Basée sur l'architecture NVIDIA Blackwell, la MSI RTX 5060 Ti 8G Gaming Trio OC embarque 8 Go de GDDR7 à 28 Go/s sur bus 128 bits, un boost d'usine à 2 662 MHz, une connectique complète HDMI 2.1b et 3x DisplayPort 2.1b, et un TDP maîtrisé à 180 W pour un format dual slot de 300 mm. Le Comptoir du Hardware confirme que la carte "occupe la partie haute du segment intermédiaire" avec une fiche technique polyvalente qui couvre aussi bien le gaming AAA que le streaming, le montage léger et les usages NVIDIA Studio via l'encodeur de 9e génération.