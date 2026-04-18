Le retour de Tommy Shelby sur Netflix avec Peaky Blinders : L’Immortel remet en lumière une offre que Canal+ destine spécifiquement aux moins de 26 ans : le Rat+ Ciné Séries, à 19,99 €/mois au lieu de 34,99 €. Avant de souscrire, quelques éléments méritent d’être pesés calmement.
L’offre Rat+ Ciné Séries de Canal+ agrège en un seul abonnement six plateformes majeures : Netflix (Standard avec pub), Apple TV+, HBO Max Standard, Paramount+ Standard, Ciné+ OCS, et bien sûr Canal+ et ses déclinaisons thématiques.
Pour un moins de 26 ans qui jongle habituellement entre plusieurs abonnements séparés, la proposition tarifaire est directe : 19,99 €/mois au lieu de 34,99 €/mois, soit 15 € d’économie mensuelle sur le tarif plein. Avec la sortie de Peaky Blinders : L’Immortel le 20 mars 2026 sur Netflix, la plateforme à elle seule justifie déjà l’intérêt du moment. Consultez l’offre sur le site Canal+ pour vérifier votre éligibilité avant de vous engager.
Pourquoi choisir l’offre Rat + ?
- L’offre est réservée aux abonnés de moins de 26 ans, à 19,99 €/mois (au lieu de 34,99 €19,99 €/mois), en abonnement mensuel sans engagement longue durée
- Elle inclut Netflix Standard avec pub, Apple TV+, HBO Max Standard, Paramount+ Standard, Ciné+ OCS, Canal+, Canal+ Box Office, Cinéma, Grand Écran, Sport 360, Docs et Kids, soit plus d’une dizaine de services en un
- Netflix se gère depuis l’application Netflix (avec vos propres identifiants), tandis que les autres partenaires s’utilisent via l’application Canal+
Un catalogue plié en deux : cinéma, séries, sport et jeunesse
Six plateformes de streaming, douze chaînes thématiques, et un fil d’actu sportive dense : l’offre Rat+ Ciné Séries de Canal+ ne fait pas semblant d’être exhaustive. Du côté cinéma, on trouve des titres récents sur Netflix comme Peaky Blinders : L’Immortel, mais aussi Harry Potter à l’école des sorciers sur HBO Max ou Gangs of Taïwan sur Ciné+ OCS.
Côté sport, Canal+ couvre l’intégralité des courses de Formule 1 du dimanche, la Premier League (deux affiches par journée), le Top 14, le MotoGP, et les matchs de Ligue des Champions. L’offre Rat+ intègre également Canal+ Kids et Canal+ Docs pour les foyers aux profils variés, ce qui en fait une proposition pensée bien au-delà du simple “pack séries”
Peaky Blinders : L’Immortel, le film qui change la donne sur Netflix
Ce n’est pas une saison 7 traditionnelle, c’est un long-métrage de 1h52 qui clôt l’histoire de Tommy Shelby de façon définitive, et qui ouvre simultanément la voie à deux nouvelles saisons d’une franchise relancée. Réalisé par Tom Harper et écrit par Steven Knight (le créateur original de la série), Peaky Blinders : L’Immortel plonge Tommy Shelby (Cillian Murphy, oscarisé depuis pour Oppenheimer) dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, à Birmingham en 1940.
À ses côtés, le casting réunit Barry Keoghan dans le rôle de Duke Shelby (le fils de Tommy, désormais chef des Peaky Blinders), Rebecca Ferguson, Tim Roth et Sophie Rundle. Le film reçoit des premiers avis largement favorables : quatre ans d’absence n’ont pas érodé l’attachement du public à cet univers sombre et stylisé.
✅ Les points forts
- Le tarif -26 ans est nettement en dessous du prix cumulé des abonnements séparés
- Netflix, HBO Max et Paramount+ sont inclus en versions Standard complètes (accès au catalogue intégral)
- Canal+ couvre un volet sport très riche (F1, Premier League, Top 14, MotoGP, Ligue des Champions)
- Une seule facture mensuelle, une seule résiliation à gérer
❌ Les limites
- Netflix Standard avec pub : la publicité est présente, la résolution plafonne à 1080p
- Apple TV+ et Ciné+ OCS sont limités à 1 seul utilisateur simultané
- L’offre est réservée aux moins de 26 ans : au-delà, le tarif plein est significativement plus élevé
- Tous les partenaires ne se consultent pas depuis la même application, ce qui fragmente légèrement l’expérience
ifficile de trouver une offre plus dense pour moins de 20 € par mois si vous avez moins de 26 ans. Le timing joue en faveur de Canal+ : avec Peaky Blinders : L’Immortel fraîchement disponible sur Netflix, le catalogue de films et séries de premier plan n’a jamais été aussi fourni.
Si vous êtes déjà fan de la série ou que vous souhaitez découvrir l’univers des Shelby directement par le film (ce que plusieurs critiques jugent tout à fait possible), c’est clairement le bon moment. En revanche, si vous n’utilisez au quotidien qu’une ou deux plateformes, l’addition reste plus avantageuse à construire à la carte. Pour tous les autres, le Rat+ Ciné Séries ressemble à une fenêtre à ne pas laisser passer.
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