Dans le segment ultra-haut de gamme du smartphone, les promotions sont rares et les fenêtres se referment vite. L’iPhone 17 Pro Max 256 Go, noté 10/10 par la rédaction, est aujourd’hui affiché à 1 379 € sur Amazon, soit 100€ de moins que son prix conseillé : voici ce qu’il faut savoir avant de décider.
Sorti à l’automne 2025, l’iPhone 17 Pro Max représente l’aboutissement de ce qu’Apple sait faire en matière de smartphone haut de gamme. Il embarque la puce A19 Pro gravée en 3 nm, un triple module photo entièrement en 48 mégapixels, et une batterie de 4 832 mAh qui en fait l’iPhone le plus endurant jamais conçu, avec jusqu’à 37 heures de lecture vidéo en autonomie déclarée.
La remise de 100 € sur son tarif officiel de 1 479 € reste modeste en valeur relative (7%), mais non négligeable sur un produit à ce positionnement. Pour consulter la disponibilité et le prix en temps réel, l’offre est accessible directement sur la fiche Amazon.
L'essentiel en bref :
- Prix actuel : 1 379,00 € (contre 1 479,00 € au tarif conseillé), version 256 Go en coloris Orange Cosmique, sur Amazon
- Note Clubic : 10/10. Dans notre test, après plus de 6h30 d’usage intensif, l’iPhone 17 Pro Max affichait encore 35% de batterie restante
- Triple module photo 48 MP avec zoom 8x de qualité optique, caméra avant Center Stage 18 MP pivotante, puce A19 Pro et design unibody en aluminium forgé à chaud
Un iPhone taillé pour durer, en usage comme dans le temps
Avec l’iPhone 17 Pro Max, Apple a réellement résolu deux problèmes chroniques de ses précédents flagships. La chambre à vapeur intégrée, une première sur iPhone, diffuse la chaleur de manière homogène sur l’ensemble du dos, évitant l’effet “plaque de cuisson” pendant les longues sessions de jeu, tout en préservant l’intégrité de la batterie sur le long terme.
La configuration photo, elle, franchit enfin un cap attendu : le téléobjectif périscopique passe à 48 mégapixels avec un capteur 56% plus grand que sur l’iPhone 16 Pro Max, ce qui permet d’atteindre un zoom 8x de très haute qualité et de rivaliser sérieusement avec les meilleurs Android.
L’écran XDR OLED de 6,9 pouces culmine à 3 000 nits en luminosité de pointe, soit 1 000 nits de plus que la génération précédente, une progression perceptible en plein soleil. Dans notre test complet, l’iPhone 17 Pro Max a décroché la note maximale de 10/10, avec des sous-notes de 10 sur le design, l’écran, les performances et la photo.
À 1 379 €, l’offre tient la route, mais le marché évolue
Le tarif de 1 379 € est inférieur au prix conseillé, mais d’autres vendeurs proposent actuellement l’iPhone 17 Pro Max 256 Go à des prix plus bas : iGeneration signalait par exemple une promotion à 1 299 € chez certains revendeurs en mars 2026. L’offre Amazon reste toutefois intéressante pour ceux qui privilégient la fiabilité d’un achat chez un grand distributeur, avec le service après-vente qui va avec.
✅ Les points forts
- Autonomie hors norme pour un iPhone : deux jours d’usage classique, record de la gamme avec 4 832 mAh
- Puce A19 Pro gravée en 3 nm : performances inégalées sur smartphone, gaming en 120 fps sans compromis
- Triple module 48 MP entièrement repensé, zoom 8x de qualité optique, le plus polyvalent des iPhone
- Caméra avant 18 MP Center Stage à capteur carré et rotation automatique pour les selfies de groupe
- Design unibody aluminium avec chambre à vapeur : meilleure gestion thermique pour un confort accru
- Écran XDR OLED 6,9 pouces à 3 000 nits : lisibilité exceptionnelle en toutes conditions
- Ceramic Shield 2 à l’avant et protection arrière renforcée, IP68 jusqu’à 6 mètres
❌ Les limites
- 233 g et 8,8 mm d’épaisseur : l’iPhone 17 Pro Max est le plus lourd et le plus épais de la gamme
- Recharge limitée à 40 W en filaire : bien, mais très loin des 100 W et plus de certains concurrents Android
- Peu de nouveautés logicielles exclusives aux modèles Pro cette année, iOS 26 étant identique sur tous les iPhone compatibles
- Stockage non extensible : la version 256 Go peut se révéler limitée pour les grands utilisateurs de vidéo ProRes RAW
- Le tarif reste élevé : à 1 379 €, des promotions plus agressives existent sur le marché
Notre verdict
La note de 10/10 n’est pas usurpée : il s’agit véritablement de l’iPhone le plus abouti jamais commercialisé par Apple, conjuguant performances, photo et autonomie à un niveau que peu de concurrents peuvent égaler. À 1 379€, l’offre convient parfaitement aux utilisateurs déjà dans l’écosystème Apple qui cherchent le meilleur smartphone disponible sans avoir à se battre avec la logistique d’un revendeur moins connu.
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