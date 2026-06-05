Avec le code promo FR6SS11, le Netac NVMe M.2 1 To franchit la barre symbolique des 80 € chez AliExpress, un niveau que ce segment de marché n'avait plus atteint depuis plusieurs mois. La rédaction fait le point sur ce que vaut vraiment ce disque, pour qui cette fenêtre tarifaire est pertinente et à quoi comparer cette offre avant de décider.
Le prix du SSD NVMe M.2 baisse régulièrement, mais voir le 1 To passer sous les 80 € reste encore un événement notable sur le marché européen. Ce Netac, proposé via le store officiel de la marque sur AliExpress, s'affiche à 84,39 € après réduction initiale, et le code promo FR6SS11 à saisir lors du passage en caisse permet de franchir ce cap symbolique. Pour les lecteurs qui souhaitent vérifier la disponibilité avant de décider, cette version 1 To est accessible directement sur AliExpress.
L'offre vise principalement ceux qui cherchent à ajouter un second disque à leur configuration ou à remplacer un vieux disque dur mécanique ou SATA sans y consacrer un budget conséquent. Le profil type : un utilisateur disposant d'un slot M.2 PCIe 3.0 libre sur sa carte mère, qui veut gagner en réactivité pour moins de 80 €.
Pourquoi choisir ce SSD Netac NVMe M.2 1 To ?
- Code promo FR6SS11 : en l'appliquant lors du passage en caisse, le prix descend sous les 80 €, parmi les niveaux les plus bas observés pour un NVMe 1 To sur le marché européen ces derniers mois.
- Compatibilité étendue : le format M.2 2280 et l'interface PCIe Gen 3 x4 couvrent la grande majorité des cartes mères des cinq à dix dernières années, aussi bien en PC fixe qu'en portable.
- 1 To bien calibré : une capacité suffisante pour un système d'exploitation, une bibliothèque de jeux conséquente et des fichiers courants, sans jamais se retrouver à court d'espace.
Des performances adaptées aux usages courants et aux configurations à revitaliser
Avec 3 500 Mo/s annoncés en lecture séquentielle et l'interface NVMe PCIe Gen 3 x4, ce Netac dépasse très largement les débits d'un SSD SATA et propose des transferts suffisants pour démarrer un système d'exploitation rapidement, lancer des applications et charger des jeux sans temps d'attente notable. Sa technologie 3D NAND et le heatspreader en aluminium intégré contribuent à contenir les montées en température lors d'une utilisation prolongée, un point qui joue en sa faveur sur les plateformes à ventilation limitée.
Dans le comparatif des meilleurs SSD NVMe 2026 publié par Clubic, la rédaction rappelle que pour les usages quotidiens sans écriture soutenue, la génération PCIe 3.0 reste tout à fait viable et que le prix au gigaoctet demeure l'indicateur central pour évaluer ce type d'offre. Sur ce critère précis, ce modèle coche la case sans ambiguïté.
Netac ou Crucial P3 : quelle alternative choisir parmi les PCIe 3.0 du moment ?
Le Crucial P3 1 To, présenté comme le SSD roi de l'entrée de gamme dans le comparatif Clubic 2026, propose des vitesses annoncées comparables sur la même interface PCIe 3.0 x4, avec l'avantage d'une garantie cinq ans et d'un réseau SAV bien implanté en France, mais se retrouve généralement proposé à un tarif légèrement supérieur chez les distributeurs locaux. Avec le code FR6SS11, le Netac gagne en compétitivité pure, à condition d'accepter un délai de livraison un peu plus long et une procédure de retour moins directe depuis la France.
✅ Les points forts
- Prix parmi les plus bas du marché pour un NVMe 1 To, renforcé par le code FR6SS11 qui fait franchir la barre des 80 €.
- Interface PCIe Gen 3 x4 compatible avec la très grande majorité des cartes mères des dix dernières années, fixes et portables.
- 3 500 Mo/s en lecture séquentielle annoncés, suffisants pour les usages bureautiques, multimédia et gaming courant.
- Heatspreader en aluminium intégré pour une meilleure gestion thermique lors d'une utilisation prolongée.
- Vendu via le store officiel Netac sur AliExpress, avec garantie constructeur et possibilité de retour.
❌ Les limites
- Interface PCIe 3.0 uniquement : les utilisateurs dotés d'une carte mère récente compatible PCIe 4.0 ne profiteront pas de toute la bande passante disponible sur leur plateforme.
- Marque peu documentée en France : peu de tests indépendants en français sur ce modèle exact, ce qui limite la vérification des performances annoncées.
- Achat via AliExpress : délai de livraison généralement plus long qu'en boutique locale et démarches SAV potentiellement plus complexes depuis la France.
- Performances en écriture soutenue à surveiller : sans cache DRAM dédié confirmé, les débits peuvent chuter lors de transferts de gros volumes en continu.
N'oubliez pas le code promo FR6SS11 pour faire passer ce Netac NVMe M.2 1 To sous les 80 € chez AliExpress.
À moins de 80 € avec le code FR6SS11, ce SSD Netac NVMe M.2 1 To propose un rapport capacité/prix difficile à trouver chez les distributeurs français en ce moment. Ce bon plan convient particulièrement aux propriétaires d'une configuration ancienne dotée d'un slot M.2 PCIe 3.0 libre, à ceux qui cherchent à redonner de la vigueur à un PC vieillissant et aux profils dont les usages quotidiens n'appellent pas la puissance d'un PCIe 4.0.
En revanche, si votre carte mère supporte le PCIe 4.0 et que votre budget le permet, les références recommandées dans le comparatif Clubic 2026, à commencer par le WD Blue SN5000, offrent un rapport performances/prix mieux adapté aux configurations récentes avec un SAV bien plus accessible depuis la France. Pour une mise à niveau économique sur du PCIe 3.0, ce Netac remplit son rôle sans mauvaise surprise notable.
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