Le MileCity 1 joue une carte très claire : celle du vélo électrique accessible, destiné à faire les trajets du quotidien sans sophistication excessive. On retrouve un moteur 250 W, une batterie amovible 36 V 13 Ah de 468 Wh, un dérailleur Shimano 7 vitesses, une suspension avant et des freins à disque selon plusieurs fiches produit. Pour un VAE à ce niveau de prix, c’est déjà une base respectable.

Son format 26 pouces et son positionnement urbain / loisirs en font un modèle surtout pensé pour les déplacements maison-travail, les courses, les balades et les trajets mixtes sur route ou chemins faciles. En clair, il ne promet pas la lune, mais il couvre l’essentiel des usages visés par beaucoup d’acheteurs de premier VAE.