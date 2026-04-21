À l'approche des premiers grands départs en vacances, Fulli efface l'intégralité des frais d'entrée sur son offre Nomade jusqu'au 18 mai 2026 : badge, livraison et huit mois de frais de gestion France compris. On fait le point sur ce que vaut vraiment cette promotion, et pour qui elle a du sens.
Le télépéage séduit chaque année davantage d'automobilistes, portés par le déploiement des péages en flux libre sur de nouveaux tronçons. Fulli, marque du groupe APRR et deuxième acteur du marché avec plus de 4 millions de clients, mise sur un modèle simple : vous ne payez que les mois où vous roulez.
Avec le code WEEKEND26, valable jusqu'au 18 mai 2026, les frais de mise en service (11 €), de livraison (4,90 €) et les huit premiers mois de frais de gestion France (1,90 €/mois) sont intégralement offerts, soit une économie d'environ 26,10 € dès la souscription.
Cette offre s'adresse avant tout aux conducteurs qui prévoient plusieurs départs entre le printemps et la fin d'année, et qui n'ont pas encore franchi le pas du télépéage.
Pourquoi choisir l'offre Fulli Nomade ?
- Badge + livraison + 8 mois de frais de gestion France offerts avec le code WEEKEND26 (jusqu'au 18 mai 2026), soit environ 26,10 € d'économies à l'entrée
- Frais de gestion à 1,90 €/mois circulé en France, 2,40 €/mois supplémentaire pour l'Espagne et le Portugal, 0 € les mois sans utilisation
- Sans engagement, résiliable à tout moment, valable sur plus de 900 parkings partenaires en France, Espagne et Portugal
Un badge pensé pour les départs répétés, pas uniquement l'usage quotidien
Le Fulli Nomade fonctionne sur un principe de facturation à l'usage : aucun prélèvement fixe mensuel, vous ne réglez que les mois où votre badge est actif. Concrètement, si vous partez en vacances en juillet, en août et à la Toussaint, vous ne payez que trois mois de frais de gestion sur l'année. Ce modèle est particulièrement adapté aux conducteurs occasionnels ou saisonniers, qui n'empruntent l'autoroute qu'à certaines périodes.
Selon le comparatif de la rédaction sur les meilleurs badges télépéage, Fulli Nomade est taillé pour ce profil : même tarif qu'Ulys Classic (1,90 €/mois circulé), avec la couverture Espagne et Portugal incluse comme avantage distinctif. Le badge donne également accès à plus de 900 parkings partenaires, ce qui peut s'avérer utile dans les grandes métropoles ou les zones touristiques, bien au-delà du simple passage au péage.
Fulli
- Application mobile complète
- Frais de service souvent offerts
- Service de télépéage complet en France et quelques pays d'Europe
- Manque de services supplémentaires
- Application mobile complète
- Frais de service souvent offerts
- Service de télépéage complet en France et quelques pays d'Europe
- Manque de services supplémentaires
Ce que Fulli Nomade fait mieux que ses concurrents, et ce qu'il ne fait pas
Le positionnement de Fulli est clair selon notre comparatif Clubic : un badge qui dépasse le simple télépéage, avec une gestion unifiée des péages, des parkings partenaires et même de la recharge électrique via l'application.
En revanche, si vous descendez régulièrement en Italie, il faudra upgrader vers l'offre Nomade+ (frais de mise en service de 15 €, non couverts par la promotion actuelle), car l'Italie n'est pas incluse dans la formule Nomade standard.
✅ Les points forts
- Zéro frais d'entrée pendant la durée de la promo : badge, livraison et 8 mois de gestion France offerts
- Modèle sans engagement et sans abonnement fixe : 0 € les mois non utilisés (hors cas d'inutilisation de 24 mois consécutifs, facturés 10 €)
- Couverture trinationale France, Espagne, Portugal dès la formule de base, pratique pour les vacances dans le sud-ouest européen
- Accès à plus de 900 parkings partenaires en Europe, paiement automatique via le badge
- Paiement différé le 15 du mois suivant, pour une meilleure lisibilité budgétaire
❌ Les limites
- L'Italie nécessite de passer à l'offre Nomade+, non couverte par cette promotion
- L'application Fulli est fonctionnelle mais reste moins aboutie que celle d'Ulys sur les fonctions de navigation et de suivi de consommation
- Des frais de 10 € sont appliqués en cas d'inutilisation totale du badge pendant 24 mois consécutifs : un point à surveiller pour les conducteurs très occasionnels
- La promotion prend fin le 18 mai 2026 et n'est pas cumulable avec d'autres offres en cours
Cette promotion Fulli Nomade coche une case rarement cochée sur ce marché : elle supprime tous les frais d'entrée, y compris la livraison, ce qui lève concrètement le principal frein à la souscription pour les conducteurs hésitants. L'offre est pertinente pour quiconque prévoit au moins deux ou trois départs en voiture d'ici la fin de l'année, avec ou sans passage de frontière vers l'Espagne ou le Portugal.
En revanche, si vous roulez exclusivement en France et que vous souhaitez maximiser les mois offerts, l'offre Fulli Balade (10 mois offerts, même tarif mensuel) mérite également d'être examinée.
Et si l'Italie est dans vos plans de vacances, mieux vaut anticiper et se tourner directement vers le Nomade+, même si la promo actuelle ne s'y applique pas. Pour les autres, la fenêtre est courte : le code WEEKEND26 expire le 18 mai 2026.
Les meilleures promos services en ligne de la semaine
- Cyberghost VPN à 1,75€/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-85 %)
- Forfait RED by SFR 130 Go 5G à 9,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 8 mois avec le code WEEKEND26
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 25 €
- Promo Verisure : 12 mois offerts sur Verisure Guardian