bien plus onéreuses.

Ici, l’offre French Days de Cdiscount intègre également l’adaptateur officiel Dyson 971435-01 pour le nettoyage sous meubles bas, un accessoire vendu séparément à une trentaine d’euros sur la plupart des plateformes. Ce bundle s’adresse prioritairement aux foyers avec animaux, aux personnes allergiques et à quiconque cherche un appareil capable de couvrir toutes les surfaces sans compromis ni recharge à mi-parcours.

Profitez de ce bundle Dyson V8 Advanced à prix réduit sur la page dédiée chez Cdiscount, avant épuisement des stocks.