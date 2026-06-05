Le prix du SSD NVMe M.2 baisse régulièrement, mais voir le 1 To passer sous les 80 € reste encore un événement notable sur le marché européen. Ce Netac, proposé via le store officiel de la marque sur AliExpress, s'affiche à 84,39 € après réduction initiale, et le code promo FR6SS11 à saisir lors du passage en caisse permet de franchir ce cap symbolique. Pour les lecteurs qui souhaitent vérifier la disponibilité avant de décider, cette version 1 To est accessible directement sur AliExpress.

L'offre vise principalement ceux qui cherchent à ajouter un second disque à leur configuration ou à remplacer un vieux disque dur mécanique ou SATA sans y consacrer un budget conséquent. Le profil type : un utilisateur disposant d'un slot M.2 PCIe 3.0 libre sur sa carte mère, qui veut gagner en réactivité pour moins de 80 €.