Voilà un bon plan qui parle à presque tout le monde, car Proton Pass vise aussi bien l’utilisateur solo qui oublie ses identifiants que le foyer qui veut partager proprement certains accès ou l’indépendant qui refuse encore de stocker ses mots de passe dans ses notes.

À 1€/mois, l’offre Pass Plus reprend la base de la formule gratuite en ajoutant notamment les alias illimités, l’A2F intégrée, le partage sécurisé, la surveillance du dark web et l’accès d’urgence, ce qui lui donne une vraie cohérence à l’usage. Pour celles et ceux qui veulent s’équiper sans trop réfléchir, l’offre peut se consulter via notre lien dédié à Proton Pass.