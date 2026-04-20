Construire sa sélection de streaming à la carte revient vite cher, surtout quand les catalogues continuent de se fragmenter entre une demi-douzaine de services. Canal+ propose une réponse groupée avec son offre Rat+ Ciné Séries à 19,99 €/mois (réservée aux moins de 26 ans) et on a regardé de près ce que ça vaut vraiment.
Avec la Formule 1 intégrale, la Premier League, Peaky Blinders : L'Immortel sur Netflix ou encore Harry Potter sur HBO Max, la question d'un abonnement groupé revient régulièrement sur la table pour les étudiants et jeunes actifs.
L'offre Rat+ Ciné Séries de Canal+ agrège six services en un seul contrat mensuel sans engagement, pour 19,99 €/mois au lieu de 34,99 €/mois en tarif plein. La différence de 15 € mensuels représente 180 € économisés sur un an, autant dire que le calcul mérite d'être fait sérieusement.
Pourquoi choisir cette offre Canal+ ?
- L'offre est réservée aux abonnés de moins de 26 ans, au tarif de 19,99 €/mois (au lieu de 34,99 €/mois), sans engagement de durée minimale.
- Elle regroupe Netflix Standard avec pub, Apple TV+, HBO Max Standard, Paramount+ Standard, Ciné+ OCS et l'ensemble des chaînes Canal+ et leurs déclinaisons thématiques.
- Netflix fonctionne avec vos propres identifiants via l'application Netflix ; les autres services sont accessibles depuis l'application Canal+.
Six services, un seul abonnement : ce que Canal+ regroupe vraiment
Le catalogue combiné couvre quasiment tous les grands genres de consommation : blockbusters récents et séries premium sur Netflix, productions originales sur Apple TV+ et HBO Max, films français et séries internationales sur Ciné+ OCS, sorties américaines sur Paramount+, et sport en direct sur les chaînes Canal+.
Du côté sportif, l'offre intègre la Formule 1 (intégralité du dimanche), la Premier League (deux affiches par journée), le Top 14, le MotoGP et la Ligue des Champions un périmètre que peu de packs concurrents couvrent à ce niveau de prix.
Canal+ Kids et Canal+ Docs complètent la proposition pour les foyers aux profils variés. Selon le comparatif des meilleures offres streaming de la rédaction, ce type de bundle n'est pertinent que si vous consommez effectivement plusieurs genres, et pas seulement l'un d'entre eux.
Face aux abonnements séparés, l'équation n'est pas toujours évidente
Netflix seul en Standard avec pub coûte 5,99€/mois, HBO Max Standard 5,99€/mois, Apple TV+ 9,99 €/mois, soit déjà 21,97 € pour trois services, sans Canal+, Paramount+ ni Ciné+ OCS. Le bundle Rat+ n'est donc réellement avantageux que si vous exploitez activement au moins trois ou quatre des plateformes incluses.
✅ Les points forts
- Le tarif jeune est substantiellement en dessous du prix cumulé des abonnements séparés, avec jusqu'à 15 €/mois d'écart sur le tarif plein.
- Netflix, HBO Max et Paramount+ sont accessibles en versions Standard complètes, avec accès au catalogue intégral de chaque service.
- La couverture sport est rare à ce niveau de prix (F1 intégrale, Premier League, Ligue des Champions, Top 14, MotoGP).
- Pas d'engagement longue durée : la résiliation est possible à tout moment, sans frais.
❌ Les limites
- Netflix Standard avec pub : présence de publicités, résolution plafonnée à 1 080p, pas de téléchargement hors-ligne.
- Apple TV+ et Ciné+ OCS sont limités à un seul utilisateur simultané.
- L'offre expire à 26 ans : le tarif plein (34,99 €/mois) prend automatiquement le relais, sans signal d'alerte préalable côté Canal+.
- Pas d'interface unifiée : Netflix reste sur sa propre application, ce qui fragmente légèrement l'expérience au quotidien.
Si vous avez moins de 26 ans et que vous consommez régulièrement plusieurs genres, séries premium, films récents et sport en direct, le Rat+ Ciné Séries est difficile à concurrencer à ce prix. La combinaison Netflix, HBO Max, Paramount+ et Canal+ sport dans un seul abonnement mensuel sans engagement représente un arbitrage budgétaire cohérent, à condition de noter la date à laquelle votre éligibilité expire.
En revanche, si vous n'utilisez au quotidien qu'une ou deux plateformes, la construction à la carte reste plus économique et plus flexible. Et si le sport ne vous intéresse pas, une partie du tarif finance des services que vous n'exploiterez pas. Le bon réflexe avant de souscrire : listez les plateformes que vous consultez vraiment chaque mois, comparez le coût individuel réel — et la réponse s'impose d'elle-même.
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