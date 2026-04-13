Rares sont les cartes graphiques milieu de gamme à susciter autant d’intérêt dès leur lancement, et la RTX 5070 fait partie de ces exceptions. L’Asus Dual GeForce RTX 5070 OC Edition est une version AIB (Add-In Board) de ce GPU, proposée par le constructeur taïwanais dans un format compact de 249 mm avec un système de refroidissement à double ventilateur et un Dual BIOS intégré. À 649,99 €, elle revient au niveau du MSRP officiel défini par Nvidia pour la Founders Edition, ce qui n’est pas anodin dans un contexte où les partenaires ont longtemps surfacturé leurs déclinaisons custom.

Ce bon plan intéressera en priorité les joueurs en quête d’un upgrade sérieux depuis une RTX 30 ou une RTX 4060, ainsi que les créateurs de contenu cherchant une carte polyvalente sans franchir le cap des 700 €