Si vous cherchez à étendre votre espace de travail sans exploser votre budget, le LG Ultrafine 32UR500K-B vient de chuter à 209,99 €. Pour un écran PC de 32 pouces offrant une véritable définition 4K UHD, c’est tout simplement l’un des tarifs les plus agressifs constatés.
Le LG Ultrafine 32UR500K-B est un grand moniteur de 31,5 pouces (80 cm de diagonale) pensé pour la polyvalence bureautique et le multimédia. Habituellement commercialisé autour de son prix conseillé de 329,99 €, il s’affiche aujourd’hui à 209,99 €, soit une remise très sérieuse de 36%. À ce tarif, LG propose une dalle VA en définition 4K UHD (3840 x 2160 pixels), idéale pour afficher plusieurs fenêtres côte à côte en télétravail ou pour profiter de contenus en haute résolution.
Il s’adresse à ceux qui veulent un maximum d’espace d’affichage et une netteté impeccable, sans avoir besoin des fréquences de rafraîchissement extrêmes exigées par les joueurs compétitifs. Retrouvez ce moniteur LG 32 pouces 4K au meilleur prix directement chez les revendeurs participants.
Pourquoi choisir ce écran 4K ?
- Prix en promotion : 209,99 € (au lieu de 329,99 €), soit 36% de réduction immédiate.
- Grande dalle VA de 31,5 pouces en résolution 4K UHD (3840 x 2160 pixels), couvrant 90% de l’espace colorimétrique DCI-P3 et compatible HDR10.
- Connectique complète avec 2 ports HDMI, 1 DisplayPort 1.4, une sortie casque et des haut-parleurs intégrés.
Si l'offre présentée dans cet article n'est plus disponible, consultez la liste de prix ci-dessous pour trouver d'autres bons plans sur ce même produit. La mise à jour des prix est automatique.
Un géant de la bureautique qui soigne son image
Le principal argument de ce LG 32UR500K-B réside dans le couple formé par sa grande diagonale de 32 pouces et sa définition 4K. Là où un écran Full HD de cette taille laisserait apparaître des pixels grossiers, la 4K garantit ici une netteté parfaite pour lire du texte ou travailler sur des tableurs complexes.
La technologie de dalle VA choisie par LG assure un excellent taux de contraste natif (3000:1), avec des noirs bien plus profonds que sur une dalle IPS classique, ce qui rend le visionnage de films ou de séries particulièrement agréable.
Le moniteur intègre également la technologie AMD FreeSync pour éviter les déchirures d’image, ainsi que des modes dédiés au confort visuel (Flicker Safe et mode Lecture) pour réduire la fatigue oculaire lors des longues journées de travail.
Une affaire en or, si vous connaissez vos besoins
Un écran 4K de 32 pouces à 209€, c’est une excellente affaire, mais ce prix implique des choix techniques de la part de LG. Comme souvent rappelé dans nos guides d’achat, ce type de profil s’adresse aux travailleurs et aux consommateurs de multimédia, pas aux joueurs e-sport.
À 209,99 €, le LG 32UR500K-B est tout simplement l’un des meilleurs rapports diagonale/définition/prix disponibles sur le marché actuellement. Il s’adresse prioritairement à ceux qui télétravaillent, font de la bureautique avancée ou consomment beaucoup de vidéos et souhaitent un affichage vaste, net et contrasté.
En revanche, si vous êtes un joueur compétitif habitué aux écrans 144 Hz, ou que vous avez besoin de régler votre moniteur en hauteur pour des raisons d’ergonomie stricte, il faudra chercher ailleurs. Pour tous les autres usages, obtenir une belle dalle VA 4K de 32 pouces signée LG à ce prix est une opportunité à ne pas laisser passer.
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