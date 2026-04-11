Le MSI MPG 271QRX QD-OLED est un moniteur 26,5 pouces WQHD (2 560 x 1 440 pixels) animé par une dalle Quantum Dot OLED de 3e génération, signée Samsung Display, capable de monter à 360 Hz avec un temps de réponse de 0,03 ms. Testé et approuvé avec une note de 9/10, il se distingue de la concurrence par une connectivité complète et rare à ce tarif : DisplayPort 1.4a, deux HDMI 2.1, USB-C avec Power Delivery 90 W et un KVM intégré.

À 579,90 € au lieu de 699,99 €, il s’adresse aussi bien aux joueurs compétitifs qu’aux créatifs en quête d’un écran polyvalent avec une reproduction des couleurs rigoureuse. Découvrez l’offre complète directement sur Amazon avant que le stock ne se tarisse.