Référence quasi incontournable dans la catégorie des machines automatiques à grains, la De’Longhi Magnifica S est aujourd’hui disponible à 298,99 € sur Amazon, soit en dessous du prix plancher des 30 derniers jours fixé à 316,51 €. Cette machine broie du café à la demande grâce à son broyeur conique en acier inoxydable à 13 niveaux de finesse, dans un format compact de 23 cm de large seulement.

Elle s’adresse aux amateurs de café à grain qui veulent franchir le pas sans exploser leur budget, avec une prise en main simple grâce à son panneau à boutons physiques, sans écran tactile ni application. Retrouvez la De’Longhi Magnifica S Perfetto au tarif du moment directement sur Amazon.