Les périodes de vacances restent parmi les moments où les systèmes d’alarme et de télésurveillance suscitent le plus d’intérêt. Que l’on parte quelques jours ou plusieurs semaines, la question de la sécurité du domicile revient rapidement sur la table.

C’est précisément sur ce terrain que Verisure tente de se démarquer. Noté 9,5/10 dans son avis détaillé, la solution de télésurveillance propose actuellement une remise de 50 % sur plusieurs équipements complémentaires, permettant de renforcer une installation existante à moindre coût.

L’objectif est simple : améliorer la couverture du logement sans devoir investir dans un nouveau système complet.