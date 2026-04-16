L’arbitrage budgétaire s’avère souvent délicat lorsqu’il faut s’équiper d’outils de saisie premium, particulièrement quand notre quotidien professionnel nous impose de jongler entre l’univers Windows au bureau et l’écosystème macOS à la maison. Cette promotion très séduisante de 25 % sur le célèbre clavier sans fil haut de gamme de Logitech arrive à point nommé pour résoudre cette complexe équation avec une élégance rare.
Véritable référence pour les professionnels de la saisie, le Logitech MX Keys S s’affiche aujourd’hui à 89,99 € au lieu de son prix conseillé de 119,99 €. Cette remise substantielle de 25 % constitue une excellente opportunité d’acquérir ce modèle très convoité, dont les stocks en gris clair sont souvent tendus en raison de sa grande popularité auprès des utilisateurs d’ordinateurs Apple.
Si vous recherchez un périphérique de frappe haut de gamme capable de s’intégrer visuellement sur votre bureau avec le même raffinement qu’un produit à la pomme, tout en vous offrant la liberté de basculer instantanément vers votre PC professionnel, ne laissez pas passer cette promotion sur le Logitech MX Keys S.
Pourquoi choisir le clavier Logitech MX Keys S ?
- Frappe particulièrement confortable et silencieuse assurée par des touches concaves qui épousent naturellement la forme de vos doigts pour une posture optimale.
- Connectivité hybride ultra-pratique permettant de basculer instantanément entre trois appareils différents (PC, Mac, Linux, tablettes) via le Bluetooth ou le récepteur Logi Bolt.
- Rétroéclairage intelligent et adaptatif qui s’illumine automatiquement à l’approche de vos mains et s’ajuste en temps réel selon la luminosité ambiante de votre espace de travail.
Si l’offre présentée dans cet article n’est plus disponible, consultez la liste de prix ci-dessous pour trouver d’autres bons plans sur ce même produit. La mise à jour des prix est automatique.
Un véritable couteau suisse pour les environnements mixtes
L’atout maître du Logitech MX Keys S réside indéniablement dans sa capacité à faire le pont avec brio entre les différents systèmes d’exploitation du marché. Grâce à ses touches de raccourcis finement étudiées, il s’adapte aussi bien aux habitudes des utilisateurs Windows qu’aux réflexes des inconditionnels du Mac, vous évitant ainsi de devoir investir dans deux claviers distincts.
Dans notre test approfondi, nous avons particulièrement apprécié l’extrême simplicité de la fonction Easy-Switch, qui permet de passer d’un simple effleurement de votre ordinateur portable professionnel à votre tablette personnelle. Cette polyvalence s’accompagne de l’excellente application Logi Options+, un outil redoutable de personnalisation qui vous donne la possibilité de créer des macros complexes (Smart Actions) pour automatiser vos tâches les plus répétitives en une seule frappe.
Le design Apple avec la compatibilité universelle en plus
Ce modèle spécifique dans son coloris gris s’intègre avec une harmonie parfaite aux côtés de vos équipements en finition sidérale, offrant ainsi une alternative de choix, plus ouverte et souvent plus ergonomique, au fameux Magic Keyboard.
Bien qu’il propose une frappe d’une précision redoutable, rappelons que ce modèle à membrane fine n’est pas conçu pour les exigences frénétiques du jeu vidéo compétitif, mais bel et bien pour l’excellence de la productivité bureautique.
✅ Les points forts
- Polyvalence absolue grâce à sa connexion multi-dispositifs parfaitement gérée qui fait le bonheur des travailleurs jonglant entre un PC, un Mac et un smartphone.
- Autonomie généreuse annoncée à 10 jours avec le rétroéclairage activé, et pouvant même s’étendre jusqu’à 5 longs mois si vous décidez de désactiver les LED de vos touches.
- Confort de saisie premium, silencieux et réactif, sublimé par la forme ergonomique concave des touches inspirée des meilleurs claviers d’ordinateurs portables.
- Application Logi Options+ extrêmement aboutie permettant d’automatiser intelligemment vos routines de travail pour un gain de temps considérable au quotidien.
❌ Les limites
- Inclinaison globale du châssis malheureusement fixe, l’absence de petits pieds réglables empêchant de personnaliser l’angle de frappe selon vos préférences anatomiques.
- Modèle particulièrement lourd pour un clavier plat (plus de 800 grammes), ce qui lui confère une excellente stabilité sur le bureau mais limite fortement sa transportabilité en déplacement.
- Batterie intégrée non remplaçable par l’utilisateur, un choix de conception discutable qui finit inévitablement par limiter la durée de vie globale du produit à long terme.
À 89,99 €, ce Logitech MX Keys S confirme sans le moindre doute son statut de référence incontournable pour la productivité au bureau comme en télétravail. Ce périphérique hybride s’adresse en priorité absolue aux utilisateurs exigeants qui partagent leur quotidien entre différents univers technologiques (PC, Mac, tablettes) et qui refusent de sacrifier l’élégance sur l’autel de la compatibilité.
Les joueurs acharnés ou les nomades cherchant un clavier ultra-léger à glisser dans un sac à dos devront logiquement orienter leur choix vers d’autres références de la gamme, comme la version Mini. Si vous souhaitez investir dans un véritable outil de travail capable de sublimer votre espace tout en fluidifiant considérablement vos tâches quotidiennes, n’attendez pas que les stocks de cette version grise particulièrement prisée soient épuisés.
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