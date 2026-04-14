Le LG Ultrafine 32UR500K-B est un grand moniteur de 31,5 pouces (80 cm de diagonale) pensé pour la polyvalence bureautique et le multimédia. Habituellement commercialisé autour de son prix conseillé de 329,99 €, il s’affiche aujourd’hui à 209,99 €, soit une remise très sérieuse de 36%. À ce tarif, LG propose une dalle VA en définition 4K UHD (3840 x 2160 pixels), idéale pour afficher plusieurs fenêtres côte à côte en télétravail ou pour profiter de contenus en haute résolution.

Il s’adresse à ceux qui veulent un maximum d’espace d’affichage et une netteté impeccable, sans avoir besoin des fréquences de rafraîchissement extrêmes exigées par les joueurs compétitifs. Retrouvez ce moniteur LG 32 pouces 4K au meilleur prix directement chez les revendeurs participants.