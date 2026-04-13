La De’Longhi Magnifica S Perfetto est l’une des machines à café à grain les plus populaires du marché français, et elle repasse sous les 300 € alors que son prix plancher des 30 derniers jours était affiché à 316,51 €.
Référence quasi incontournable dans la catégorie des machines automatiques à grains, la De’Longhi Magnifica S est aujourd’hui disponible à 298,99 € sur Amazon, soit en dessous du prix plancher des 30 derniers jours fixé à 316,51 €. Cette machine broie du café à la demande grâce à son broyeur conique en acier inoxydable à 13 niveaux de finesse, dans un format compact de 23 cm de large seulement.
Elle s’adresse aux amateurs de café à grain qui veulent franchir le pas sans exploser leur budget, avec une prise en main simple grâce à son panneau à boutons physiques, sans écran tactile ni application. Retrouvez la De’Longhi Magnifica S Perfetto au tarif du moment directement sur Amazon.
L’essentiel en bref :
- Prix en promotion : 298,99 €, soit en dessous du prix plancher des 30 derniers jours (316,51 €)
- Broyeur conique acier inoxydable intégré, 13 niveaux de mouture, réservoir à grains de 250 g, réservoir d’eau de 1,8 L
- Buse vapeur manuelle (Pannarello) pour cappuccinos et boissons lactées, pression pompe 15 bars, puissance 1 450 W
Une machine à grain pensée pour la simplicité au quotidien
Ce qui distingue la Magnifica S dans sa catégorie de prix, c’est avant tout sa fiabilité éprouvée et sa prise en main immédiate. Le broyeur conique en acier inoxydable moud les grains à la demande avant chaque tasse, ce qui garantit une fraîcheur aromatique impossible à obtenir avec des dosettes ou du café moulu préemballé.
Le panneau de commandes physique avec boutons (sans écran, sans appli, sans paramétrage complexe) séduit particulièrement les utilisateurs qui recherchent une machine efficace et directe, loin des menus interminables de certains modèles concurrents. La machine accepte également le café moulu en complément des grains, un avantage appréciable pour les ménages aux goûts variés.
Une valeur sûre, mais qui a ses limites
Dans un marché où les machines à grain débutent souvent bien au-dessus de 300 €, la Magnifica S tient une position solide sur le rapport qualité/prix, régulièrement saluée par les comparatifs spécialisés. Elle ne prétend pas rivaliser avec les modèles haut de gamme en termes de personnalisation fine ou de système lait automatisé, et son prix historique le plus bas reste de 279,99 €, ce qui nuance légèrement l’attractivité de l’offre actuelle.
✅ Les points forts
- Broyeur conique acier inoxydable intégré avec 13 niveaux de finesse, pour un café fraîchement moulu à chaque tasse
- Format compact (23 cm de large) adapté aux petites cuisines et aux plans de travail encombrés
- Prise en main intuitive grâce aux boutons physiques, aucune courbe d’apprentissage
- Compatible café en grains ET café moulu, pour une flexibilité bienvenue au quotidien
- Groupe café amovible et nettoyable, entretien facilité
- Note utilisateurs élevée (4,6/5 sur la base de nombreux retours) et réputation de solidité dans la durée
❌ Les limites
- La buse vapeur Pannarello est entièrement manuelle : créer une mousse de lait homogène demande un peu de pratique et d’investissement personnel
- Boîtier en plastique brillant qui capte les traces et les empreintes rapidement
- L’offre actuelle à 298,99 € n’est pas le prix plancher absolu historique du produit, relevé à 279,99 €
- Pas d’écran, pas de profils utilisateurs, pas de connectivité : zéro personnalisation avancée
- Niveau sonore lors du broyage mesuré autour de 72 dB, perceptible en appartement le matin
Notre verdict
À 298,99 €, la De’Longhi Magnifica S Perfetto représente une entrée sérieuse dans l’univers du café grain automatique, sans complexité inutile ni fioriture superflue. Cette offre sera particulièrement pertinente pour un premier achat de machine à grains, pour équiper un bureau ou une petite cuisine, ou encore pour offrir une expérience café maison nettement supérieure à une cafetière à dosettes.
En revanche, si vous êtes déjà familier du café grain et que vous recherchez un système lait automatisé, des profils de boissons personnalisables ou une interface plus évoluée, il vaudra mieux regarder vers les gammes Magnifica Evo ou Magnifica Start. Ceux qui apprécient la simplicité assumée et le café fraîchement moulu sans prise de tête trouveront ici exactement ce qu’ils cherchent.
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