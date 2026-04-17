Le vibe coding a tout changé : aujourd’hui, générer un site complet depuis un simple prompt dans Claude Code ou Cursor prend moins d’une heure, même sans toucher une ligne de code. Reste une question concrète que beaucoup négligent : où le mettre en ligne, sans exploser son budget ni sacrifier les performances ?
L’hébergement web est souvent la dernière case cochée d’un projet, celle qu’on bâcle ou qu’on surpaye faute d’avoir comparé au bon moment. L’offre Cloud d’o2switch change un peu la donne : à 1,86 € HT par mois la première année, soit 22,32 € HT pour 12 mois au lieu de 192 € HT, l’hébergeur clermontois propose une infrastructure 100 % NVMe avec domaine inclus, sites illimités et 8 espaces cloisonnés baptisés « Lunes ». Pour les profils qui expérimentent avec l’IA générative pour créer des sites, c’est un point d’entrée sérieux à considérer. Vous pouvez découvrir l’offre directement sur le site d’o2switch et juger par vous-même.
L’essentiel en bref :
- L’offre Cloud o2switch est à 1,86 € HT/mois la 1re année (au lieu de 16 €), soit 88 % de réduction sur 12 mois
- Hébergement 100 % NVMe illimité, domaine inclus, 8 espaces cloisonnés (Lunes), sites et bases de données illimités
- Engagement sur 12 mois uniquement, renouvellement au tarif plein de 16 €/mois
Du prompt au site en ligne : o2switch dans le workflow IA
Le vibe coding n’est plus réservé aux développeurs aguerris. Des outils comme Claude Code, Cursor ou Windsurf permettent aujourd’hui de générer des projets web fonctionnels à partir d’instructions en langage naturel, et cette pratique explose en 2026 parmi les indépendants, les créatifs et les profils tech qui cherchent à aller vite. Le problème, c’est que la plupart de ces projets se retrouvent coincés en local ou déployés sur des solutions gratuites avec des contraintes frustrantes sur les ressources ou le nom de domaine.
O2switch s’insère ici naturellement dans le workflow : une fois votre code généré, vous disposez d’un cPanel complet, d’un accès FTP, de bases de données illimitées et de certificats SSL Let’s Encrypt pour passer du fichier local au site en ligne en quelques minutes. La rédaction de a déjà eu l’occasion d’évaluer o2switch dans ses comparatifs hébergeurs, soulignant notamment la réactivité du support et la stabilité des serveurs français.
o2switch face aux alternatives du moment…
Sur le papier, des acteurs comme Hostinger ou Infomaniak couvrent un terrain similaire, avec des constructeurs IA intégrés pour certains. o2switch fait le pari inverse : pas de builder IA maison, mais une infrastructure solide, des ressources généreuses et une philosophie sans limite artificielle sur les sites, les mails ou les bases de données. Ce qui manque, c’est justement cette couche d’accessibilité pour les non-techniciens qui préfèrent un éditeur visuel intégré.
✅ Les points forts
- Prix d’entrée très agressif à 1,86 € HT/mois la première année
- Infrastructure 100 % NVMe avec 12 vCPU et 48 Go de RAM, rare à ce tarif
- 8 Lunes (espaces cloisonnés) pour gérer plusieurs projets ou clients indépendamment
- Domaine inclus, SSL gratuit, sauvegardes journalières conservées 45 jours
- Datacenter en France, engagement RGPD, souveraineté numérique réelle
- TigerProtect (firewall IA), TigerGuard et ImunifyAV+ inclus sans surcoût
- Support prioritaire 24/7 niveau 2, reconnu comme l’un des meilleurs du marché français
- Instance Nextcloud Premium 250 Go incluse
❌ Les limites
- Engagement 12 mois obligatoire, pas d’offre mensuelle disponible
- Le prix passe à 16 €/mois HT dès le renouvellement : l’écart est brutal et doit être anticipé
- Aucun constructeur de site visuel intégré : il faut passer par WordPress (WPTiger) ou déployer son propre code
- Interface cPanel qui peut dérouter les profils très débutants peu familiers des hébergements traditionnels
- Pas d’engagement possible au-delà d’un an pour sécuriser le tarif promotionnel
o2switch Cloud s’adresse clairement à ceux qui savent ce qu’ils font, ou qui apprennent vite. Pour un développeur qui expérimente avec le vibe coding, un freelance qui gère plusieurs projets clients ou un profil tech qui veut un hébergement français fiable sans payer le prix fort, l’offre à 1,86 € HT/mois est difficile à ignorer.
La puissance de l’infrastructure (12 vCPU, 48 Go de RAM, NVMe) dépasse largement ce que proposent la plupart des hébergeurs mutualisés à ce niveau de prix. En revanche, si vous cherchez un outil clé en main avec un éditeur visuel intégré et zéro configuration, d’autres acteurs seront plus adaptés. Pour tous les autres, cette première année à prix cassé est une vraie opportunité de démarrer proprement, sur une base solide et souveraine, pendant que votre IA code à votre place.
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