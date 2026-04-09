Avec l’iPhone 17 Pro Max, Apple a réellement résolu deux problèmes chroniques de ses précédents flagships. La chambre à vapeur intégrée, une première sur iPhone, diffuse la chaleur de manière homogène sur l’ensemble du dos, évitant l’effet “plaque de cuisson” pendant les longues sessions de jeu, tout en préservant l’intégrité de la batterie sur le long terme.

La configuration photo, elle, franchit enfin un cap attendu : le téléobjectif périscopique passe à 48 mégapixels avec un capteur 56% plus grand que sur l’iPhone 16 Pro Max, ce qui permet d’atteindre un zoom 8x de très haute qualité et de rivaliser sérieusement avec les meilleurs Android.

L’écran XDR OLED de 6,9 pouces culmine à 3 000 nits en luminosité de pointe, soit 1 000 nits de plus que la génération précédente, une progression perceptible en plein soleil. Dans notre test complet, l’iPhone 17 Pro Max a décroché la note maximale de 10/10, avec des sous-notes de 10 sur le design, l’écran, les performances et la photo.