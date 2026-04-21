Le télépéage séduit chaque année davantage d'automobilistes, portés par le déploiement des péages en flux libre sur de nouveaux tronçons. Fulli, marque du groupe APRR et deuxième acteur du marché avec plus de 4 millions de clients, mise sur un modèle simple : vous ne payez que les mois où vous roulez.

Avec le code WEEKEND26, valable jusqu'au 18 mai 2026, les frais de mise en service (11 €), de livraison (4,90 €) et les huit premiers mois de frais de gestion France (1,90 €/mois) sont intégralement offerts, soit une économie d'environ 26,10 € dès la souscription.

Cette offre s'adresse avant tout aux conducteurs qui prévoient plusieurs départs entre le printemps et la fin d'année, et qui n'ont pas encore franchi le pas du télépéage.