Le vibe coding n’est plus réservé aux développeurs aguerris. Des outils comme Claude Code, Cursor ou Windsurf permettent aujourd’hui de générer des projets web fonctionnels à partir d’instructions en langage naturel, et cette pratique explose en 2026 parmi les indépendants, les créatifs et les profils tech qui cherchent à aller vite. Le problème, c’est que la plupart de ces projets se retrouvent coincés en local ou déployés sur des solutions gratuites avec des contraintes frustrantes sur les ressources ou le nom de domaine.

O2switch s’insère ici naturellement dans le workflow : une fois votre code généré, vous disposez d’un cPanel complet, d’un accès FTP, de bases de données illimitées et de certificats SSL Let’s Encrypt pour passer du fichier local au site en ligne en quelques minutes. La rédaction de a déjà eu l’occasion d’évaluer o2switch dans ses comparatifs hébergeurs, soulignant notamment la réactivité du support et la stabilité des serveurs français.