Voilà le vrai intérêt de ce bon plan : il ne s’adresse pas seulement à ceux qui veulent une alarme, mais à ceux qui veulent être rassurés pendant qu’ils sont loin de chez eux.

Dans notre guide comparatif des alarmes maison, la rédaction souligne chez Verisure la présence de détecteurs de mouvements, de chocs et d’ouvertures, une sirène de 105 dB, une application mobile bien pensée et une installation par expert sous 48 heures, avec un service de télésurveillance capable d’intervenir rapidement après levée de doute. Guardian ajoute à cet écosystème un bouton SOS, un mode GO pour sécuriser un trajet et une fonction FAMILY permettant de créer un cercle familial jusqu’à 5 autres utilisateurs, ce qui peut parler aux parents, aux proches de seniors ou à ceux qui multiplient les déplacements.

Pour les ponts de mai comme pour les vacances d’été, l’ensemble dessine donc un duo assez cohérent : l’alarme veille sur la maison, pendant que l’application prolonge le sentiment de sécurité une fois la porte fermée derrière vous.