Les French Days s’achèvent bientôt et Darty réserve une promotion sérieuse sur le MSI MAG 271QP QD-OLED X24, proposé à 399,99 € au lieu de 529,99 €. Un écran gaming 27 pouces à dalle QD-OLED, 240 Hz et certifié HDR True Black 400 qui mérite qu’on prenne le temps d’en peser les réels atouts avant de craquer.
MSI MAG 271QP QD-OLED X24 à 399,99 € au lieu de 529,99 € chez Darty pendant les French Days
La technologie QD-OLED s’est imposée en quelques années comme la référence en matière de moniteurs gaming, et les prix commencent enfin à refléter une certaine maturité du marché. Le MSI MAG 271QP QD-OLED X24 en est l’illustration : une dalle QD-OLED 3e génération de 26,5 pouces en résolution WQHD (2 560 × 1 440 pixels), cadencée à 240 Hz avec un temps de réponse gris à gris de 0,03 ms, pour un positionnement tarifaire qui n’aurait pas été envisageable il y a seulement deux ans.
La rédaction a régulièrement mis en avant les écrans QD-OLED MSI dans ses comparatifs d’écrans gaming, notamment pour le rapport qualité/prix difficile à égaler à ce niveau de configuration. Découvrez cette offre French Days sur la page dédiée chez Darty, avant épuisement des stocks.
Pourquoi choisir cet écran MSI ?
- Prix : 399,99 € au lieu de 529,99 €, remise de 24%, offre French Days à durée limitée chez Darty
- Dalle : QD-OLED 3e génération 26,5 pouces WQHD (2 560 × 1 440), 240 Hz, 0,03 ms, contraste 1 500 000:1, couverture 99% DCI-P3 et 98% Adobe RGB
- Connectique : 2× HDMI 2.1 (compatible consoles en WQHD@240 Hz), 1× DisplayPort 1.4a, Adaptive-Sync, certification VESA DisplayHDR True Black 400, garantie 3 ans burn-in incluse
Si l'offre présentée dans cet article n'est plus disponible, consultez la liste de prix ci-dessous pour trouver d'autres bons plans sur ce même produit. La mise à jour des prix est automatique.
Une image hors catégorie pour le jeu et le multimédia
Ce qui frappe d’emblée à l’utilisation du MSI MAG 271QP, c’est la profondeur des noirs absolus et la richesse chromatique permise par la dalle QD-OLED, avec un taux de contraste atteignant 1 500 000:1, là où les meilleures dalles IPS plafonnent à 1 000:1. À 240 Hz avec un temps de réponse de 0,03 ms, les jeux compétitifs rapides comme les FPS ou les battle royale sont traités avec une fluidité et une précision que les LCD ne peuvent tout simplement pas atteindre.
La couverture colorimétrique de 99% DCI-P3 et 138% sRGB en fait également un écran pertinent pour les créatifs souhaitant un outil polyvalent entre gaming et retouche photo ou vidéo. Les tests internationaux ont unanimement salué ses performances en mobilité des ombres, sa réactivité et l’uniformité quasi parfaite de la dalle, notant un 9/10 pour le rapport valeur/prix dans la catégorie QD-OLED.
Ce que le MAG 271QP apporte, et ce qu’il ne fait pas semblant d’être
Sur un marché où les QD-OLED 27 pouces 240 Hz coûtent encore couramment entre 450 et 600 €, passer sous les 400 € est un cap symbolique et réel. L’écran ne rivalise pas avec les versions 360 Hz ou 4K de la gamme pour les utilisateurs les plus exigeants, et sa luminosité SDR de 250 cd/m² le rend moins à l’aise dans les environnements très lumineux qu’une dalle LCD à fort rétroéclairage.
✅ Les points forts
- Dalle QD-OLED 3e génération avec noirs absolus, contraste 1 500 000:1 et couverture 99% DCI-P3 pour une image de référence
- 240 Hz et 0,03 ms de temps de réponse pour un avantage compétitif tangible en jeu, avec une fluidité visible à l’œil nu
- Deux ports HDMI 2.1 intégrés : branchement direct PS5 et Xbox Series X en WQHD@240 Hz, VRR et ALLM supportés
- OLED Care 2.0 avec détection automatique des logos, des bordures et de la barre des tâches pour prévenir le burn-in sans intervention manuelle
- Garantie 3 ans burn-in incluse, ce qui lève la principale réticence à l’achat d’un écran OLED
- Dissipateur passif graphène, fonctionnement entièrement silencieux
- Socle ergonomique complet : hauteur, inclinaison, rotation ±30°, pivot
❌ Les limites
- Revêtement glossy de la dalle : les reflets peuvent être gênants dans une pièce très éclairée ou face à une fenêtre
- Luminosité SDR limitée à 250 cd/m² en mode continu, en retrait face à certains LCD à fort rétroéclairage
- Léger halo de texte (fringing) caractéristique des dalles QD-OLED en mode SDR, surtout visible sur fond blanc à petite taille de police
- VRR avec de légers scintillements à certaines fréquences dans quelques titres, un point à surveiller selon la sensibilité de chacun
- Résolution WQHD : pour les utilisateurs déjà équipés en 4K, le saut visuel peut paraître en demi-teinte malgré l’excellence de la dalle
MSI MAG 271QP QD-OLED X24 à 399,99 € au lieu de 529,99 € chez Darty pendant les French Days
399,99 € pour un QD-OLED 27 pouces 240 Hz certifié HDR True Black 400, avec HDMI 2.1 double et garantie burn-in 3 ans incluse, c’est objectivement l’une des meilleures offres du moment dans la catégorie. Ce moniteur s’adresse aux gamers PC et consoles qui veulent franchir le cap de l’OLED sans débourser 600 € ou plus, aux créatifs cherchant un outil polyvalent avec une colorimétrie de référence, et à tous ceux qui passent de longues heures devant leur écran et veulent enfin voir la différence.
En revanche, si vous travaillez dans une pièce très lumineuse, si vous ciblez la 4K ou le 360 Hz, ou si les reflets du revêtement brillant vous dérangent, des alternatives existent à surveiller dans la gamme MSI ou chez la concurrence. Avec des stocks qui s’amenuisent et les French Days qui s’achèvent dans 48 heures, la fenêtre est étroite pour s’offrir l’OLED au meilleur rapport valeur/prix du moment.
Les promos des services en ligne pour les French Days
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French Days 2026 : rendez-vous sur Clubic pour les meilleures offres
Du 29 avril au 5 mai, la rédaction mobilise toute son équipe de chasseurs de bons plans pour dénicher les meilleures offres des French Days 2026.
Au programme : des sélections thématiques, des articles dédiés aux grosses promos à ne pas louper et un suivi en temps réel des deals les plus intéressants chez Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger et bien d'autres.
Pour ne rien manquer, n'hésitez pas à suivre notre compte X Clubic Bons Plans et à garder un œil sur notre page dédiée aux French Days. Rendez-vous dès mercredi matin pour le coup d'envoi !