Chaque printemps, la même logique se répète : on part en vacances, on ferme les volets, et on espère que ça suffira. Pourtant, les chiffres publiés par le ministère de l’Intérieur rappellent que les périodes d’absence concentrent précisément les risques les plus élevés.

Avec plus de 212 000 cambriolages recensés en France en 2025, soit une hausse de près de 9,5% par rapport à 2024, la question de la protection du logement mérite mieux qu’un espoir. Verisure, leader des alarmes avec télésurveillance en France, propose actuellement un diagnostic sécurité gratuit et sans engagement, une façon concrète d’évaluer ce que votre logement vaut vraiment face à ce risque.