Laisser une maison vide quelques jours suffit souvent à remettre la question de la sécurité au premier plan. Avec 12 mois offerts sur Verisure Guardian pour un premier contrat incluant une nouvelle installation d’alarme et l’abonnement associé, cette nouvelle offre tombe à point nommé avant les ponts de mai et les départs estivaux, à condition d’en comprendre précisément l’intérêt et les limites.
Partir l’esprit plus léger, c’est exactement la promesse que cherche à travailler Verisure avec cette offre centrée sur l’absence du domicile. La marque, bien installée sur le segment premium de l’alarme télésurveillée, offre actuellement 12 mois d’accès à Verisure Guardian pour toute première souscription à un nouveau système d’alarme avec maintenance et télésurveillance, ce qui transforme l’application en bonus concret plutôt qu’en simple argument d’appel.
Cette proposition peut faire sens pour les propriétaires, les familles souvent en week-end ou les ménages qui veulent une solution clé en main avant de laisser leur logement vide plusieurs jours. Pour vérifier le périmètre exact du service, vous pouvez passer par la page de l’offre Verisure Guardian.
Pourquoi choisir une alarme Verisure ?
- L’offre porte sur 12 mois offerts de Verisure Guardian, mais elle est liée à la conclusion d’un premier contrat Verisure pour l’installation d’un nouveau système d’alarme avec abonnement de maintenance et de télésurveillance.
- Après la période offerte, l’abonnement Guardian est reconduit automatiquement au tarif standard de 4,99 € TTC par mois, avec résiliation à effectuer via l’application au plus tard le 26 du mois en cours si vous ne souhaitez pas poursuivre.
- Le service nécessite un smartphone compatible, iOS 12 (iPhone 6 ou +) ou Android 8.0 minimum, ainsi qu’une connexion internet mobile ou fixe active, et le coupon doit être activé dans les trois mois calendaires suivant sa réception.
Une protection pensée pour les absences
Voilà le vrai intérêt de ce bon plan : il ne s’adresse pas seulement à ceux qui veulent une alarme, mais à ceux qui veulent être rassurés pendant qu’ils sont loin de chez eux.
Dans notre guide comparatif des alarmes maison, la rédaction souligne chez Verisure la présence de détecteurs de mouvements, de chocs et d’ouvertures, une sirène de 105 dB, une application mobile bien pensée et une installation par expert sous 48 heures, avec un service de télésurveillance capable d’intervenir rapidement après levée de doute. Guardian ajoute à cet écosystème un bouton SOS, un mode GO pour sécuriser un trajet et une fonction FAMILY permettant de créer un cercle familial jusqu’à 5 autres utilisateurs, ce qui peut parler aux parents, aux proches de seniors ou à ceux qui multiplient les déplacements.
Pour les ponts de mai comme pour les vacances d’été, l’ensemble dessine donc un duo assez cohérent : l’alarme veille sur la maison, pendant que l’application prolonge le sentiment de sécurité une fois la porte fermée derrière vous.
Ce que cette offre change vraiment
Face aux solutions DIY plus abordables, Verisure conserve un positionnement premium grâce à l’installation professionnelle, aux connexions de secours, à la télésurveillance et à la qualité perçue de son application, mais ce niveau de service s’accompagne aussi d’un coût plus élevé et de plusieurs options selon les besoins.
Ce bon plan se distingue surtout parce qu’il ajoute un an de Guardian à l’offre maison, pas parce qu’il transforme Verisure en solution low cost, ce qui le rend plus pertinent pour les foyers qui achètent d’abord de la tranquillité d’esprit que pour ceux qui visent le tarif minimum.
✅ Les points forts
- Bonne porte d’entrée pour tester Guardian pendant 12 mois sans coût mensuel immédiat, avant la facturation standard à 4,99 €.
- Assistance humaine 24 h/24 et 7 j/7, avec possibilité de contacter les proches et les secours si nécessaire.
- Cohérence d’usage pour les absences, grâce à une alarme domicile premium d’un côté et une assistance mobile de l’autre.
- Fonctions bien identifiées, SOS pour l’urgence, GO pour les trajets, FAMILY pour le suivi des proches, avec jusqu’à 5 autres utilisateurs dans le cercle familial.
- Installation et télésurveillance qui restent les vrais marqueurs de Verisure selon l’analyse de Clubic.
❌ Les limites
- Offre réservée aux nouveaux bénéficiaires de Guardian et à un premier contrat Verisure, ce qui limite son intérêt pour les clients déjà équipés.
- Guardian n’est pas inclus nativement dans l’abonnement Verisure et ne remplace pas l’alarme de la maison, il s’agit bien d’un service complémentaire.
- Reconduction automatique au bout des 12 mois offerts, avec résiliation à anticiper dans l’application si vous ne voulez pas basculer sur la formule payante.
- Connexion internet indispensable pour transmettre les alertes et la géolocalisation, ce qui réduit l’intérêt du service en zone mal couverte.
C’est une offre qui tient surtout la route si vous envisagez déjà de sécuriser votre logement avant une période d’absence et que vous accordez de la valeur à l’installation professionnelle, à la télésurveillance et à la présence d’interlocuteurs humains en cas d’alerte. Elle parlera davantage aux familles, aux foyers souvent en déplacement et à ceux qui préfèrent une solution encadrée de bout en bout qu’aux utilisateurs qui cherchent un kit autonome à petit prix ou un service sans engagement prolongé.
Le point à surveiller, c’est moins la promesse de départ que l’après : Guardian reste un bonus utile pour tester l’écosystème Verisure, mais il faut garder en tête la reconduction à 4,99 € par mois et le fait que l’application ne remplace pas la protection du domicile elle-même.
À l’approche des grands week-ends et des vacances, c’est donc un bon plan crédible pour acheter de la sérénité, à condition de savoir précisément ce que vous payez aujourd’hui, et ce que vous accepterez encore demain.
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