L’heure est venue de revoir toutes vos exigences visuelles à la hausse sans pour autant vider intégralement votre compte en banque. Le Samsung Odyssey G5 de 34" se positionne historiquement sur le marché comme un moniteur pensé pour l’immersion totale, et son passage soudain à 260 € au lieu des 469 € conseillés rebat totalement les cartes du moment.

Ce tarif exceptionnel s’adresse prioritairement aux amateurs de simulation automobile, de vol, ou de grands jeux d’aventure cherchant une surface d’affichage véritablement panoramique pour plonger dans l’action. Si vous souhaitez enfin franchir le cap du format ultra-large sans prendre de risque financier majeur, profitez de cette remise inédite sur le moniteur Samsung Odyssey G5 34 pouces sans plus attendre.