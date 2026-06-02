Les vélos électriques vraiment accessibles sont souvent trop limités pour donner envie de sauter le pas. Avec le MileCity 1 26" à 467 €, on reste sur un modèle modeste, mais suffisamment bien équipé pour répondre aux trajets urbains et périurbains sans demander un gros investissement de départ.
Le MileCity 1 ne cherche pas à rivaliser avec les VAE premium. Son intérêt est ailleurs : proposer l’essentiel pour rouler assisté à moindre coût, avec un moteur 250 W, une batterie 36 V 13 Ah, une vitesse limitée à 25 km/h et une autonomie annoncée jusqu’à 100 à 120 km selon les vendeurs et les conditions d’usage. À ce prix, c’est précisément ce pragmatisme qui lui donne du sens.
Pourquoi choisir le MileCity 1 ?
- Une base sérieuse pour un petit budget : moteur 250 W, batterie amovible 36 V 13 Ah et format 26 pouces composent une fiche technique cohérente pour débuter en VAE.
- Il respecte le cadre légal attendu pour un VAE en France : vitesse maximale de 25 km/h et motorisation de 250 W correspondent au standard des vélos à assistance électrique.
- Un tarif est vraiment agressif : passer à 467 € le place bien en dessous des prix souvent constatés autour de 579 € à 604 € sur d’autres canaux.
Un vélo électrique simple, mais pas ridicule !
Le MileCity 1 joue une carte très claire : celle du vélo électrique accessible, destiné à faire les trajets du quotidien sans sophistication excessive. On retrouve un moteur 250 W, une batterie amovible 36 V 13 Ah de 468 Wh, un dérailleur Shimano 7 vitesses, une suspension avant et des freins à disque selon plusieurs fiches produit. Pour un VAE à ce niveau de prix, c’est déjà une base respectable.
Son format 26 pouces et son positionnement urbain / loisirs en font un modèle surtout pensé pour les déplacements maison-travail, les courses, les balades et les trajets mixtes sur route ou chemins faciles. En clair, il ne promet pas la lune, mais il couvre l’essentiel des usages visés par beaucoup d’acheteurs de premier VAE.
Une autonomie correcte, à condition de rester réaliste
L’un des arguments mis en avant est l’autonomie, annoncée jusqu’à 100 km par plusieurs fiches produit et jusqu’à 120 km dans certaines communications promotionnelles. Il faut toutefois rester rigoureux : l’autonomie d’un vélo électrique dépend fortement du niveau d’assistance, du relief, du vent, du poids du cycliste, de la pression des pneus et de la température.
Avec une batterie de 468 Wh, il est raisonnable de voir dans cette promesse un maximum théorique plutôt qu’une distance garantie dans toutes les conditions. Pour un usage réel, un tel vélo sera surtout rassurant pour des trajets quotidiens modérés à intermédiaires, avec une marge confortable si l’on reste en assistance bien gérée.
À 467 €, le MileCity 1 26" coche la case essentielle : c’est un vélo électrique qui fait le taf pour un prix très abordable. Il ne rivalise pas avec les VAE haut de gamme, mais pour entrer dans l’univers du vélo assisté avec un moteur 250 W, une batterie correcte et un équipement honnête, l’offre AliExpress est clairement séduisante.
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