La semaine a été estivale avant l’heure, mais le ciel change de couleur dès ce samedi soir, autant en profiter pour faire de bonnes affaires. Amazon lance ce week-end une fournée de 15 promotions sur des produits tech variés, des smartphones aux robots tondeuses en passant par la Nintendo Switch 2.
Après plusieurs jours de chaleur exceptionnelle pour un mois d’avril, la météo reprend ses droits : des orages sont attendus samedi, et dimanche s’annonce franchement plus frais, presque hivernal. Autrement dit, c’est le week-end idéal pour rester chez soi, et surveiller les bonnes affaires en ligne.
Ce week-end, Amazon propose une sélection éclectique qui couvre à peu près tous les besoins du moment. On y trouve de quoi équiper son bureau avec un clavier ou un écran de qualité, préparer son jardin pour la belle saison avec un robot tondeuse, ou encore s’offrir un smartphone milieu de gamme sans se ruiner. Les amateurs de gaming ne sont pas oubliés, avec la Nintendo Switch 2 packagée avec Mario Kart World à prix réduit.
La sélection couvre donc un large spectre, que vous soyez gamers, télétravailleurs, jardiniers technophiles ou simplement à la recherche d’accessoires pratiques. Sans plus tarder, voici les 15 offres du week-end.
Top 15 bons plans Amazon pour ce week-end
- Aspirateur robot Lefant M210P à 89,98 € au lieu de 339 €
- Aspirateur robot Eureka J15 Pro à 369,99 € au lieu de 557,98 €
- RAM DDR5 RGB 32 Go Corsair Vengeance à 369,99 € au lieu de 488,20 €
- Clavier Logitech MX Keys S à 89,99 € au lieu de 119,99 €
- Écran QD-OLED Gaming 31" MSI MAG à 649,99 € au lieu de 806,11 €
- Pack 4 traceurs GPS Ugreen TimeTrack à 34,99 € au lieu de 49,99 €
- Pack 4 trackers Xiaomi Smart à 49,99 € au lieu de 59,99 €
- Robot tondeuse Dreame A1 Pro à 999 € au lieu de 1 099 €
- Robot tondeuse Segway Navimow E105E à 799 € au lieu de 999 €
- Smartphone Google Pixel 9A à 378 € au lieu de 549 €
- Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G à 299 € au lieu de 403 €
- PC portable Samsung Galaxy Book 4 Edge à 699 € au lieu de 1 799 €
- Montre connectée Huawei Watch GT5 Pro 46 mm à 189,99 € au lieu de 233,71 €
- Nintendo Switch 2 + Mario Kart World à 454,90 € au lieu de 509,99 €
- Batterie externe Ugreen Nexode Pro 200 W à 75,99 € au lieu de 129,99 €
Les meilleurs bons plans services en ligne
- Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 130 Go 5G à 9,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 38 €
- Promo Verisure : 12 mois offerts sur Verisure Guardian
Quels produits choisir ce week-end ?
Difficile de tout acheter d’un coup, c’est pourquoi il vaut mieux cibler selon vos besoins réels. Si vous cherchez un usage quotidien polyvalent, le Logitech MX Keys S ou les AirPods Pro 3 sont deux valeurs sûres à prix réduit. Pour ceux qui préparent leur jardin avec l’arrivée (tardive) du printemps, les deux robots tondeuses offrent des remises honnêtes sur des références sérieuses.
- Samsung Galaxy Book 4 Edge : un PC premium ARM à prix de milieu de gamme, idéal pour les utilisateurs nomades exigeants.
- Google Pixel 9A : le meilleur rapport qualité-prix de la sélection côté smartphones, avec la garantie du suivi logiciel Google.
- Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G : une alternative très abordable pour passer à la 5G sans compromis majeur.
- Lefant M210P : une entrée en matière convaincante dans l’univers des robots aspirateurs, avec une remise de 73 %.
- Nintendo Switch 2 + Mario Kart World : le bundle parfait pour profiter du dimanche pluvieux en famille.
- Ugreen Nexode Pro 200 W : une batterie externe haute puissance pour recharger laptops et mobiles lors des déplacements.
Pourquoi ces promos Amazon sont si intéressantes ce week-end ?
Les remises de cette sélection sont globalement solides, sans être artificiellement gonflées. Le cas du Samsung Galaxy Book 4 Edge est particulièrement notable : une baisse de plus de 1 100 € sur un ultraportable haut de gamme, c’est rare et ça mérite attention. Le Google Pixel 9A à 378 € représente également un vrai prix d’appel sur un smartphone Android encore très récent.
Ce week-end pluvieux joue clairement en faveur des achats en ligne : les stocks sur certains produits populaires comme la Switch 2 peuvent s’épuiser rapidement. La livraison Prime reste expresse, avec une réception possible dès lundi pour la plupart des références.
Questions fréquentes avant d’acheter
Comment vérifier qu’une promotion Amazon est réellement intéressante ?
Utilisez un outil comme Keepa ou Idealo pour consulter l’historique des prix, cela permet de s’assurer que le “prix barré” correspond bien à un tarif habituellement pratiqué.
Les stocks sont-ils limités sur ces offres ?
Oui, certaines promotions comme la Nintendo Switch 2 ou le Galaxy Book. Peuvent disparaître rapidement, surtout un week-end. Mieux vaut ne pas trop attendre si vous êtes décidé.
Ces produits sont-ils compatibles avec une livraison avant lundi ?
Pour les membres Amazon Prime, la plupart des articles de cette sélection sont éligibles à la livraison express le lendemain. Vérifiez néanmoins le délai affiché sur la fiche produit avant de valider.