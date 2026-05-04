Les grands départs d’été approchent à grands pas, et avec eux les files d’attente bien connues devant les barrières de péage. Ulys propose justement en ce moment 6 mois d’abonnement Classic entièrement offerts, sans engagement et sans frais d’activation : on fait le point sur ce que ça change vraiment pour vous.
Voici le Pass Ulys Classic à 0 € pendant 6 mois puis 2,20 €/mois utilisé, disponible avec le code promo ULYS0625.
Chaque été, les autoroutes françaises voient défiler des millions de véhicules en quelques jours, et les barrières de péage restent l’un des principaux points de friction des longs trajets. Le Pass Ulys Classic est un badge de télépéage sans engagement qui permet de passer en voie réservée sur l’ensemble du réseau autoroutier français, à une vitesse réduite de 30 km/h, sans s’arrêter ni manipuler de carte bancaire.
Avec le code promotionnel ULYS0625, les 6 premiers mois sont offerts pour tout nouvel abonné, ce qui en fait une porte d’entrée à risque zéro pour celles et ceux qui n’ont jamais adopté le télépéage. Pour découvrir l’offre complète, vous pouvez vous rendre directement sur la page dédiée du site Ulys.
Pourquoi choisir le Pass Ulys Classix ?
- Prix : 0 € pendant 6 mois grâce au code ULYS0625, puis 2,20 €/mois uniquement les mois où vous utilisez le badge (0 € les mois sans utilisation)
- Conditions : sans engagement, sans frais d’activation, sans frais de résiliation
- Compatibilité : toutes les autoroutes françaises, plus de 1 000 parkings partenaires en France et en Europe, et options disponibles pour l’Espagne, le Portugal et l’Italie
Ce que le badge change concrètement sur la route
Le télépéage n’est pas qu’un gadget de confort. Passer en voie Liber-t plutôt que de s’arrêter à une cabine, c’est quelques minutes gagnées à chaque péage, et sur un trajet Lyon-Marseille ou Paris-Bordeaux qui en compte parfois une dizaine, ça finit par peser.
Le badge fonctionne sur l’intégralité du réseau français, inclut un suivi de consommation via l’application Ulys, et intègre aussi une garantie panne mécanique, détail qu’on remarque peu dans la communication mais qui peut s’avérer utile lors de longs trajets estivaux. Il est également compatible avec les péages en flux libre, un format de plus en plus présent sur les autoroutes françaises.
Ulys Classic face aux autres formules du marché
L’offre Classic ne s’adresse pas aux grands rouleurs qui prennent l’autoroute plusieurs fois par mois toute l’année : dans ce cas, la formule Ulys Fréquence à 1,90 €/mois (avec engagement 12 mois) serait plus économique à l’usage.
Pour un profil vacancier ou occasionnel, en revanche, la Classic s’impose naturellement puisque vous ne payez que les mois effectivement utilisés, sans jamais supporter de frais fixe les mois creux.
✅ Les points forts
- Facturation uniquement les mois d’utilisation, 0 € les mois sans autoroute
- Six mois entièrement offerts pour les nouveaux abonnés, sans condition de durée
- Réseau complet : toutes les autoroutes françaises et options Europe (Espagne, Portugal, Italie) disponibles
- Accepté dans plus de 1 000 parkings partenaires, y compris gares et aéroports
- Compatible péage en flux libre et garantie panne mécanique incluse
- Zéro engagement, résiliation sans frais à tout moment
❌ Les limites
- Aucune remise sur le montant des péages : le badge ne fait pas baisser le tarif, il évite seulement l’attente
- Les options Espagne-Portugal et Italie sont payantes en supplément, elles ne sont pas comprises dans la formule de base
- Pour les automobilistes qui prennent l’autoroute chaque mois de l’année, la formule Fréquence à 1,90 €/mois avec engagement revient moins cher
- L’offre promotionnelle cible uniquement les nouveaux abonnés : les clients déjà inscrits n’en bénéficient pas
Conclusion
Les promos des services en ligne pour les French Days
- Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 130 Go 5G à 9,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 8 mois avec le code WEEKEND26
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 25 €
- Promo Verisure : Installation d’une alarme à partir de 199€ HT
French Days 2026 : rendez-vous sur Clubic pour les meilleures offres
Du 29 avril au 5 mai, la rédaction mobilise toute son équipe de chasseurs de bons plans pour dénicher les meilleures offres des French Days 2026.
Au programme : des sélections thématiques, des articles dédiés aux grosses promos à ne pas louper et un suivi en temps réel des deals les plus intéressants chez Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger et bien d'autres.
Pour ne rien manquer, n'hésitez pas à suivre notre compte X Clubic Bons Plans et à garder un œil sur notre page dédiée aux French Days. Rendez-vous dès mercredi matin pour le coup d'envoi !