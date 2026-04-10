Présentée à l’automne 2024, la Huawei Watch GT 5 Pro 46 mm s’est rapidement imposée comme l’une des références sport et santé dans la gamme Huawei, avec un positionnement clairement orienté vers les pratiquants réguliers et les amateurs de données physiologiques. À 189,99 €, elle s’adresse aujourd’hui à un public bien plus large que celui visé au lancement, notamment les sportifs qui rechignaient à franchir la barre des 400 € pour une montre connectée.

Huawei a soigné les matériaux de cette version noire, avec un boîtier en céramique nanocristalline et un écran protégé par du verre saphir, ce qui lui confère un aspect premium plutôt flatteur pour la catégorie de prix. Profitez de cette offre directement sur la page Amazon du produit avant que le stock ne se réduise.