Après plusieurs jours de chaleur exceptionnelle pour un mois d’avril, la météo reprend ses droits : des orages sont attendus samedi, et dimanche s’annonce franchement plus frais, presque hivernal. Autrement dit, c’est le week-end idéal pour rester chez soi, et surveiller les bonnes affaires en ligne.

Ce week-end, Amazon propose une sélection éclectique qui couvre à peu près tous les besoins du moment. On y trouve de quoi équiper son bureau avec un clavier ou un écran de qualité, préparer son jardin pour la belle saison avec un robot tondeuse, ou encore s’offrir un smartphone milieu de gamme sans se ruiner. Les amateurs de gaming ne sont pas oubliés, avec la Nintendo Switch 2 packagée avec Mario Kart World à prix réduit.

La sélection couvre donc un large spectre, que vous soyez gamers, télétravailleurs, jardiniers technophiles ou simplement à la recherche d’accessoires pratiques. Sans plus tarder, voici les 15 offres du week-end.