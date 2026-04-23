L’architecture de Guardian repose sur une logique de modules, chacun répondant à un scénario précis du quotidien. La fonction SOS est la plus directe : en cas d’alerte non résolue, un agent humain prend la main, localise l’utilisateur, contacte ses proches désignés et peut déclencher l’intervention des secours.

La fonction GO, elle, s’appuie sur un minuteur : l’utilisateur définit la durée estimée d’un trajet, et si aucune confirmation d’arrivée n’est donnée avant la fin du décompte, une alerte géolocalisée part automatiquement vers les agents. Enfin, la fonction FAMILY centralise le suivi en temps réel d’un groupe familial, avec des notifications d’arrivée et une indication du niveau de batterie de chaque membre, un détail pratique qui évite l’angoisse du smartphone silencieux.

Selon l’avis Verisure de la rédaction, la marque est reconnue pour sa réactivité et son professionnalisme, ce qui renforce la crédibilité d’un service reposant entièrement sur l’intervention humaine.