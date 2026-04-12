À moins de 19 €, la Razer DeathAdder Essential version 2021 s’invite dans les configurations gaming d’entrée de gamme avec une proposition difficile à ignorer. On fait le point sur ce que vaut réellement cette offre et à qui elle s’adresse vraiment.
La Razer DeathAdder est l’une des souris gaming les plus vendues au monde, et la déclinaison Essential en représente l’accès le plus abordable. Sur Amazon, elle passe actuellement à 18,90 € au lieu de 39,99 €, soit une remise de 53% qui la place dans une tranche de prix habituellement occupée par des marques inconnues.
Ce bon plan parle avant tout aux joueurs débutants, aux étudiants en quête d’un premier setup fonctionnel, ou à quiconque veut upgrader une souris bureautique sans casser sa tirelire. Découvrez l’offre directement sur la fiche produit Amazon pendant que les stocks sont encore disponibles.
L'essentiel en bref :
- La Razer DeathAdder Essential 2021 passe de 39,99 € à 18,90 € sur Amazon, soit 53% de réduction.
- Capteur optique 6 400 DPI, 5 boutons Hyperesponse certifiés 10 millions de clics, design ergonomique filaire.
- Idéale pour un premier setup gaming ou un usage bureautique intensif, moins adaptée aux profils compétitifs avancés.
Une valeur sûre pour débuter en gaming sans se ruiner
La DeathAdder Essential mise sur l’essentiel : un capteur optique 6 400 DPI suffisant pour la grande majorité des jeux en 1080p, une prise en main ergonomique pensée pour les droitiers, et une construction solide avec ses 10 millions de clics garantis en laboratoire. Là où des alternatives no-name bradées à ce prix déçoivent souvent sur la précision ou la durabilité, Razer apporte ici un socle de qualité minimal, assorti d’une réputation constructeur bien établie.
Le câble filaire de 2,1 m assure une latence nulle, un avantage concret face aux modèles sans fil d’entrée de gamme qui peinent souvent sur ce point. La rédaction Clubic a régulièrement cité la gamme DeathAdder comme référence d’accessibilité dans ses comparatifs de souris gaming abordables.
Face à la concurrence, que vaut vraiment cette DeathAdder ?
À ce tarif, la DeathAdder Essential n’a pratiquement pas de rivale sérieuse chez les marques établies : ni Logitech ni SteelSeries ne proposent quelque chose d’équivalent sous la barre des 25 €. En revanche, si vous pratiquez des titres compétitifs exigeants ou que vous êtes habitué à un capteur haute résolution avec personnalisation poussée, les limites de cette version Essential se feront vite sentir.
✅ Les points forts
- Capteur optique 6 400 DPI, précis et réactif pour le gaming casual et les FPS grand public
- Ergonomie droitier éprouvée, conçue pour les longues sessions sans fatigue
- 5 boutons Hyperesponse certifiés 10 millions de clics pour une réelle durabilité
- Prix de 18,90 € exceptionnel pour une souris d’une marque de premier plan
- Connexion filaire USB garantissant une latence nulle, sans contrainte de batterie
❌ Les limites
- Conçue uniquement pour les droitiers, les gauchers passent leur chemin
- Capteur plafonné à 6 400 DPI, insuffisant pour les configurations 4K ou le gaming compétitif haut niveau
- Aucun rétroéclairage RGB pour harmoniser un setup lumineux
- Le logiciel Razer Synapse est nécessaire pour la personnalisation avancée, jugé parfois lourd à l’usage
- Design sobre et fonctionnel, qui peut paraître daté face aux modèles plus récents de la gamme
Notre verdict sur cette offre
La Razer DeathAdder Essential à 18,90 € représente une opportunité honnête pour qui veut s’équiper d’une souris gaming fiable sans engager un budget conséquent. Elle conviendra parfaitement aux joueurs occasionnels, aux étudiants ou aux parents souhaitant offrir un premier équipement gaming de qualité sans prendre de risque sur la marque. Les passionnés de gaming compétitif ou ceux qui disposent déjà d’une souris performante n’y trouveront pas de raison décisive de changer.
En revanche, si votre souris actuelle commence à rendre l’âme ou que vous cherchez à sortir du matériel trop basique, ce bon plan mérite clairement qu’on s’y attarde avant que les stocks ne s’épuisent.
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