La Huawei Watch GT 5 Pro 46 mm s’affiche actuellement à 189,99 € sur Amazon, contre un prix habituel autour de 233,71 €, soit une économie de près de 44 € sur une montre sportive qui avait été lancée bien au-delà des 350 €.
Présentée à l’automne 2024, la Huawei Watch GT 5 Pro 46 mm s’est rapidement imposée comme l’une des références sport et santé dans la gamme Huawei, avec un positionnement clairement orienté vers les pratiquants réguliers et les amateurs de données physiologiques. À 189,99 €, elle s’adresse aujourd’hui à un public bien plus large que celui visé au lancement, notamment les sportifs qui rechignaient à franchir la barre des 400 € pour une montre connectée.
Huawei a soigné les matériaux de cette version noire, avec un boîtier en céramique nanocristalline et un écran protégé par du verre saphir, ce qui lui confère un aspect premium plutôt flatteur pour la catégorie de prix. Profitez de cette offre directement sur la page Amazon du produit avant que le stock ne se réduise.
L'essentiel en bref :
- Produit : Huawei Watch GT 5 Pro 46 mm, coloris noir, boîtier céramique nanocristalline, écran AMOLED 1,43” verre saphir
- Prix actuel : 189,99 € au lieu de 233,71 € sur Amazon, soit environ 19% de remise
- Ce que vous obtenez : GPS double bande L1+L5, capteur ECG, plus de 100 profils sportifs dont golf, plongée en apnée et trail, autonomie jusqu’à 14 jours, compatibilité iOS et Android, 3 mois d’abonnement Huawei Santé+ offerts
Une montre taillée pour le sport, pas pour le quotidien
Difficile de ne pas être impressionné par la densité des fonctions embarquées. La Huawei Watch GT 5 Pro 46 mm dispose d’un GPS double bande L1+L5 dont la précision, selon notre test Clubic, rivalise presque avec celle d’une Garmin Fenix 8 pourtant bien plus onéreuse. Le capteur ECG, la mesure de la souplesse artérielle, le suivi SpO2, l’analyse du sommeil et le système HUAWEI TruSense qui surveille six systèmes physiologiques majeurs en font un véritable outil de santé numérique, bien au-delà du simple compteur de pas.
Les pratiquants de trail apprécieront la navigation par segments et les alertes de sortie de zone, les golfeurs découvriront des cartes pour des centaines de parcours, et les plongeurs seront rassurés par la certification EN13319 qui autorise l’apnée jusqu’à 40 m de profondeur. L’autonomie tient ses promesses : on a mesuré 6 jours en usage intensif (Always On activé, SpO2 permanent), et bien plus de 10 jours en utilisation normal
Ce qu’elle apporte, et ce qu’elle ne fera pas pour vous
La GT 5 Pro brille sur le terrain sportif, mais reste en retrait dès qu’on parle de fonctions utilitaires du quotidien.
✅ Ses points forts
- Précision GPS remarquable pour ce prix, mesurée proche d’une Garmin Fenix 8 dans notre test
- Autonomie parmi les meilleures du marché : jusqu’à 14 jours en usage mixte, ce qui la place devant l’Apple Watch Ultra 2 ou la Samsung Galaxy Watch Ultra sur ce critère
- Matériaux soignés : boîtier céramique nanocristalline, verre saphir, résistance IP68/IP69K, charge magnétique sans fil
- Suivi santé complet : ECG, souplesse artérielle, SpO2, analyse du sommeil, plus de 100 modes sportifs dont des disciplines rarement couvertes à ce niveau de prix (golf, apnée, trail)
- 3 mois de Huawei Santé+ offerts : coaching fitness, méditation, programme de remise en forme inclus
❌ Ses limites
- Pas de paiement sans contact en France : le NFC est présent mais Huawei n’a toujours pas déployé cette fonctionnalité dans l’Hexagone
- AppGallery trop limitée : le magasin d’applications reste pauvre face à ce que proposent Apple Watch ou les montres sous Wear OS
- Fonctions iOS bridées : impossible de répondre à des SMS ou d’importer de la musique depuis un iPhone
- Certaines fonctionnalités réservées aux smartphones Huawei : l’assistant Celia et quelques raccourcis ne sont accessibles que sous HarmonyOS
- Mode RouteDraw limité géographiquement : disponible uniquement dans trois villes françaises (Paris, Lyon, Marseille)
Notre verdict final
À 189,99 €, la Huawei Watch GT 5 Pro 46 mm représente une proposition sérieuse pour quiconque cherche une montre cardio-GPS précise, endurante et visuellement soignée, sans se ruiner. Nos journalistes lui attribuait 8/10 lors de son test, soulignant des performances sportives proches des références Garmin, avec un design premium et une autonomie qui éclipse la concurrence directe.
Elle s’adresse particulièrement aux coureurs, randonneurs, golfeurs et pratiquants de plongée en apnée qui privilégient les données de performance sur la polyvalence du quotidien. En revanche, si vous attendez d’une montre connectée qu’elle vous serve de portefeuille numérique, qu’elle réponde à vos messages en toute situation ou qu’elle profite d’un riche écosystème d’applications, il vaudra mieux regarder vers une Apple Watch ou une Galaxy Watch.
Reste que pour un sportif régulier sous Android, ce prix en fait l’une des meilleures affaires du moment dans la catégorie premium.
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