La GeForce RTX 5070 s’est imposée comme la référence de l’architecture Blackwell accessible au grand public, et la rédaction lui a même décerné le titre de meilleure carte graphique 2025.
Rares sont les cartes graphiques milieu de gamme à susciter autant d’intérêt dès leur lancement, et la RTX 5070 fait partie de ces exceptions. L’Asus Dual GeForce RTX 5070 OC Edition est une version AIB (Add-In Board) de ce GPU, proposée par le constructeur taïwanais dans un format compact de 249 mm avec un système de refroidissement à double ventilateur et un Dual BIOS intégré. À 649,99 €, elle revient au niveau du MSRP officiel défini par Nvidia pour la Founders Edition, ce qui n’est pas anodin dans un contexte où les partenaires ont longtemps surfacturé leurs déclinaisons custom.
Ce bon plan intéressera en priorité les joueurs en quête d’un upgrade sérieux depuis une RTX 30 ou une RTX 4060, ainsi que les créateurs de contenu cherchant une carte polyvalente sans franchir le cap des 700 €
L'essentiel en bref :
- Architecture Blackwell, 6 144 cœurs CUDA, 12 Go de GDDR7 à 28 Gbps sur bus 192 bits : une fiche technique taillée pour le 1440p et au-delà
- Promotion de 7% par rapport au prix habituel, l’Asus Dual RTX 5070 OC revient à 649,99 €, soit le prix de référence de la Founders Edition Nvidia
- DLSS 4 avec Multi-Frame Generation embarqué, PCIe 5.0, Dual BIOS et refroidissement semi-passif : le package est complet pour un usage gaming ou création
Blackwell en pratique : une carte pensée pour le 1440p exigeant
L’architecture Blackwell, c’est avant tout un bond qualitatif sur les technologies d’assistance à l’image. Les cœurs Tensor de 5ᵉ génération et les cœurs RT de 4ᵉ génération embarqués dans la RTX 5070 permettent d’exploiter pleinement le DLSS 4 et sa Multi-Frame Generation, une technologie qui peut transformer radicalement la fluidité dans les jeux compatibles. Dans son test de la GeForce RTX 5070, la rédaction a mesuré des gains de 13% à 42% en 1440p par rapport à la RTX 4070, selon les titres testés, avec une expérience particulièrement convaincante sur des jeux comme Cyberpunk 2077.
La version Dual OC d’Asus ajoute à ce tableau une fréquence boost portée à 2 572 MHz (contre 2 512 MHz en référence), un système de refroidissement actif avec mode 0 dB au repos, et une connectique complète incluant trois sorties DisplayPort 2.1b et une HDMI 2.1b. Ce profil convient aux joueurs sur écran 1440p haute fréquence, mais aussi aux créateurs qui travaillent avec des textures lourdes ou des flux vidéo en résolution élevée
RTX 5070 vs le reste du marché : que vaut vraiment cette génération ?
Le positionnement de la RTX 5070 est intéressant sur le papier, mais la réalité du terrain est plus nuancée. Selon nos analyses, la promesse de Jensen Huang d’une carte aux performances d’une RTX 4090 pour moitié prix se révèle largement surestimée en jeu natif, la carte affichant encore 40% à 75% de performances supplémentaires en 1440p selon les titres, et c’est la technologie DLSS 4/MFG qui vient resserrer artificiellement cet écart.
Face aux alternatives directes comme la Radeon RX 9070 XT d’AMD, la RTX 5070 tire son épingle du jeu grâce à l’écosystème logiciel Nvidia et à DLSS 4, mais l’avance n’est pas aussi écrasante que certains l’espéraient.
✅ Les points forts
- DLSS 4 et Multi-Frame Generation : un atout différenciant majeur pour la fluidité dans les jeux compatibles
- Design compact (249 mm) adapté à la majorité des boîtiers, y compris les configs de taille réduite
- 12 Go de GDDR7 à 672 Go/s de bande passante : une capacité mémoire taillée pour les textures 4K et les assets créatifs lourds
- Dual BIOS pour basculer entre mode performance et mode silencieux selon vos priorités
- TGP de 250 W : raisonnable au regard des performances, compatible avec une alimentation 650 W
- Fréquence boost overclocktée à 2 572 MHz dès le départ, sans intervention utilisateur
❌ Les limites
- En 4K natif sans DLSS/MFG, les performances plafonnent rapidement et nécessitent des compromis sur les réglages graphiques
- Le gain générationnel en rasterisation pure (environ 20% face à la RTX 4070) reste modeste pour une nouvelle architecture
- La Multi-Frame Generation est encore limitée à un catalogue réduit de jeux compatibles
- Le TGP grimpe à 250 W contre 200 W sur la RTX 4070 : l’efficacité énergétique progresse moins vite que les performances brutes
- L’Asus Dual n’est pas la version la mieux refroidie de la gamme, les modèles TUF Gaming ou ROG Strix offrent une dissipation thermique plus généreuse
Notre verdict sur l’Asus Dual RTX 5070 OC à 649,99 €
Retomber au prix MSRP de lancement Nvidia sur une version AIB custom, c’est précisément ce qui rend ce bon plan digne d’attention. L’Asus Dual GeForce RTX 5070 OC s’adresse avant tout aux joueurs qui évoluent sur écran 1440p (idéalement haute fréquence) et qui veulent entrer dans l’écosystème Blackwell sans attendre un éventuel refresh ou des stocks plus stables.
La rédaction avait d’ailleurs élu la RTX 5070 meilleure carte graphique de l’année 2025 pour son rapport valeur/prix, et ce titre reste cohérent à ce tarif. En revanche, si vous visez le 4K natif sans compromis, ou si vous n’avez pas d’écran compatible DLSS/MFG pour tirer parti de la Multi-Frame Generation, la question d’attendre des modèles plus musclés, RTX 5070 Ti, RX 9070 XT, mérite sérieusement d’être posée.
Pour tous les autres, l’offre est solide, le stock disponible immédiatement, et 649,99 € reste un seuil psychologiquement difficile à ignorer pour une carte de cette génération.
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