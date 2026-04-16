Cette offre massive et inattendue sur l’incontournable moniteur ultra-large de Samsung mérite une analyse détaillée de notre part pour comprendre si ce tarif extrêmement agressif cache un réel bénéfice à long terme pour vos prochaines sessions vidéoludiques.
L’heure est venue de revoir toutes vos exigences visuelles à la hausse sans pour autant vider intégralement votre compte en banque. Le Samsung Odyssey G5 de 34" se positionne historiquement sur le marché comme un moniteur pensé pour l’immersion totale, et son passage soudain à 260 € au lieu des 469 € conseillés rebat totalement les cartes du moment.
Ce tarif exceptionnel s’adresse prioritairement aux amateurs de simulation automobile, de vol, ou de grands jeux d’aventure cherchant une surface d’affichage véritablement panoramique pour plonger dans l’action. Si vous souhaitez enfin franchir le cap du format ultra-large sans prendre de risque financier majeur, profitez de cette remise inédite sur le moniteur Samsung Odyssey G5 34 pouces sans plus attendre.
Pourquoi choisir l'écran Samsung Odyssey G5 ?
- Format panoramique immersif de 34" accompagné d’une définition WQHD détaillée affichant 3 440 x 1 440 pixels pour une netteté impeccable.
- Réactivité optimale garantie pour le jeu en ligne exigeant grâce à un taux de rafraîchissement de 165 Hz couplé à un temps de réponse de 1 ms.
- Chute de prix vertigineuse atteignant les 45%, faisant passer la facture initiale de 469,00 € à un tarif exceptionnel de seulement 260,00 €.
Si l'offre présentée dans cet article n'est plus disponible, consultez la liste de prix ci-dessous pour trouver d'autres bons plans sur ce même produit. La mise à jour des prix est automatique.
Une immersion panoramique taillée pour l’action
Rien ne remplace le confort visuel indéniable d’une courbure 1000R, soigneusement étudiée par le constructeur pour épouser naturellement le champ de vision humain et limiter efficacement la fatigue oculaire lors des longues soirées. Cette dalle VA signée Samsung déploie des contrastes saisissants annoncés à 2 500:1 et une fluidité d’animation exemplaire cadencée à 165 Hz, des atouts majeurs et incontestables pour les joueurs exigeants.
Comme nous l’avons régulièrement souligné au sein de la rédaction lors de nos différents tests de la gamme, cet écran excelle pour offrir une expérience parfaitement fluide, sans aucune déchirure d’image, notamment grâce à l’intégration redoutable de la technologie AMD FreeSync Premium. Ce généreux format 21:9 transformera radicalement votre façon d’aborder vos jeux favoris, tout en vous garantissant par la même occasion un espace de travail bureautique gigantesque pour vos tâches quotidiennes et votre productivité.
Un positionnement agressif face aux alternatives IPS
Face aux modèles concurrents directement équipés de dalles IPS souvent facturés beaucoup plus cher, ce moniteur de 34 pouces fait le pari audacieux et judicieux du contraste profond et de l’immersion totale à un prix très contenu.
Gardez cependant à l’esprit que la technologie d’affichage VA implique inévitablement de légers compromis sur la largeur globale des angles de vision, un détail technique somme toute mineur compte tenu de son format incurvé conçu spécifiquement pour être regardé bien de face par un utilisateur unique.
✅ Les points forts
- Immersion spectaculaire et sensation d’enveloppement sans pareille garanties par le format 21:9 combiné à la courbure très prononcée de 1000R.
- Grande fluidité d’affichage parfaitement adaptée à la compétition en ligne avec son taux de rafraîchissement élevé de 165 Hz et son temps de réponse minime de 1 ms.
- Contraste profond typique des dalles VA (mesuré à 2 500:1), un véritable atout technique idéal pour sublimer les scènes sombres de vos jeux d’horreur ou d’exploration spatiale.
- Rapport entre la valeur d’usage et le prix actuel tout bonnement imbattable pour une diagonale aussi généreuse intégrant de telles caractéristiques dédiées au gaming.
❌ Les limites
- Luminosité maximale bridée techniquement à 250 cd/m2, ce qui peut s’avérer un peu juste si vous jouez quotidiennement dans une pièce baignée de lumière naturelle directe.
- Ergonomie du pied beaucoup trop basique selon nos critères, ne permettant malheureusement aucun réglage en hauteur ni aucune bascule en mode portrait pour les amateurs de configuration multi-écrans.
- Apparition possible de légères traînées fantômes sur les mouvements extrêmement rapides dans les zones très sombres, une limite classique et toujours inhérente à cette technologie de dalle spécifique.
Difficile aujourd’hui de trouver un meilleur compromis technologique et financier sur le segment très disputé des moniteurs ultra-larges dédiés au jeu vidéo. Ce Samsung Odyssey G5 34 pouces s’adresse très directement aux joueurs particulièrement soucieux de leur budget qui rêvent d’un écran panoramique hautement réactif pour sublimer leurs divertissements favoris sans se ruiner.
Les créatifs professionnels de l’image, les graphistes ou les utilisateurs travaillant dans des environnements très lumineux passeront probablement leur chemin au profit de dalles IPS plus éclatantes et colorimétriquement irréprochables, mais bien plus coûteuses. Si votre ordinateur personnel dispose d’une carte graphique suffisamment musclée pour propulser confortablement une définition exigeante de 3 440 par 1 440 pixels, n’hésitez pas trop longtemps devant ce tarif exceptionnel et rare de 260€.
Franchir le pas de l’ultra-large n’a absolument jamais été aussi accessible financièrement, et cette opportunité ponctuelle risque fort de disparaître des rayons virtuels avant même la fin de la semaine en cours.
Les meilleures promos services en ligne de la semaine
- Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 130 Go 5G à 9,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 38 €
- Promo Verisure : 12 mois offerts sur Verisure Guardian