Partir en vacances devrait rimer avec détente, pas avec stress à l’idée de laisser son logement vide plusieurs jours. Avec son offre Verisure avant l’été, la marque met en avant une solution de protection à distance conçue pour garder un œil sur la maison pendant les absences, avec des équipements remisés pour renforcer le dispositif.
L’été est une période où beaucoup de logements restent inoccupés plusieurs jours, voire plusieurs semaines. C’est précisément dans ce contexte que les solutions de télésurveillance prennent du sens, et Verisure essaie de rendre son offre plus attractive avec une opération commerciale centrée sur la protection du domicile avant les départs en vacances.
Pourquoi regarder l’offre Verisure avant l’été ?
- La réponse idéale a un besoin important pendant les vacances d'été
- Plus qu'une simple alarme, Verisure offre une combinaison entre équipements installés au domicile, application mobile et télésurveillance 24h/24, 7j/7.
- Une remise considérable sur les packs d'alarme : une réduction de 50% sur les packs additionnels dans le cadre de l’offre estivale.
- sensorsDétection de mouvements, chocs & ouvertures
- sound_detection_loud_sound105 décibels
- houseUtilisation en intérieur (ext en option)
- videocamTélésurveillance & appel police
- settingsInstallé dans les 48h par un expert
Une offre pensée pour les absences prolongées
Le vrai intérêt de Verisure dans ce contexte, ce n’est pas seulement d’installer une sirène ou quelques détecteurs. La promesse est plus large : surveiller un logement même lorsque vous êtes loin, grâce à un système d’alarme connecté à des centres de télésurveillance disponibles en permanence. Verisure précise d’ailleurs que cette logique de protection est particulièrement adaptée aux résidences secondaires et aux maisons de vacances, plus exposées lorsqu’elles restent vides.
Dans les faits, cela parle surtout à ceux qui veulent garder une forme de contrôle à distance pendant l’été. L’application My Verisure permet de piloter son système et d’accéder à certaines fonctions à distance, ce qui complète la partie matérielle par une vraie dimension de suivi. C’est cette combinaison entre installation, télésurveillance et contrôle mobile qui distingue l’offre d’un simple kit d’alarme acheté en grande surface.
Une promo d'été qui tombe très bien
Verisure propose cet été, pas de moins de 50% de réduction sur ces packs d'alarmes pour toute souscription à une offre de sécurité, avec installation sur devis et intervention possible rapidement après acceptation. Cela peut permettre d’ajouter des caméras, détecteurs ou modules complémentaires pour mieux couvrir un logement plus vaste ou plus complexe.
Une solution idéale pour partir en vacances l'esprit serein avec une solution de sécurité complète qui associe matériel et la télésurveillance.
✅ Les points forts
- 50 % de réduction sur plusieurs équipements complémentaires, une remise rarement proposée sur l'écosystème Verisure
- Une protection modulable selon les besoins du logement, avec de nombreux accessoires compatibles
- La possibilité de renforcer une installation existante sans changer d'équipement principal
❌ Les limites
- La promotion ne concerne pas l'ensemble du catalogue Verisure
- L'abonnement de télésurveillance reste nécessaire pour profiter de tous les services associés
- Le coût global peut rapidement augmenter si plusieurs équipements sont ajoutés
Pour préparer les vacances d’été, l’offre Verisure tombe au bon moment parce qu’elle répond à une inquiétude très concrète : laisser son logement vide sans renoncer totalement au contrôle. La remise sur les Packs Protection ne transforme pas Verisure en solution low cost, mais elle rend plus accessible un système de sécurité complet au moment précis où beaucoup de foyers pensent à sécuriser leur maison avant le départ.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 1,59 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-87 %)
- Le forfait B&You 130Go 5G à 12,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 26 €
- Promo Verisure : 50% de réduction sur les packs d'alarmes
VERISURE est une société par actions simplifiée au capital de 1.085.736 euros, immatriculée au RCS Nanterre 345 006 027, dont le n° de TVA est FR 60 345 006 027, titulaire de l’autorisation d’exercer n°AUT-092-2118-07-17-20190361822 délivrée par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité le 17/07/2019. L'autorisation d'exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient.