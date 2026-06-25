L’été approche et, avec lui, la période durant laquelle de nombreux logements restent inoccupés plusieurs semaines d’affilée. Jusqu’au 2 août 2026, Verisure, n°1 des alarmes avec télésurveillance en France, applique 50 % de remise sur le prix HT d’installation d’une sélection de packs alarme additionnels réservée aux nouveaux clients, une offre que nous passons au crible pour vous aider à décider.
Les semaines qui précèdent les grands départs concentrent traditionnellement une partie des intrusions, dans un contexte où les cambriolages restent fréquents, à raison d’environ un toutes les deux minutes en France*. Pour les foyers qui souscrivent pour la première fois une solution de télésurveillance professionnelle, cette offre de remise Verisure permet de compléter le système d'alarme dès la signature avec des équipements supplémentaires à coût allégé, soit 50 % de remise sur le prix HT d'installation et de mise en service d'une sélection de packs additionnels (détecteurs de chocs et d'ouverture, détecteurs de mouvements images, capteurs vidéo extérieurs et caméras Arlo).
Cette remise porte uniquement sur la partie installation des packs. Le complément d’abonnement mensuel associé et le système d’alarme de base restent à la charge du client, le tarif total variant selon la configuration, les équipements et la durée d’engagement retenus : installation à partir de 199 € HT avec un engagement de 36 mois (1), et abonnement mensuel à partir de 34,90 € TTC par mois pour l’abonnement aux services de maintenance et de télésurveillance (2).
Pourquoi choisir les packs alarme Verisure ?
- Remise immédiate sur l’installation : 50 % de réduction sur le prix HT d'installation et de mise en service d'une sélection de packs additionnels, des détecteurs de chocs et d'ouverture aux capteurs vidéo extérieurs.
- Télésurveillance réactive : les agents de télésurveillance traitent les alertes de niveau 1 (SOS, bouton panique, détecteur de fumée, code sous contrainte) en 10 secondes, et les autres signaux, dont les intrusions, en 60 secondes en moyenne.
- Offre à durée limitée : réservée aux nouveaux clients, pour tout contrat signé jusqu’au 2 août 2026, en France métropolitaine continentale (hors Corse et La Réunion).
Un système modulable selon la configuration du logement
La sélection de packs additionnels éligibles couvre plusieurs niveaux de protection : les packs P2 à P4 ajoutent des détecteurs de chocs et d’ouverture pour les accès du logement, les packs V1 à V4 intègrent des détecteurs de mouvements images intérieurs ou des capteurs vidéo extérieurs, et les packs A1 à A3 reposent sur des caméras Arlo pilotées via l’application Arlo Secure. Il faut noter que la détection d'un mouvement par une caméra Arlo n'entraîne pas le déclenchement du système d'alarme Verisure et ne fait pas l'objet d'un signal envoyé à la station de télésurveillance : elle génère une notification dans l'application Arlo Secure lorsque le mode détection est activé.
En revanche, lorsque le système d'alarme Verisure se déclenche via un autre équipement, comme un détecteur de chocs et d'ouverture ou un détecteur de mouvements images, la station de télésurveillance peut consulter une séquence vidéo enregistrée automatiquement par chaque caméra Arlo dès le déclenchement de l'alarme, ainsi que, sous réserve que le client ait activé le mode détection sur la caméra concernée, les dernières secondes de vidéo associées enregistrées sur le cloud Arlo. Dans son avis dédié, la rédaction attribue la note de 9,5/10 à Verisure, en saluant la qualité du service de télésurveillance et la protection intégrée contre le brouillage GSM.
L’expérience de Verisure sur le marché de la télésurveillance
Sur un marché de la télésurveillance résidentielle qui compte plusieurs acteurs aux positionnements variés, Verisure met en avant plus de 35 ans d’expérience, une présence dans 18 pays auprès de plus de 6 millions de clients protégés à travers le monde et environ 30 000 collaborateurs. Ses stations de télésurveillance bénéficient de la certification APSAD R31 P5 (3), qui concerne la réception et le traitement des informations en station, au prix d’un positionnement tarifaire qui se situe plutôt dans le haut du marché.
✅ Les points forts
- 50 % de remise sur le prix HT d'installation et de mise en service d'une sélection de packs additionnels, soit jusqu'à 199,50 € HT économisés sur le pack P1 Bouclier
- Centrale connectée en Wi-Fi, 4G et Ethernet, avec une protection contre le brouillage GSM qui maintient la surveillance en cas de sabotage des communications
- Agents de télésurveillance mobilisés en continu : alertes de niveau 1 traitées en 10 secondes, autres signaux en 60 secondes en moyenne
- Sélection de packs variée : détecteurs de chocs et d’ouverture, détecteurs de mouvements images, capteurs vidéo extérieurs et caméras Arlo connectées
- Note de 9,5/10 attribuée par la rédaction, n°1 des alarmes avec télésurveillance en France*
❌ Les limites
- Offre réservée aux nouveaux clients souscrivant pour la première fois un contrat Verisure, à raison d’une offre par foyer fiscal
- La remise porte uniquement sur la partie installation des packs : le complément d’abonnement mensuel associé n’est pas concerné
- Budget global à prévoir : système d’alarme de base à partir de 199 € HT (engagement 36 mois) (1) et abonnement mensuel à partir de 34,90 € TTC par mois (2), auxquels s’ajoutent les packs
- Promotion indisponible en Corse et à La Réunion, non cumulable avec d’autres offres promotionnelles Verisure
L’offre de 50 % de remise sur l’installation des packs Verisure court jusqu’au 2 août 2026 : vérifiez les équipements éligibles selon votre configuration avant les départs en vacances.
Cette promotion s’adresse avant tout aux particuliers qui s’équipent pour la première fois d’une solution de télésurveillance et souhaitent enrichir leur installation dès la souscription. La remise de 50 % sur le prix HT d’installation des packs représente une économie concrète : jusqu’à 199,50 € HT sur le pack P1 Bouclier, 59,50 € HT sur le pack V4 ou 29,50 € HT sur le pack P4, selon les besoins et la configuration du logement.
Les foyers déjà équipés d’un système Verisure, ceux qui privilégient une solution sans engagement mensuel ou qui résident en dehors de la France métropolitaine continentale ne sont pas concernés par cette offre. Pour les autres, l’échéance du 2 août 2026 reste un repère calendaire utile pour évaluer les packs éligibles, comparer les configurations possibles et décider, le cas échéant, avant les vacances d’été.
Mentions légales
VERISURE est une société par actions simplifiée au capital de 1 085 736 euros, immatriculée au RCS Nanterre 345 006 027, dont le n° de TVA est FR 60 345 006 027, titulaire de l’autorisation d’exercer n°AUT-092-2118-07-17-20190361822 délivrée par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité le 17/07/2019. L’autorisation d’exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient.
(1) Installation et mise en service du matériel inclus au sein des offres Verisure Sécurité Start, Sécurité Start Pro et Sécurité Primo-Accédant à partir de 199 € HT avec un engagement de 36 mois (à partir de 399 € HT avant remise, déduction faite de la remise de 200 € HT applicable si l’installation est réalisée dans les 7 jours suivant la conclusion du contrat). L’abonnement mensuel associé à l’offre sélectionnée demeure à la charge du client. Les prix exprimés en HT sont à majorer d’une TVA à 10 % pour les locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans, et à défaut d’une TVA à 20 %.
(2) Abonnement mensuel à partir de 34,90 € TTC par mois pour l’offre Verisure Sécurité Primo-Accédant. Le tarif de l’abonnement mensuel tient compte de la souscription au service (optionnel pour les particuliers) de télésurveillance. Le prix de l’installation et de la mise en service du matériel inclus au sein de l’offre Sécurité Primo-Accédant demeure à la charge du client : à partir de 199 € HT avec un engagement de 36 mois (à partir de 399 € HT avant remise, déduction faite de la remise de 200 € HT applicable si l’installation est réalisée dans les 7 jours suivant la conclusion du contrat). L’offre Sécurité Primo-Accédant est réservée à tout consommateur primo-accédant, défini comme toute personne physique n’ayant pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux dernières années précédant la signature de l’attestation sur l’honneur. Un primo-accédant peut être soit un locataire de sa résidence principale depuis au moins 2 ans, soit un propriétaire d’une résidence secondaire. Avant toute souscription du contrat, le client devra justifier de sa qualité de primo-accédant en complétant et signant une attestation sur l’honneur dont le modèle sera fourni par Verisure. Cette offre est disponible uniquement en France métropolitaine, auprès du service Télévente, joignable au numéro de téléphone 09 72 67 00 07 (prix d’un appel local).
(3) Les stations de télésurveillance de Verisure sont certifiées APSAD R31 type P5, N°225.14.31/238.19.31, délivrées par le CNPP. Cette certification concerne les prestations de réception et de traitement de l’information en station de télésurveillance. La liste des caractéristiques essentielles couvertes par la certification de service (Référentiel I31) est la suivante : la prestation de télésurveillance est formalisée dans un document clair et complet ; la mise à disposition en continu des moyens de surveillance ; la protection et la confidentialité des informations ; le traitement des messages ou alarmes ; le personnel de la station est un personnel formé et compétent ; l’organisation mise en place a pour objectif la satisfaction du client. Les prestations d’installation, de maintenance ou d’intervention ne sont pas comprises dans le champ d’application de cette certification.
* Extrapolation réalisée sur la base des données disponibles dans Insécurité et délinquance, premiers chiffres, SSMSI 2024
* Atlas 2025 d’En Toute Sécurité
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