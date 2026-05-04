Chaque été, les autoroutes françaises voient défiler des millions de véhicules en quelques jours, et les barrières de péage restent l’un des principaux points de friction des longs trajets. Le Pass Ulys Classic est un badge de télépéage sans engagement qui permet de passer en voie réservée sur l’ensemble du réseau autoroutier français, à une vitesse réduite de 30 km/h, sans s’arrêter ni manipuler de carte bancaire.

Avec le code promotionnel ULYS0625, les 6 premiers mois sont offerts pour tout nouvel abonné, ce qui en fait une porte d’entrée à risque zéro pour celles et ceux qui n’ont jamais adopté le télépéage. Pour découvrir l’offre complète, vous pouvez vous rendre directement sur la page dédiée du site Ulys.