L’été approche et, avec lui, les départs en vacances. Une période qui s’accompagne souvent d'une hausse des préoccupations liées à la sécurité du domicile. Verisure relance actuellement une opération promotionnelle sur ses équipements additionnels avec 50 % de réduction sur plusieurs accessoires de sécurité.
Une offre qui peut intéresser aussi bien les nouveaux clients que les foyers déjà équipés souhaitant étendre la protection de leur logement.
Pourquoi choisir la télésurveillance de Verisure ?
- Une centrale connectée et sécurisée en permanence, qui communique avec les différents détecteurs via plusieurs canaux de transmission, avec une connexion de secours automatique pour maintenir la surveillance même en cas de coupure Internet.
- Une protection renforcée contre les tentatives de sabotage, grâce à un dispositif capable de détecter les brouillages visant à perturber les communications du système de sécurité.
- Des badges intelligents multifonctions, permettant non seulement d'activer ou désactiver l'alarme, mais aussi de déclencher une alerte d'urgence en un seul geste si nécessaire.
- sensorsDétection de mouvements, chocs & ouvertures
- sound_detection_loud_sound105 décibels
- houseUtilisation en intérieur (ext en option)
- videocamTélésurveillance & appel police
- settingsInstallé dans les 48h par un expert
Pourquoi cette offre tombe au bon moment
Les périodes de vacances restent parmi les moments où les systèmes d’alarme et de télésurveillance suscitent le plus d’intérêt. Que l’on parte quelques jours ou plusieurs semaines, la question de la sécurité du domicile revient rapidement sur la table.
C’est précisément sur ce terrain que Verisure tente de se démarquer. Noté 9,5/10 dans son avis détaillé, la solution de télésurveillance propose actuellement une remise de 50 % sur plusieurs équipements complémentaires, permettant de renforcer une installation existante à moindre coût.
L’objectif est simple : améliorer la couverture du logement sans devoir investir dans un nouveau système complet.
Une protection qui va bien au-delà de la simple alarme
Aujourd’hui, les solutions Verisure ne se limitent plus à une sirène installée à l’entrée du logement.
Selon les besoins, l’écosystème peut intégrer :
- Ddes détecteurs de mouvement
- Des détecteurs d’ouverture
- Des caméras de surveillance
- Des détecteurs de fumée connectés
- Ou encore des équipements destinés à sécuriser plusieurs zones d’un même logement
L’intérêt de cette promotion est justement de rendre ces modules additionnels plus accessibles pour les foyers déjà équipés.
Un marché de la sécurité résidentielle en pleine croissance
Les systèmes d’alarme connectés séduisent de plus en plus de particuliers. La généralisation des applications mobiles permet désormais :
- De recevoir des alertes en temps réel
- De contrôler son domicile à distance et d'être averti immédiatement en cas d'incident
Face à des solutions plus classiques vendues en magasin, Verisure continue de miser sur son modèle associant matériel de sécurité et service de télésurveillance.
Pour de nombreux utilisateurs, c'est justement cette intervention humaine qui constitue la principale différence avec les alarmes autonomes.
Une remise qui peut rapidement devenir intéressante
La réduction de 50 % concerne uniquement les équipements additionnels éligibles. Plus le nombre d'accessoires ajoutés est important, plus l'économie réalisée devient significative.
Pour les propriétaires souhaitant :
- sécuriser un garage
- protéger un étage supplémentaire
- surveiller une dépendance
- ou ajouter des détecteurs de fumée
Cette opération peut permettre d'étendre la couverture de leur installation à moindre coût.
✅ Les points forts
- 50 % de réduction sur plusieurs équipements complémentaires, une remise rarement proposée sur l'écosystème Verisure
- Une protection modulable selon les besoins du logement, avec de nombreux accessoires compatibles
- Une gestion centralisée depuis l'application mobile, pour piloter l'ensemble du système
- La possibilité de renforcer une installation existante sans changer d'équipement principal
- Une offre particulièrement intéressante avant les départs en vacances d'été
❌ Les limites
- La promotion ne concerne pas l'ensemble du catalogue Verisure
- L'abonnement de télésurveillance reste nécessaire pour profiter de tous les services associés
- Le coût global peut rapidement augmenter si plusieurs équipements sont ajoutés
- L'offre est limitée dans le temps
Avec cette remise de 50 % sur les packs additionnels, Verisure cherche clairement à séduire les particuliers qui souhaitent renforcer la sécurité de leur domicile avant les vacances d’été. Sans révolutionner son offre, la marque rend plus accessibles certains équipements complémentaires qui permettent d'étendre la protection du logement.
Pour les clients déjà équipés comme pour ceux qui envisagent une installation prochainement, c'est probablement l'une des opérations les plus intéressantes proposées par Verisure depuis plusieurs mois.
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