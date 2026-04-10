La MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G Gaming Trio OC tombe à 429,90 € au lieu de 505 € sur Amazon dans le cadre d'une vente flash, soit 75 € de remise sur la version premium triple ventilateur de MSI sur la puce Blackwell RTX 5060 Ti, avec en bonus 25 € de codes Steam inclus dans le bundle.
La RTX 5060 Ti Gaming Trio OC est la déclinaison haut de gamme de MSI sur la RTX 5060 Ti : trois ventilateurs STORMFORCE sur le système TRI FROZR 4, une fréquence boostée à 2662 MHz en overclocking d'usine, 8 Go de GDDR7 à 28 Go/s, PCIe 5.0 et l'intégralité des technologies NVIDIA Blackwell dont le DLSS 4 avec génération de frames multi-images. À 429,90 €, elle passe sous le prix de la Ventus 2X OC Plus chez plusieurs revendeurs, ce qui en fait l'achat Gaming Trio OC le plus cohérent observé depuis son lancement.
Pourquoi choisir la MSI RTX 5060 Ti ?
- DLSS 4.5 avec génération multi-images jusqu'à 6x : la Dynamic Multi Frame Generation de l'architecture Blackwell multiplie les fps affichés par jusqu'à 6 via insertion d'images générées par IA, un avantage décisif sur ce segment. La carte est également confirmée compatible DLSS 5 au lancement, ce qui garantit son évolutivité sur plusieurs années.
- Triple ventilateur TRI FROZR 4 sous 70 °C : les trois ventilateurs STORMFORCE combinés à la plaque en cuivre nickelé et aux Core Pipes assurent un refroidissement silencieux et efficace, nettement supérieur aux modèles deux ventilateurs de la gamme MSI.
- 8 Go de GDDR7 à 28 Go/s avec OC d'usine à 2 662 MHz : la mémoire de nouvelle génération sur bus 128 bits et le boost overclock d'usine permettent d'adresser confortablement le 1080p et le 1440p sans manipulation BIOS.
Une Gaming Trio OC taillée pour le 1080p et le 1440p
Basée sur l'architecture NVIDIA Blackwell, la MSI RTX 5060 Ti 8G Gaming Trio OC embarque 8 Go de GDDR7 à 28 Go/s sur bus 128 bits, un boost d'usine à 2 662 MHz, une connectique complète HDMI 2.1b et 3x DisplayPort 2.1b, et un TDP maîtrisé à 180 W pour un format dual slot de 300 mm. Le Comptoir du Hardware confirme que la carte "occupe la partie haute du segment intermédiaire" avec une fiche technique polyvalente qui couvre aussi bien le gaming AAA que le streaming, le montage léger et les usages NVIDIA Studio via l'encodeur de 9e génération.
|GPU
|NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti Blackwell
|Mémoire
|8 Go GDDR7 / 128 bits / 28 Go/s
|Fréquence boost
|2662 MHz (OC d'usine)
|Interface
|PCIe 5.0 x16
|Refroidissement
|TRI FROZR 4 (3x STORMFORCE)
|Connectique
|HDMI 2.1b + 3x DisplayPort 2.1b
|TDP
|180 W
|Technologies
|DLSS 4, Reflex 2, Ray Tracing 4e gen
Le DLSS 4.5, l'argument qui change tout à ce prix
Là où la RTX 5060 Ti 8G prend une avance décisive sur toute la concurrence AMD et sur les générations précédentes NVIDIA, c'est sur le DLSS 4.5 avec Dynamic Multi Frame Generation : la carte peut multiplier les fps affichés jusqu'à 6x via insertion d'images générées par IA, transformant une expérience correcte en 1440p en une fluidité impossible à obtenir avec une RX 7800 XT ou une RTX 4060 Ti au même tarif. La compatibilité DLSS 5 confirmée à venir en fait également l'un des rares achats sous 450 € garantis d'être pertinents sur plusieurs années de titres AAA.
Notre verdict sur ce bon plan
À 429,90 € avec 75 € de remise et 25 € de codes Steam offerts, la MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G Gaming Trio OC est aujourd'hui l'achat le plus cohérent sur la génération Blackwell sous 450 € : triple ventilateur TRI FROZR 4, overclocking d'usine à 2662 MHz, DLSS 4 avec génération de frames et connectique complète 4 écrans, à un prix inférieur à plusieurs modèles deux ventilateurs chez la concurrence.
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