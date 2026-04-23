La sécurité personnelle hors du domicile reste un angle mort pour beaucoup de familles. Verisure y répond avec Guardian, une application d’assistance mobile adossée à des agents humains disponibles à toute heure, et pour l’accueillir, la marque offre 12 mois d’accès sans condition à sa nouvelle offre.
Courte introduction sur le produit sans détail des fonctionnalités (10 lignes maximumConnu pour sa télésurveillance domicile, Verisure élargit son périmètre avec Guardian, un service pensé spécifiquement pour les situations vécues en dehors de chez soi. L’application cible des profils très concrets : un adolescent qui rentre seul du lycée, une femme qui court le matin avant le lever du soleil, un parent qui veut s’assurer que ses proches arrivent bien à destination.
Pour accompagner ce lancement, Verisure propose 12 mois offerts sur Guardian (sous réserve des conditions de l’offre), accessible sans être préalablement client Verisure. Une façon d’abaisser la barrière à l’entrée et de laisser l’usage convaincre là où les arguments marketing peinent parfois à le faire..
Verisure en bref :
- Un bouton SOS connecté à de véritables agents d’assistance, disponibles 24h/24 et 7j/7, capables de contacter vos proches et les secours si la situation le nécessite
- Trois modules distincts (SOS, GO, FAMILY) pour couvrir les urgences, les trajets minutés et la géolocalisation d’un cercle familial jusqu’à 5 personnes
- 12 mois offerts sur Verisure Guardian pour toute nouvelle souscription, sans obligation d’être déjà équipé d’une alarme Verisure à domicile
SOS, GO, FAMILY : trois fonctions pour des usages bien distincts
L’architecture de Guardian repose sur une logique de modules, chacun répondant à un scénario précis du quotidien. La fonction SOS est la plus directe : en cas d’alerte non résolue, un agent humain prend la main, localise l’utilisateur, contacte ses proches désignés et peut déclencher l’intervention des secours.
La fonction GO, elle, s’appuie sur un minuteur : l’utilisateur définit la durée estimée d’un trajet, et si aucune confirmation d’arrivée n’est donnée avant la fin du décompte, une alerte géolocalisée part automatiquement vers les agents. Enfin, la fonction FAMILY centralise le suivi en temps réel d’un groupe familial, avec des notifications d’arrivée et une indication du niveau de batterie de chaque membre, un détail pratique qui évite l’angoisse du smartphone silencieux.
Selon l’avis Verisure de la rédaction, la marque est reconnue pour sa réactivité et son professionnalisme, ce qui renforce la crédibilité d’un service reposant entièrement sur l’intervention humaine.
Ce que Guardian apporte vraiment, et ce qu’il ne remplace pas
Guardian n’est pas un prolongement de la télésurveillance domicile Verisure : les deux services fonctionnent en parallèle, sans interconnexion entre eux. Ce positionnement est à la fois une force (le service est accessible à tous, sans installation préalable) et une limite pour ceux qui espèrent une intégration globale de leur écosystème de sécurité.
✅ Les points forts
- Présence humaine à chaque alerte : aucun bot, aucun automate — un agent qualifié traite chaque situation
- Accessibilité immédiate via smartphone, sans matériel supplémentaire à installer ni technicien à faire venir
- Offre de lancement à 12 mois gratuits, ouverte à tous, y compris aux non-clients Verisure
- Suivi familial avec notifications en temps réel et surveillance du niveau de batterie des proches
- Couverture en France métropolitaine, Corse incluse
❌ Les limites
- Guardian et la télésurveillance domicile Verisure ne communiquent pas entre eux : deux abonnements distincts, deux services cloisonnés
- Le service est conditionné à une connexion Internet mobile active : sans réseau, aucune alerte ne peut transiter
- L’efficacité de la fonction GO dépend entièrement d’une activation consciente avant chaque déplacement
- Le tarif post-période gratuite n’est pas communiqué publiquement, ce qui complique l’anticipation du budget à long terme
Guardian s’adresse à un besoin réel, souvent ignoré par les solutions de sécurité traditionnelles : protéger les personnes en mouvement, pas seulement les murs d’un domicile. La différence avec les applications d’alerte automatiques tient en un mot : l’humain. Un agent qui analyse, qui contacte, qui arbitre en temps réel, c’est une promesse que peu de concurrents tiennent à ce niveau de réactivité.
Avec 12 mois offerts, les familles avec adolescents, les personnes âgées autonomes ou les actifs qui se déplacent seuls le soir ont tout à gagner à tester le service sans débourser un centime. Celles et ceux qui recherchent une solution intégrée domicile-mobilité, ou qui n’activeraient jamais l’application de façon régulière, y trouveront en revanche moins de valeur.
Si votre quotidien inclut des trajets isolés, des enfants en vadrouille ou un parent à surveiller de loin, l’offre de lancement mérite franchement qu’on s’y arrête
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