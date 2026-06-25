Mentions légales

VERISURE est une société par actions simplifiée au capital de 1 085 736 euros, immatriculée au RCS Nanterre 345 006 027, dont le n° de TVA est FR 60 345 006 027, titulaire de l’autorisation d’exercer n°AUT-092-2118-07-17-20190361822 délivrée par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité le 17/07/2019. L’autorisation d’exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient.

(1) Installation et mise en service du matériel inclus au sein des offres Verisure Sécurité Start, Sécurité Start Pro et Sécurité Primo-Accédant à partir de 199 € HT avec un engagement de 36 mois (à partir de 399 € HT avant remise, déduction faite de la remise de 200 € HT applicable si l’installation est réalisée dans les 7 jours suivant la conclusion du contrat). L’abonnement mensuel associé à l’offre sélectionnée demeure à la charge du client. Les prix exprimés en HT sont à majorer d’une TVA à 10 % pour les locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans, et à défaut d’une TVA à 20 %.

(2) Abonnement mensuel à partir de 34,90 € TTC par mois pour l’offre Verisure Sécurité Primo-Accédant. Le tarif de l’abonnement mensuel tient compte de la souscription au service (optionnel pour les particuliers) de télésurveillance. Le prix de l’installation et de la mise en service du matériel inclus au sein de l’offre Sécurité Primo-Accédant demeure à la charge du client : à partir de 199 € HT avec un engagement de 36 mois (à partir de 399 € HT avant remise, déduction faite de la remise de 200 € HT applicable si l’installation est réalisée dans les 7 jours suivant la conclusion du contrat). L’offre Sécurité Primo-Accédant est réservée à tout consommateur primo-accédant, défini comme toute personne physique n’ayant pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux dernières années précédant la signature de l’attestation sur l’honneur. Un primo-accédant peut être soit un locataire de sa résidence principale depuis au moins 2 ans, soit un propriétaire d’une résidence secondaire. Avant toute souscription du contrat, le client devra justifier de sa qualité de primo-accédant en complétant et signant une attestation sur l’honneur dont le modèle sera fourni par Verisure. Cette offre est disponible uniquement en France métropolitaine, auprès du service Télévente, joignable au numéro de téléphone 09 72 67 00 07 (prix d’un appel local).

(3) Les stations de télésurveillance de Verisure sont certifiées APSAD R31 type P5, N°225.14.31/238.19.31, délivrées par le CNPP. Cette certification concerne les prestations de réception et de traitement de l’information en station de télésurveillance. La liste des caractéristiques essentielles couvertes par la certification de service (Référentiel I31) est la suivante : la prestation de télésurveillance est formalisée dans un document clair et complet ; la mise à disposition en continu des moyens de surveillance ; la protection et la confidentialité des informations ; le traitement des messages ou alarmes ; le personnel de la station est un personnel formé et compétent ; l’organisation mise en place a pour objectif la satisfaction du client. Les prestations d’installation, de maintenance ou d’intervention ne sont pas comprises dans le champ d’application de cette certification.

* Extrapolation réalisée sur la base des données disponibles dans Insécurité et délinquance, premiers chiffres, SSMSI 2024

* Atlas 2025 d’En Toute Sécurité