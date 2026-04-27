Les ponts de mai, c'est le moment de l'année où les autoroutes françaises battent des records de fréquentation. Pour ceux qui font régulièrement la route (en famille, entre amis, ou pour le travail) passer aux voies télépéage n'est pas un luxe, c'est un gain de temps réel.

Fulli, opérateur de télépéage indépendant des sociétés autoroutières, profite de cette période pour lancer une offre promotionnelle particulièrement bien calibrée sur son forfait Nomade : frais de mise en service offerts, livraison offerte, et 8 mois de frais de gestion France à 0€. Le code WEEKEND26 suffit à activer tout ça, jusqu'au 18 mai 2026.