Voici une offre qui tombe au bon moment pour celles et ceux qui veulent mieux sécuriser leur vie numérique sans ajouter une dépense pesante au budget mensuel. À 1 € par mois pour Pass Plus, Proton Pass ne se résume pas à une promo d’appel, c’est aussi l’occasion de rappeler pourquoi un gestionnaire de mots de passe reste bien plus pratique et sûr qu’un carnet, un tableur ou une mémoire qui flanche.
Voilà un bon plan qui parle à presque tout le monde, car Proton Pass vise aussi bien l’utilisateur solo qui oublie ses identifiants que le foyer qui veut partager proprement certains accès ou l’indépendant qui refuse encore de stocker ses mots de passe dans ses notes.
À 1€/mois, l’offre Pass Plus reprend la base de la formule gratuite en ajoutant notamment les alias illimités, l’A2F intégrée, le partage sécurisé, la surveillance du dark web et l’accès d’urgence, ce qui lui donne une vraie cohérence à l’usage. Pour celles et ceux qui veulent s’équiper sans trop réfléchir, l’offre peut se consulter via notre lien dédié à Proton Pass.
Pourquoi choisir Proton Pass Plus ?
- Proton Pass Plus est affiché à 1 € par mois, avec une formule pensée pour enrichir une base déjà solide sans faire exploser le budget.
- Même en gratuit, Proton Pass inclut un nombre illimité d’identifiants, de notes, de cartes de paiement et d’appareils, ainsi que l’import simplifié et la prise en charge des clés d’accès.
- En version payante, le service ajoute surtout ce qui change vraiment le quotidien, à savoir les alias illimités, l’A2F intégrée, le partage sécurisé des coffres, la surveillance du dark web, les pièces jointes et l’accès d’urgence.
Pourquoi un gestionnaire change vraiment la donne
Oublier un mot de passe ne devrait plus vous faire perdre dix minutes ni vous pousser à réutiliser le même partout. Un gestionnaire comme Proton Pass centralise vos identifiants, génère des mots de passe solides, remplit automatiquement les champs sur navigateur, mobile et desktop, puis facilite l’import depuis des navigateurs et services concurrents comme 1Password, Bitwarden, Dashlane, KeePass ou encore Safari et Chrome.
Dans notre comparatif, Proton Pass s’impose désormais comme la solution la plus convaincante du lot grâce à son niveau de confidentialité, sa synchronisation fluide et un ensemble de fonctions complet pour les usages courants. Concrètement, cela évite les mots de passe notés à la main, les identifiants envoyés dans un mail ou conservés dans un fichier mal protégé, tout en réduisant le risque lié aux mots de passe faibles ou réutilisés que Pass Monitor sait repérer.
Ce que Proton Pass apporte, et ce qu’il n’apporte pas
Soyons clairs, Proton Pass n’est pas seulement un coffre pour mots de passe, puisque le service mise aussi sur les alias d’e mail, les passkeys, l’A2F intégrée, le partage sécurisé et une approche open source chiffrée de bout en bout, y compris pour les URL.
En revanche, ce bon plan ne gomme pas tout, car l’extension de navigateur reste perfectible et la gestion de certains identifiants peut encore paraître rigide face à quelques concurrents plus mûrs sur ces points.
✅ Les points forts
- Bonne porte d’entrée tarifaire, car 1 € par mois reste un seuil d’essai très bas pour découvrir un vrai gestionnaire premium.
- Base gratuite déjà généreuse, avec identifiants illimités, appareils illimités, import simplifié et passkeys prises en charge sur tous les appareils.
- Fonctions utiles au quotidien, comme les alias illimités, l’A2F intégrée avec remplissage automatique et le partage sécurisé de coffres ou de liens.
- Positionnement rassurant sur la confidentialité, grâce à l’open source, au chiffrement de bout en bout et à une logique de transparence souvent mise en avant chez Proton.
- Intérêt réel pour la famille et les petites structures, puisque Proton propose aussi une déclinaison Family jusqu’à 6 utilisateurs et, côté pro, des coffres partagés avec gestion des accès et logs d’activité.
❌ Les limites
- Extension de navigateur encore en retrait sur certains formulaires complexes, ce qui peut gêner au moment de créer ou retrouver un identifiant.
- Gestion des identifiants parfois rigide, notamment quand une fiche est incomplète ou qu’un doublon apparaît.
- Certaines fonctions qui font la différence restent réservées au payant, comme les alias illimités, l’A2F intégrée, l’accès d’urgence ou la surveillance du dark web.
- Ce n’est pas la formule idéale si vous cherchez avant tout un outil pro complet avec politiques d’équipe, administration avancée et gouvernance centralisée, car cela renvoie plutôt vers les offres Business.
Voilà une promo qui a du sens, précisément parce qu’elle met un vrai service de sécurité à portée de presque tous les budgets. Si vous jonglez entre beaucoup de comptes, si vous partagez quelques accès dans le foyer, ou si vous voulez arrêter de réinitialiser vos mots de passe chaque semaine, Proton Pass à 1€ par mois est une entrée très crédible dans l’univers des gestionnaires modernes.
En revanche, si vous êtes déjà très bien installé chez un concurrent et particulièrement sensible à l’ergonomie de l’extension navigateur, vous aurez raison de comparer encore un peu. Pour tous les autres, c’est le genre de petit abonnement qui peut éviter de gros tracas numériques, et à ce niveau de prix, l’arbitrage mérite franchement d’être posé.
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