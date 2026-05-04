La technologie QD-OLED s’est imposée en quelques années comme la référence en matière de moniteurs gaming, et les prix commencent enfin à refléter une certaine maturité du marché. Le MSI MAG 271QP QD-OLED X24 en est l’illustration : une dalle QD-OLED 3e génération de 26,5 pouces en résolution WQHD (2 560 × 1 440 pixels), cadencée à 240 Hz avec un temps de réponse gris à gris de 0,03 ms, pour un positionnement tarifaire qui n’aurait pas été envisageable il y a seulement deux ans.

La rédaction a régulièrement mis en avant les écrans QD-OLED MSI dans ses comparatifs d’écrans gaming, notamment pour le rapport qualité/prix difficile à égaler à ce niveau de configuration. Découvrez cette offre French Days sur la page dédiée chez Darty, avant épuisement des stocks.