L’offre Rat+ Ciné Séries de Canal+ agrège en un seul abonnement six plateformes majeures : Netflix (Standard avec pub), Apple TV+, HBO Max Standard, Paramount+ Standard, Ciné+ OCS, et bien sûr Canal+ et ses déclinaisons thématiques.

Pour un moins de 26 ans qui jongle habituellement entre plusieurs abonnements séparés, la proposition tarifaire est directe : 19,99 €/mois au lieu de 34,99 €/mois, soit 15 € d’économie mensuelle sur le tarif plein. Avec la sortie de Peaky Blinders : L’Immortel le 20 mars 2026 sur Netflix, la plateforme à elle seule justifie déjà l’intérêt du moment. Consultez l’offre sur le site Canal+ pour vérifier votre éligibilité avant de vous engager.