Les ponts de mai approchent, et avec eux leur lot de kilomètres sur autoroute, et de files devant les barrières de péage. Avant de prendre la route, il y a une décision simple à prendre : et si on vous expliquait pourquoi ce bon plan Fulli mérite vraiment deux minutes de votre attention ?
Voici le badge télépéage Fulli Nomade avec 8 mois de frais offerts et zéro frais d'entrée, via le code WEEKEND26 sur le site Fulli.
Les ponts de mai, c'est le moment de l'année où les autoroutes françaises battent des records de fréquentation. Pour ceux qui font régulièrement la route (en famille, entre amis, ou pour le travail) passer aux voies télépéage n'est pas un luxe, c'est un gain de temps réel.
Fulli, opérateur de télépéage indépendant des sociétés autoroutières, profite de cette période pour lancer une offre promotionnelle particulièrement bien calibrée sur son forfait Nomade : frais de mise en service offerts, livraison offerte, et 8 mois de frais de gestion France à 0€. Le code WEEKEND26 suffit à activer tout ça, jusqu'au 18 mai 2026.
Pourquoi choisir Fulli Nomade ?
- 8 mois de frais de gestion France offerts (soit 1,90 €/mois économisés × 8, valeur : 15,20 €) + frais de mise en service (11 €) et livraison (4,90 €) également offerts
- Sans engagement, paiement le 15 du mois suivant vos trajets, et 0 € les mois où vous n'utilisez pas le badge
- Valable sur toutes les autoroutes de France, d'Espagne et du Portugal, ainsi que dans plus de 900 parkings partenaires
Un badge pour passer vite, payer moins et voyager plus loin
Concrètement, le badge Fulli Nomade se fixe sur le pare-brise et permet de franchir les barrières de péage à 30 km/h sur les voies dédiées « t » et « t30 », sans s'arrêter, sans sortir sa carte. Le badge est reconnu sur l'ensemble du réseau autoroutier français, mais aussi en Espagne et au Portugal : une couverture qui en fait un compagnon de route sérieux pour les voyageurs habituels de l'arc méditerranéen ou ibérique.
La gestion se fait depuis un espace client en ligne : suivi des trajets, factures, commande d'un badge supplémentaire. Rien de révolutionnaire sur le fond, mais une interface propre et un modèle économique pensé pour les usagers occasionnels à réguliers.
Fulli Nomade face aux autres offres de télépéage : quelle place sur le marché ?
Le marché du télépéage sans engagement compte aujourd'hui plusieurs acteurs : Ulys (Vinci Autoroutes), Liber-t Emovis, Bip&Go, et Fulli. Ce qui distingue Fulli Nomade, c'est son modèle à l'usage strict : vous ne payez les frais de gestion que les mois où vous roulez.
Pas de cotisation mensuelle fixe à fonds perdu si vous ne bougez pas. La contrepartie à surveiller : des frais de 10 € sont facturés en cas d'inutilisation totale du badge pendant 24 mois consécutifs, un point à ne pas négliger si vous envisagez de le ranger dans la boîte à gants pour une longue période.
✅ Les points forts
- Zéro frais à l'entrée avec le code WEEKEND26 : mise en service, livraison et 8 mois de gestion France inclus, pour une valeur totale d'environ 31 €
- Modèle sans engagement et à l'usage : 0 € les mois non utilisés, aucune résiliation à gérer
- Couverture tri-nationale : France, Espagne, Portugal — idéal pour les voyages vers la péninsule ibérique
- Passage fluide à 30 km/h sur les voies dédiées, compatible 900+ parkings partenaires
- Paiement différé : débit le 15 du mois suivant, sans avance de frais
❌ Les limites
- Frais de 10 € si badge inutilisé 24 mois consécutifs : à anticiper si vous êtes un utilisateur très occasionnel
- Frais Espagne/Portugal non offerts : 2,40 €/mois les mois utilisés, même pendant la période promo, à intégrer dans le calcul si vous roulez régulièrement hors de France
- Pas de pass autoroute : Fulli Nomade ne propose pas d'abonnement kilométrique ou d'offre à tarif réduit sur certains axes, contrairement à certains abonnements autoroutiers dédiés
Voici le badge télépéage Fulli Nomade avec 8 mois de frais offerts et zéro frais d'entrée, via le code WEEKEND26 sur le site Fulli.
Fulli Nomade n'est pas une offre qui révolutionne le télépéage, mais c'est une offre honnête, bien construite pour le profil du conducteur moderne : occasionnel à régulier, qui ne veut pas payer un abonnement à vide et qui apprécie la flexibilité.
Avec le code WEEKEND26, le rapport d'entrée est particulièrement favorable : aucun frais à débourser pour démarrer, et 8 mois de rodage gratuit sur le réseau français. Si vous avez des trajets d'autoroute prévus cet été, ponts de mai, départ en vacances, allers-retours familiaux, c'est le bon moment pour équiper votre voiture.
En revanche, si vous ne prenez l'autoroute qu'une ou deux fois par an, l'intérêt reste limité malgré la promo : le télépéage n'a de valeur que si vous l'utilisez vraiment.
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- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 8 mois avec le code WEEKEND26
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