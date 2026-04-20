Le catalogue combiné couvre quasiment tous les grands genres de consommation : blockbusters récents et séries premium sur Netflix, productions originales sur Apple TV+ et HBO Max, films français et séries internationales sur Ciné+ OCS, sorties américaines sur Paramount+, et sport en direct sur les chaînes Canal+.

Du côté sportif, l'offre intègre la Formule 1 (intégralité du dimanche), la Premier League (deux affiches par journée), le Top 14, le MotoGP et la Ligue des Champions un périmètre que peu de packs concurrents couvrent à ce niveau de prix.

Canal+ Kids et Canal+ Docs complètent la proposition pour les foyers aux profils variés. Selon le comparatif des meilleures offres streaming de la rédaction, ce type de bundle n'est pertinent que si vous consommez effectivement plusieurs genres, et pas seulement l'un d'entre eux.